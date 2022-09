Zehn Duelle auf Augenhöhe

Von: Wolfgang Krzizok

Offene Deckung: Einen Moment unaufmerksam war der Erdinger Bashar Radwan (Foto oben, r.) gegen Nico Szüs. In einem klasse Kampf musste Radwan einmal zu Boden, das kostete ihn letztlich den Sieg. © Günter Herkner

Den Kampf verloren, die Herzen gewonnen. So könnte man die Veranstaltung der Erdinger Kickboxer am Sonntag im Weißbräuzelt auf dem Erdinger Herbstfest zusammenfassen.

Erding – Mit 12:8 Punkten ging der Sieg nämlich an die Gastmannschaft aus Hamburg, die sich mit einigen Gastkämpfern verstärkt hatte. Aber die heimischen Kickboxer verkauften sich großartig.

Vor knapp 500 Zuschauern zeigten alle Athleten spannende Kämpfe, und fast alle Fights waren ausgeglichen. Den Anfang machte Reza Rezaei (-63,5 kg) gegen den engagierten Johannes Leitl aus Altötting. Der ist Deutscher Vizemeister und hielt munter dagegen, aber mit zunehmender Kampfdauer setzte sich die bessere Physis des Erdingers durch. Es gab einen verdienten Punktsieg für den Kickboxverein (KBV) Erding.

Mit Anna Hofmann (-70 kg) startete die erste Novizin für Erding, und gleich von Beginn an deckte sie ihre Gegnerin Sarah Inzinger mit einem wahren Schlaghagel ein. Alles sah nach einem vorzeitigen Ende aus, aber Inzinger kämpfte sich tapfer zurück. Am Ende waren beide Athletinnen völlig ausgepumpt, aber an Hofmanns Sieg gab es nichts mehr zu rütteln.

Tollen Sport zeigten in der nächsten Begegnung der amtierende Deutsche Meister aus Erding, Amir Husseini (-57 kg) gegen Tom Ta. Beide kennen sich aus mehreren Turnieren, und bisher hatte der Erdinger immer die Nase vorne gehabt. Diesmal entschieden sich die Kampfrichter aber mit 2:1-Stimmen für den Hamburger.

Im vierten Kampf des Tages demonstrierte der Drittplatzierte der letzten WM, Paul Kästner aus Erding, Kickboxen in Perfektion. Immer in Bewegung, aus sicherer Deckung und mit großartigen Kombinationen, punktete er den beherzt kämpfenden Yousufi Koschan aus.

Höhepunkt des Tages versprach das Duell der beiden ewigen Konkurrentinnen aus dem Nationalteam, Tatjana Obermeier und Melda Dursun in der Klasse bis 52 kg. Die ursprüngliche Gegnerin der Erdingerin hatte sich im Training verletzt, und so verstärkte die Deggendorferin Dursun das Team aus Hamburg. Die beiden Top-Athletinnen kenne sich aus etlichen Veranstaltungen und kämpfen auf dem selben Niveau, aber vor heimischem Publikum ließ sich Obermeier nicht die Butter vom Brot nehmen. Trotz heftigster Gegenwehr konnte sie immer wieder die klareren Treffer setzen und gewann letztlich verdient einstimmig nach Punkten.

Im nächsten Fight standen sich mit Nicco Radde aus Erding und Leon Levin wieder zwei Newcomer gegenüber, die aber schnell ihre Nervosität ablegten und voll zur Sache gingen. Leichte Vorteile für den Hamburger in der ersten Runde, zweite Runde ausgeglichen, und in der dritten Runde lag wieder der Hamburger leicht vorn. Ein knapper Sieg für die Gäste, aber tolle Leistungen der beiden 17-Jährigen.

Einen klasse Kampf lieferten sich Bashar Radwan und Nico Szüs. Beide schenkten sich nichts, gingen sehr hohes Tempo und standen permanent im direkten Schlagabtausch. Als Bashar einen Moment den Überblick verlor, schickte ihn sein Gegner mit einer rechten Geraden zu Boden. Aber der Erdinger gab nicht auf und war stets gefährlich. Aber natürlich war der Sieg nach dem Niederschlag weg.

Harter Schlagabtausch: Die Erdingerin Anna Hofmann (Foto unten, r.) bestritt gegen Sarah Inzinger den ersten Kampf in ihrer Karriere und gewann einstimmig nach Punkten. Ringrichter Johannes Wolf, mehrfacher Weltmeister im Kickboxen, schaut genau hin. © Günter Herkner

Emma Winter ging den harten Weg und akzeptierte die Hamburgerin Aline Sodjinou trotz deutlichem Gewichtsunterschied. Die erwartete Gegnerin Camilla Stromberg war ausgefallen, aber Winter wollte ihre Heimveranstaltung unbedingt kämpfen. Dass Sodjinou, immerhin amtierende Deutsche Meisterin und Worldcup-Siegerin, keine Laufkundschaft ist, war von Anfang an klar. Trotzdem konnte die Hohenpoldingerin den Kampf jederzeit offen halten und punktete fleißig mit. Mit Ende der dritten Runde setzte sich dann doch der körperliche Vorteil der Hamburgerin immer mehr durch, und letztlich ging ein knapper Punktsieg an den Gast.

Das mit Spannung erwartete Duell der „schweren Jungs“ in der Klasse +91 Kilo war ein richtiges Spektakel. Dennis Völker für Erding und Anton Holler aus Deggendorf ließen den Ring wackeln. Die ersten beiden Runden traf der Erdinger mit guter Faustarbeit, und mehrmals machte der 2,04 Meter große Völker auch gute Treffer mit seiner besten Waffe, dem Frontkick.

Als Holler in der dritten Runde etwas mehr aufkam, schwanden die Kräfte des Erdingers immer weiter. Der Sieg für Holler war dann aber eher schmeichelhaft, was die 10:8-Führung für die Hamburger Staffel bedeutete.

Jetzt lag alles in den Händen der einzigen auswärtigen Verstärkung, die für den KBV Erding startete. Entweder Unentschieden oder Niederlage für Erding. Doch schaffte es Gastkämpfer Peter Böhm aus Augsburg nicht, den starken Hamburger Felix Dürsen in die Schranken zu weisen. Und so war die Niederlage der Erdinger Kickboxstaffel besiegelt.

Die Veranstalter Heinz Klupp und Peter Lutzny waren mehr als zufrieden. „Das Erdinger Publikum steht trotz allen widrigen Umständen zu seinen Athleten, und auch alle die Paarungen waren sehenswert“, betonte KBV-Trainer Lutzny.

Schon am kommenden Samstag steht mit den Deutschen Meisterschaften für die Leistungsträger des KBV Erding schon wieder die nächste Prüfung an.

