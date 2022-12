Uwel Hernandez macht kurzen Prozess

Von: Wolfgang Krzizok

Der Sieger und sein Team: Uwel Hernandez (M.) nach dem kurzen Kampf mit (v. l.) seinen Trainern Davor Marjanovic und Levan Janigava, seinem Manager Denis Serrano und seinem Bruder John Hernandez. © privat

Zwei unterschiedliche Gemütslagen: Hernandez jubelt, Zachenhuber niedergeschlagen

Erding/Göppingen – „Das war eine kurze Geschichte – eigentlich zu kurz“, sagt Uwel Hernandez und lacht. Der 30-jährige Erdinger Profiboxer hat seinen Prestige Fight gegen Gusmyr Perdomo bereits in der ersten Runde gewonnen. Nach dem zweiten Niederschlag hatte der Trainer des Venezuelaners das Handtuch geworfen. Bereits im Februar will Hernandez wieder in den Ring steigen.

Eigentlich hätten zeitgleich an verschiedenen Orten zwei Erdinger Profiboxer in den Ring steigen sollen. Aber dann war Hernandez, der in Göppingen antrat, der einzige, weil der Kampf von Simon Zachenhuber in Eggenstein bei Karlsruhe kurzfristig abgesagt wurde (siehe unten).

„Die Aufregung vor dem Kampf war da“, erzählt Hernandez. „Perdomo ist ein erfahrener Mann, und er ist Rechtsausleger – gegen einen solchen habe ich noch nie geboxt.“ Um nichts dem Zufall zu überlassen, wurde mit Pavel Semjonov extra ein Sparringspartner aus Estland eingeflogen. „Er ist ein gebürtiger Russe, der schon lange in Estland lebt und dort auch schon zehnmal Landesmeister bei den Amateuren geworden ist.“ Hernandez hatte einst gegen ihn gekämpft. „Ich habe gewonnen, aber es war ein umstrittenes Urteil“, gibt der Erdinger zu, der die Vorbereitung mit Semjonov „super“ fand.

„Rechtsausleger haben die rechte Hand vorne, also die Führhand, stehen also folglich mit der Leber-Seite vorne und sind entsprechend anfällig bei Leberhaken“, erklärt Hernandez. „Und das war auch unsere Taktik, dass ich auf die Leber gehe.“ Diese Taktik ging letztlich voll auf.

Perdomo schlug anfangs viel mit seiner Führhand, Hernandez gelang es immer wieder, auszuweichen. „Dann habe ich ihn ein paarmal gut getroffen, er ist runtergegangen, und er musste angezählt werden“, erzählt der 30-Jährige. Als der Kampf wieder freigegeben wurde, dauerte es noch etwas mehr als 20 Sekunden, „bis ich ihn am Kopf und an der Leber getroffen habe, und dann wusste er nicht mehr, wo er war“, beschreibt Hernandez die Szene. Die Folge: Aus der Ecke des Venezuelaners flog das Handtuch.

„Für die Erfahrung hätte ich mir natürlich einen längeren Kampf gewünscht“, gibt der Erdinger zu. „Auf der anderen Seite macht sich so ein K.o-Sieg in der ersten Runde nicht so schlecht in der Vita“, meint Uwel Hernandez lachend.

Simon Zachenhuber niedergeschlagen: Kampf in letzter Sekunde geplatzt

Die Enttäuschung ist riesig bei Simon Zachenhuber. Sein für Samstagabend angesetzter Kampf gegen Deniz Altz (22) aus Neustadt an der Weinstraße ist quasi in letzter Sekunde geplatzt. „Er hat wegen Krankheit abgesagt“, berichtet Zachenhuber.



Bereits zuvor gab es ziemliches Hin und Her um den Kampf (wir berichteten). Eigentlich hätte der 24-Jährige gegen Altz bei der Boxnacht in Wangen im Allgäu antreten sollen. Wenige Tage zuvor hatten sich die beiden Hauptkämpfer Timo Schwarzkopf und Altin Zogaj – beide Trainingspartner von Zachenhuber – eine Grippe zugezogen – die Boxnacht wurde abgesagt.



Zunächst war Göppingen als Ausweichveranstaltung im Gespräch – dort wo auch Uwel Hernandez antrat, letztlich aber fiel die Entscheidung auf „Petko’s Fight Night“ in Eggenstein bei Karlsruhe.

„Wir waren gerade in Karlsruhe eingetroffen, da erhielten wir die Nachricht, dass Deniz Altz Fieber hat und nicht boxen kann“, berichtet Zachenhuber. „Die Veranstalter meinten aber, sie könnten noch einen Ersatzmann auftreiben.“ Er habe sich ganz normal vorbereitet, war auch noch beim offiziellen Wiegen, aber letztlich ist es nichts geworden – ein Ersatzgegner konnte in der Kürze der Zeit nicht mehr gefunden werden.



„So kann’s halt auch mal kommen“, sagt Zachenhuber mit leichter Resignation in der Stimme. „Es wäre halt ein perfekter Abschluss für dieses Jahr gewesen. Aber es hilft nix.“ Wie es nun bei ihm weitergeht? „Ich trainiere jetzt erst mal weiter bis Weihnachten, dann gibt’s ein paar Tage Urlaub“, sagt der 24-Jährige. „Und nächstes Jahr geht’s weiter – ich hoffe auf einen Kampf im Februar oder März.“