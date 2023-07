Starke Leistungen bei sengender Hitze

Von: Christian Weber

Eine Abkühlung tut gut: Vor dem abschließenden Transportlauf erfrischten sich die Erdinger U10-Athleten (v. l.) Pia Mörtl, Melina Marasescu, Rita Stolz, Felix Herrmann, Lukas Hintermeier, Paulina Wohlfelder und Nina Friedrich noch einmal. © Christian Weber

Die jungen Leichtathleten des TSV Erding waren wieder unterwegs.

Wasserburg/Waldkraiburg/Erding – Die jüngeren traten beim Wendelsteincup an, die älteren bei den SOB-Kreismeisterschaften.

Auch im dritten Wettkampf der Wendelsteincup- Serie in Wasserburg war die U10 des TSV Erding am Start – bei sehr hohen Temperaturen. Topfit ging die Mannschaft zuerst zur Sprintstaffel, bei der jedes Kind einmal aus dem Hoch- und einmal aus dem Dreipunktstart starten musste. In der anschließenden Weitsprungstaffel wurde es dann richtig anstrengend: Jeweils sechs Kinder hatten fünf Minuten Zeit, im Weitsprung so viele Punkte wie möglich zu erspringen.

Die technisch schwierigste Disziplin war dann der Stab- Weitsprung. Alle Mädchen und Buben meisterten die Herausforderung. Lukas Hintermeier hatte den Dreh am besten raus und flog am weitesten. Beim Ballwurf zeigten Merle Siefert, Noemi Haehnel und Lina Richly, dass auch Mädchen weit werfen können.

Im abschließenden Transportlauf wurde den Kindern bei der Hitze noch einmal alles abverlangt. Richly und Felix Herrmann kamen mit den extremen Bedingungen am besten zurecht und konnten jeweils neun Bänder sammeln. In der Einzelwertung waren die zwei mit den Plätzen acht und zehn die Vereinsbesten. Die Mannschaft belegte am Ende Platz neun in der Gesamtwertung.

Sein Können im Stab-Weitsprung hat Felix Herrmann gezeigt. © Christian Weber

Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigten sich die Erdinger U16- und U14-Athleten bei den SOB-Kreismeisterschaften in Waldkraiburg von ihrer besten Seite. Die 14-jährige Clara Demmelhuber glänzte mit Siegen in der W15 im 80m Hürdenlauf mit 14,27S Sekunden und mit Gold über die 800 Meter (2:51,10 min). Über 100 Meter gelang Demmelhuber eine Steigerung ihrer Bestzeit auf 14,21 Sekunden, der Lohn: die Silbermedaille. Im Weitsprung flog die Erdingerin auf die neue Bestweite von 3,91 Meter (4.).

Ihre Teamkollegin Magdalena Reisinger (W15) ließ die ein Kilo schwere Diskusscheibe auf eine neue Bestweite von 26,30 Metern fliegen, was ihr den Sieg und Gold bescherte. Im anschließenden Kugelstoßen beförderte die TSV-Athletin ihre 3-kg-Kugel auf 7,59 Meter (2.).

Zeitgleich fanden die SOB-Kreismeisterschaften im Block der U14 statt. Hier waren mit Lukas Schmidramsl (M12), Jacob Reisinger (M12) und Sophie Barthel (W13) drei Erdinger im Block Lauf am Start. Über 75 Meter (11,50sec), die Hürden (12,46sec), im Weitsprung (3,74m), im Ballwurf (29,50m) und auf den abschließenden 800 Metern (2:55,15min) sammelte Schmidramsl 1667 Punkte, musste aber mit Platz vier vorlieb nehmen. Reisinger erreichte mit 1409 Punkten (12,80sec/13,30sec/ 3,09m/25,50m/2:53,30min) Rang acht. In ihrem ersten Wettkampf kam Sophie Barthel in der W13 mit 1682 Punkten (12,07sec/ 12,76sec/3,33m/16,50m/3:02,76min) auf Rang sieben.