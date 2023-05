Erdinger Sportgala: Jürgen Klopp gratuliert aus Liverpool

Von: Uta Künkler

Die drei Top-Teams des Jahres auf einem Bild: Ganz vorn präsentieren sich die siegreichen Leichtathleten der Mittelschule Altenerding, dahinter freuen sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling und als Drittplatzierte der FC Schwaig. Sportchef Dieter Priglmeir (l.) sowie Redakteur Wolfgang Krzizok und Redaktionsleiter Hans Moritz (v. r.) gratulieren. © Dominik Findelsberger

Die Sieger unserer Sportlerwahl stehen fest: Simon Zachenhuber steht wieder auf Platz eins. Mona Mayer ist erstmals Sportlerin des Jahres. Für die große Überraschung sorgen die Altenerdinger Leichtathletik-Schüler – und der Laudator für den Ehrenpreis der Redaktion.

Erding – Ungläubigkeit, Skepsis, dann erstes Verstehen und schließlich ein breites Grinsen, Freude, Stolz: Die Grundessenz der Erdinger Sportgala, zu der der Landkreis und die Heimatzeitung in die Stadthalle geladen haben, ließ sich am Mienenspiel der Mannschaft ablesen, die in der Abstimmung der Leser unserer Zeitung den ersten Platz belegt hat. Kein erfolgsverwöhntes Liga-Team, sondern die Leichtathletik-Jungs der Mittelschule Altenerding wurden bei der Sportlerwahl zur Mannschaft des Jahres gewählt. Und noch ein Team, der FC Hörgersdorf, konnte kaum fassen, was sich da gerade abspielte: Denn der Fußball-A-Klassist bekam den Ehrenpreis der Redaktion, und Laudator war Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Aber dazu später mehr.

Fan des Lokalsports ist Landrat Martin Bayerstorfer (l.), verriet er im Talk mit Wolfgang Krzizok. © Dominik Findelsberger

Es war erst die zweite Auflage der gemeinsamen Sportgala des Landkreises Erding und des Erdinger/Dorfener Anzeigers – und schon wurde sie im Laufe des Abends gleich mehrfach eine feste Tradition genannt. Gemäß ihrer DNA feiert die Veranstaltung wie kaum eine andere den Sport in seiner Gesamtheit. Zum einen stehen Ehrungen von weltweit erfolgreichen Spitzensportlern aus dem Landkreis auf dem Programm. Zum anderen wird ein Preis verliehen, der sich nicht ausschließlich an der sportlichen Leistung orientiert, sondern auch Sympathiewerte des Publikums widerspiegelt und dadurch auch mal andere Athleten in den Mittelpunkt rückt: die Sportlerwahl durch die Leser unserer Zeitung.

Die Stadthalle war voll. © Dominik Findelsberger

„Für uns ist das ein historisches Ereignis“, sagte Florian Felkel, Sportlehrer der Altenerdinger Leichtathletik-Schüler. Dass die gerade mal 250 Schüler zählende Mittelschule und ihr Amateurteam („Wir haben keinen einzigen Vereinssportler“) in der Leserwertung an Größen wie dem FC Schwaig vorbeiziehen, das sei „einfach überwältigend“. Felkels Trainerkollege und Sportlehrer-Legende Dieter Schneider brachte es auf den Punkt: „Es ist toll, dass Schulsport wahrgenommen wird, und besonders, dass ausgerechnet Mittelschüler einmal ganz oben stehen.“

Der Sport als verbindendes Element, als Feld, das jedem Chancen bietet. Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger, formulierte in seiner Begrüßung: „Kein gesellschaftlicher Akteur ist so stark und erfolgreich darin, Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alters und ihrer wirtschaftlichen Situation zusammenzubringen und aus ihnen Leistungsträger zu formen, die über sich hinauswachsen.“ Gerade in Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen könnten Gesellschaft und Politik sich ein Beispiel am Sport nehmen.

Platz zwei: Redakteurin Uta Künkler beglückwünscht Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler. © Dominik Findelsberger

Landrat Martin Bayerstorfer betonte, wie wichtig besonders die Förderung von Breitensport sei und erklärte stolz, dass sich der Landkreis unter anderem mit Übungsleiterzuschüssen in Höhe von 70 000 Euro jährlich „außergewöhnlich stark“ für den Sport engagiere. Er erinnerte daran, dass früher auf dem Land außer Fußball und Schützensport nichts geboten gewesen sei, während heute so ziemlich alles bis hin zur „exotischen Abteilung“ zu finden sei.

Direkt exotisch wurde es zwar bei den Ehrungen nicht, aber die Bandbreite der Geehrten ist trotzdem beachtlich. Von Tischtennis und Ski über Boxen, Rudern und Schwimmen bis hin zu Fußball und Triathlon war alles dabei. In kurzen Einspielern zeigte Sportchef und Hauptorganisator Dieter Priglmeir einen Abriss ihrer jüngsten sportlichen Erfolge.

Ein Abonnement auf den Sieg hat Simon Zachenhuber. Der Profiboxer aus Reisen gewann zum zweiten Mal in Folge den Titel „Sportler des Jahres“. Der amtierende Juniorenweltmeister im Mittelgewicht, der nicht zuletzt durch seine Teilnahme an der TV-Show „Let’s Dance“ breite Bekanntheit erreicht hat, war mit seinem Trainer Conny Mittermeier extra für den einen Abend aus Stuttgart gekommen. Mit Redakteur Wolfgang Krzizok, der als Moderator durch den Abend führte, plauderte er entspannt und legte dabei keinerlei Gehabe an den Tag – ein Sympathieträger eben.

Sportlerin des Jahres: BLSV-Chef Martin Weber gratuliert Mona Mayer. © Dominik Findelsberger

Beim Zweitplatzierten Olli Zeidler honorierten die Leser nicht nur dessen überragende Erfolge im Rudersport, die ihm 2022 in Tschechien den Weltmeister-Titel im Einer einbrachten. Dem 26-Jährigen rechneten sie auch seine mutigen, kritischen Worte gegenüber dem Ruderverband hoch an. Auch das ist Sportsgeist.

Noch einiges zu erwarten ist von Luis Hofmaier, der wie im Vorjahr wieder auf Rang drei gewählt wurde – und der seit dieser Gala der „Holzland-Hai“ ist. Damit könne er leben, meinte der Schwimmer aus Steinkirchen trocken. Der 13-Jährige trainiert vor der Schule in der Olympiaschwimmhalle. Sein Wecker klingelt um 4.30 Uhr, kitzelte Krzizok dem Nachwuchstalent aus der Nase.

Platz drei: Volontärin Lea Warmedinger gratuliert dem Holzland-Hai Luis Hofmaier. © Dominik Findelsberger

Bei den Einzelsportlerinnen steht ein neuer Name ganz oben auf der Liste: Die 400-Meter-Läuferin Mona Mayer. Die Hörlkofenerin erzählte auf der Bühne von ihrer Erfahrung in der Staffel bei der EM in München („Beim Lauf höre ich nix und bekomme gar nicht mehr mit, was um mich herum ist“) und der tollen Zeit im Athletencamp in Erding („Da war eine Superstimmung“).

Platz zwei: Ex-Sportchef Hans Kalteis überreicht den Pokal an Amelie Zachenhuber. © Dominik Findelsberger

Hinter ihr auf Rang zwei landete die zweite Zachenhuber in der Liste der Top-Athleten: die Schwimmerin Amelie Zachenhuber, die zuvor achtmal in Folge auf Platz eins lag. Die 18-Jährige aus Reisen bekannte, dass sie nach ihrer Epilepsie-Erkrankung sportlich noch nicht wieder auf 100 Prozent laufe. Auf Platz drei der Einzelsportlerinnen wählten die Leser mit Anna Herbst noch eine Schwimmerin. Für sie nahm Vater Franz den Pokal entgegen.

Sportler des Jahres: Redakteurin Alexandra Anderka freut sich mit Simon Zachenhuber. © Dominik Findelsberger

Musikalisch wurde der Abend bei der Ehrung der Mannschaften. Hinter den Altenerdinger Leichtathleten landeten die Fußballfrauen des FC Langengeisling. Mit ihnen ratschte Krzizok über die beliebtesten Kabinen-Songs des Teams. Und die dritte Mannschaft im Bunde, die Fußballer vom FC Schwaig, griff sogar selbst zum Mikrofon, um ihrem Spieler Tobi Bartl zum Geburtstag zu gratulieren. „Happy Birthday“ sang der ganze Saal.

Redaktionssekretärin Marion Viechter überreichte Franz Herbst den Preis für dessen Tochter Anna © Dominik Findelsberger

Als Zeichen des Respekts hat die Redaktion heuer einen Sonderpreis verliehen. Die Fußballer des FC Hörgersdorf haben mit einem legendären Spiel gegen Türkgücü Erding nach dem Auftritt eines Betrunkenen und der Annullierung des Spiels Fußballgeschichte geschrieben – allerdings zu ihrem Leidwesen und in der Folge mit einem Abstieg. „Das sind Geschichten, die das Leben und der Fußball schreibt“, tröstete kein Geringerer als Liverpool-Trainer Jürgen Klopp die Hörgersdorfer von der Videoleinwand. Weder der Sonderpreis noch warme Worte machen die „harte Sache“, so Kapitän Klaus Reger, ungeschehen. Aber vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen und nach vorne zu blicken. Denn auch das ist der Sport: Mitfiebern, Anteilnahme und Schulterklopfen, wenn’s mal nicht so läuft.

Sportler Stimmen

1. Simon Zachenhuber (Boxen) 814



2. Oliver Zeidler (Rudern) 486



3. Luis Hofmaier (Schwimmen) 409



4. Stefan Lex (Fußball) 346



5. Maxi Dalllinger (Schützen) 332



6. Franz Herbst (Schwimmen) 302



7. Maxi Hennig (Fußball) 189



8. Andreas März (Schwimmen) 182



9. Christian Irl (Schützen) 176



10. Markus Kalb (Triathlon) 163



Weitere Platzierungen: 11. Thomas Elsenberger 149, 12. Wolfgang Haslberger 145, 13. Christoph Larasser 137, 14. Maxi Widl 113, 15. Anton Eisner 108, 16. Tim Steininger 100, 17. Mark Bittner 96, 18. Daniel Krzizok 95, 19. Vitus Eicher 65, 20. Felix Karpfinger 59



Sportlerinnen Stimmen



1. Mona Mayer (Leichtathletik) 694



2. Amelie Zachenhuber (Schwimmen) 683



3. Anna Herbst (Schwimmen) 412



4. Julia John (Fußball) 326



5. Theresa Faltermaier (Tischtennis) 312



6. Marie-Sophie Zeidler (Rudern) 304



7. Franzi Widl (Ski alpin) 274



8. Lilli Weber (Leichtathletik) 258



9. Emilia Kurz (Leichtathletik) 257



10. Lea Kleesattel (Schützen) 213



Weitere Platzierungen: 11. Lilli Samanski 185, 12. Rebecca Wisbacher 150, 13. Katja Riedl 131, 14. Christiane Santen 125, 15. Emma Winter 123, 16. Jana Schüler 82, 17. Tatjana Obermeier 75, 18. Annalena Hennig 65, 19. Maelle Locoge 38, 20. Tabea Botthof 20



Mannschaften Stimmen



1. Mittelschule Altenerding (Leichtathletik) 466



2. FC Langengeisling (Frauenfußball) 433



3. FC Schwaig (Fußball-Landesligist) 412



4. Erding Gladiators (Eishockey) 406



5. TSG Pastetten (Aerobicturnen) 303



6. Isental Lengdorf (Schützen) 297



7. ESC Dorfen (Eishockey) 282



8. FC Moosinning II (Fußball-Kreisligist) 259



9. Edelweiß Pretzen (Schützen) 158



10. FC Finsing (Fußball-Bezirksligist) 155



Weitere Platzierungen: 11. FC Forstern II Frauen, 139 12. Erding Bulls 137 (American Football), 13. SpVgg Altenerding (Fußball) 127, 14. Edelweiß Tading 108, 15. St. Ulrich Pesenlern (beide Schützen), 102 16. TSV St. Wolfgang, 93 17. DJK Ottenhofen 83 18. U17 Forsten 87, 19. FC Schwaig Frauen 87 (alle Fußball) 20. Red Lions Schwaig (Baseball) 59