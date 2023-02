Felix Karpfinger zweimal auf dem EM-Stockerl

Gold mit der Mannschaft: Das deutsche Team mit (v. l.) Felix Karpfinger, Johannes Michl sowie Mike und Kilian Reschberger stieß Österreich vom Thron. © Albert Kamhuber

Ein Wahnsinns-Wochenende hat Felix Karpfinger erlebt.

Unterneukirchen/Erding – Der Erdinger hat bei den U 19-Europameisterschaften der Weitschützen in Unterneukirchen Gold mit der Mannschaft und Silber im Einzel geholt. „Ich freue mich wahnsinnig“, jubelt der Erdinger, für den es nicht besser hätte laufen können.

Eigentlich hätten die Europameisterschaften auf dem Goggausee in Kärnten ausgetragen werden sollen, der erfahrungsgemäß sehr lange zugefroren ist. Doch nachdem das Natureis nach den fast frühlingshaften Temperaturen nicht mehr dick genug war, musste ein Ersatzort gefunden werden. Kurzfristig sprang der SV Unterneukirchen im Landkreis Altötting ein, der über eine Asphalt-Weitenbahn verfügt – zum Glück für Karpfinger.

„Also auf Eis schießen ist grundsätzlich nicht so meins“, gibt er zu. „Ich schieße viel lieber auf Asphalt.“ Hier seien die Bedingungen – egal wo – annähernd gleich. „Aber mit dem Eis ist es immer so eine Sache, das ist jedes Mal anders.“

Am ersten Tag stand bei der U 19 der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm – eigentlich eine klare Sache für Österreich. „Die waren Titelverteidiger und beherrschen die U 19-Mannschaftskonkurrenz seit Jahren“, weiß der Erdinger. Top-Schütze bei den Österreichern ist Andreas Knaus. Der Steiermärker bestätigte seine Ausnahmestellung mit der besten Weite des Tages von 108,41 Metern. Doch seine Teamkameraden fielen ein wenig ab, schafften nur die acht-, neunt- und elftbeste Weite. Das war zu wenig im Vergleich zur deutschen Mannschaft. Johannes Michl vom SV Pocking kam auf 102,53 Meter (2.), Felix Karpfinger, der für den SC Oberhummel startet, auf 101,28 Meter (3.), Mike Reschberger vom EC Lampoding auf 91,31 Meter (5.) und sein Bruder Kilian auf 90,89 Meter (6.). Das reichte überraschend zur Goldmedaille, vor Österreich und Litauen.

„Dass der Andi Knaus so stark ist, das war klar“, erzählt Karpfinger. „Aber wir haben einfach eine gute Leistung abgerufen, und mit meiner war ich auch sehr zufrieden.“ Entsprechend gut war die Stimmung nach diesem doch etwas überraschenden Erfolg. „Wenn man schon mal bei einer Europameisterschaft die Goldmedaille gewinnt, dann darf man sich auch richtig freuen“, meint Karpfinger lachend, der tags darauf noch einen draufsetzte.

Silber im Einzel: Felix Karpfinger (l.) sicherte sich überraschend Platz zwei hinter dem österreichischen Topfavoriten Andreas Knaus (M.) und vor Johannes Michl. © privat

Da war der Einzelwettbewerb angesagt, und eins war laut Karpfinger klar: „Dass der Andi Knaus gewinnt, denn der ist nicht zu schlagen.“ Allerdings startete der Österreicher nicht so souverän wie sonst in den Wettbewerb, im Gegensatz zum Erdinger: „Ich war echt überrascht, dass es gleich von Anfang an so gut bei mir gelaufen ist, denn normalerweise sind meine ersten beiden Schüsse nicht so gut.“ So blieb er Knaus zunächst auf den Fersen. „Und ich habe ihn bis zum dritten Schuss geärgert, bis dahin lag ich nur rund zwei Meter hinter ihm“, erzählt der Erdinger lachend. Aber Knaus habe sich letztlich „nicht einschüchtern lassen“, und jagte seinen Stock dann auf sagenhafte 129 Meter. Diese Weite war von keinem seiner Gegner auch nur annähernd zu erreichen.

Der Kampf um die anderen Medaillen war dafür umso spannender. Karpfinger und der Pockinger Michl lieferten sich hier ein packendes Duell. „Eigentlich liegt er bei den Wettkämpfen immer vorne, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich ihn diesmal geschlagen habe – um genau 59 Zentimeter.“ Karpfingers Bestweite betrug 120,75 Meter, Michls Stock landete bei seinem besten Versuch bei 120,16 Metern. Das reichte für Bronze. „Das hat mich dann auch gefreut, dass er den Sprung aufs Podest noch geschafft hat“, erzählt Karpfinger, der bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag seine zweite Medaille in Empfang nahm.

Am Abend ging es wieder zurück nach Erding, heute hat der zweifache Medaillengewinner frei. „Den Tag werde ich genießen“, verspricht der 18-Jährige.