Felix Karpfinger: Nach der EM ist vor dem Training

Weitschützen-EM

Von Dieter Priglmeir schließen

Der Erdinger Weitschütze Felix Karpfinger hat nach den anstrengenden Wettbewerbswochen noch immer Lust am Stockschießen.

Erding/Ritten – Schon mal einen Eisstock über 100 Meter geschossen? Felix Karpfinger kam am vergangenen Freitag sogar viermal drüber. Aber er ist ja auch Spezialist, genauer gesagt einer der sechs besten U 19-Weitschützen in Europa, die in Ritten (Südtirol) ihren Europameister kürten. Nach 83,98 Metern im ersten Versuch waren es erst 122,31, dann 110,05 und 124,61 Meter, ehe Karpfinger seinen Stock 125,14 Meter weit über die Bahn jagte.

Damit blieb der 17-Jährige auf Platz sechs, den er sich schon in der Qualifikation während des Teamwettbewerbs erarbeitet hatte. Ganz oben landete der überragende Andreas Knaus (146,78 m). Er hätte mit vier seiner fünf Versuche den Titel gewonnen. Auf dem Podest standen auch noch dessen Landsleute Sebastian Sommerer (140,80) und Marcel Progsch (140,50). Auch Karpfingers Teamkollegen Johannes Michl (130,54) und Maximilian Mayer (128,28) landeten vor ihm.

Dennoch war Karpfinger mit seinem Wettkampf mehr zufrieden als mit dem Teamwettbewerb, der ihm schließlich EM-Silber und einen großen Bahnhof in der Stockschützenhalle des SC Oberhummel, seinem Heimatverein, einbrachte. Dessen Spartenleiter Thomas Schöpf jubelte: „Ein super Erfolg für unsere Stockschützen-Abteilung. So was hatten wir noch nie. Wir sind ganz stolz auf unsere zwoa Buam“, denn mit Karpfinger war auch dessen Vereinskollege Maxi Kloiber Vize-Europameister geworden. Dessen Vater und Heimtrainer fügte hinzu: „Der Erfolg der beiden ist ein Aushängeschild für den gesamten Eisschützenkreis Freising-Erding. Man merkt, dass die Jugendarbeit Früchte trägt, und es ist schon beeindruckend, wenn die beiden als Vize-Europameister zurückkommen. Das ist etwas, das kann ihnen keiner mehr nehmen. Das können sie noch ihren Enkeln erzählen.“

Karpfinger blieb auch im Moment des Triumphs bescheiden wie eh und je. Nach seiner Rückkehr aus Südtirol sprachen wir mit ihm.

Herr Karpfinger, wie bewerten Sie ihren Wettkampf im Finale?

Das lief relativ gut. Ich war deutlich zufriedener als in der Vorrunde. Da bin ich einfach nicht richtig ins Turnier gekommen. Am Ende hat mich der eine Schuss gerettet und ins Einzelfinale der besten Sechs gebracht. Aber im Finale, da kann ich mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden, dass ich überhaupt dabei war. Es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber es ist halt nicht so gelaufen. Mein Ziel war eigentlich Platz vier.

So ein Finale heißt ja auch immer: Lernen von den Besten. Was kann man sich vom Sieger abschauen?

Man kann sich von jedem was abschauen, aber das muss man dann auch umsetzen können. Und daran werde ich hinarbeiten. Die Österreicher haben im Vergleich zum vergangenen Jahr einen großen Schritt gemacht – wir nicht. Wir werden aber versuchen, uns wieder ranzukämpfen, um dann nächstes Jahr die Teamwertung zu holen.

Nach einer Woche Ritten – was ist Ihr EM-Fazit ?

Abhaken und weitermachen. Jetzt kommen eh schon bald die nächsten Turniere. Aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder daheim bei meiner Familie bin. Ich habe sie ja jetzt eine Woche nicht gesehen.

Wie geht’s jetzt sportlich weiter? Kommt jetzt der Stock erst einmal ins Eck?

Nein, der kommt nichts ins Eck. Ich werde weiterhin trainieren, denn im April stehen schon die nächsten Turniere an.

Sie sind auch begeisterter Fußballer: Wird jetzt erst einmal beim SV Hörlkofen gekickt?

Ich bin noch immer etwas angeschlagen – an Arm und Fuß. Das muss ich erst mal auskurieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt.

Das Gespräch führte Dieter Priglmeir.