Faltermaier fegt alle von der Platte

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Starker Auftritt: Johannes Faltermaier holte sich souverän den Meistertitel. © privat

Johannes Faltermaier hat sich den erstmals ausgespielten Titel des Südbayerischen Tischtennis-Meisters der U 19-Jugend gesichert.

Putzbrunn/Erding – Seit diesem Jahr hat man die Altersgrenze um ein Jahr erhöht, was die Leistung des 16-jährigen Erdingers noch aufwertet.

In Putzbrunn im Landkreis München trafen sich die 14 besten Tischtennis-Junioren des südbayerischen Raums, um ihren Meister zu ermitteln. Gespielt wurde in zwei Siebener-Gruppen, und die jeweils vier Besten trafen sich in der Endrunde wieder.

Faltermaier merkte man bei seinen ersten Spielen deutlich die dreimonatige Wettkampfpause und die Belastung durch die schulischen Abschlussprüfungen an. In den ersten drei Begegnungen gegen Fabian Gallitzendörfer (DJK Altdorf), Andis Qeku (FC Bayern München) und Schülernationalspieler Jonas Rinderer (TV Ruhmannsfelden) zeigte der Erdinger den einen oder anderen Wackler, siegte jedoch dreimal letztlich sicher mit 3:1 Sätzen.

Von da an lief es deutlich besser, und seine letzten drei Spiele in der Gruppe gegen Davis Bruns (TSV Weilheim), Tim Walter (MTV Ingolstadt) und Maxim Haag (TSV Gräfelfing) absolvierte er in überzeugender Manier jeweils mit 3:0-Siegen.

Somit hatte sich Faltermaier mit blütenweißer Weste für die Endrunde qualifiziert. Dort war sein erster Gegner sein Vereinskollege Fredy Mülders vom TTC Freising-Lerchenfeld. Der hatte zwar in der Vorrunde zwei Spiele verloren, allerdings gegen Spieler, die sich später nicht für die Endrunde qualifizieren konnten, und startete somit auch mit drei Siegen und keiner Niederlage in die Endrunde.

Letztlich sollte dies schon das Duell um den späteren Turniersieg werden. Faltermaier konnte den ersten Satz knapp mit 11:9 Punkten für sich entscheiden, siegte im zweiten Satz deutlich und schaffte durch ein knappes 15:13 im dritten Satz einen glatten 3:0-Erfolg. Gegen Lars Kassubek (ebenfalls TTC Freising-Lerchenfeld) kostete den Erdinger eine Unkonzentriertheit den zweiten Satz. Anschließend zeigte er sich aber wieder von seiner besten Seite und gewann die anschließenden Sätze 11:1 und 11:8. Im vorletzten Duell hieß der Gegner Florian Meindl (TSV Gräfelfing), der gegen den spielfreudigen Erdinger keine Mittel fand und eine deutliche 0:3-Klatsche einstecken musste.

Im letzten Spiel gegen Rufus Funkert (FC Bayern München) war immer noch keine Entscheidung über den Turniersieg gefallen. Mülders und Funkert standen bei je einer Niederlage, lediglich Faltermaier war noch ungeschlagen und hätte bei einer Niederlage den Turniersieg durchaus noch verpassen können. Prompt verlor er den ersten Satz dann auch mit 12:14 Punkten. Seine Mutter Conny, die ihn während des gesamten Turniers betreute, fand in der Satzpause jedoch die richtigen Worte. Sohn Johannes zeigte in den nächsten drei Sätzen (11:5, 11:6, 11:7), wer Chef an der Platte ist, und wurde verdienter Meister.