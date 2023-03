Erdings Alpin-Könige

Pokale, Urkunden sowie Geld- und Sachpreise gab es für die erfolgreichsten Alpin-Asse des Landkreises. © Ruth Riepl

Die Skivereine im Landkreis ziehen nach der Kreiscup-Serie Bilanz und verteilen die Wanderpokale an die Saisonbesten.

Hörlkofen – Die besten Skifahrer und -fahrerinnen der Saison 22/23 sind ermittelt. Sie erhielten Die Siegerehrung der 33. alpinen Kreiscupserie im Landkreis Erding fand im Vereinsheim des Hörlkofener SV statt.

Alle Teilnehmer mussten sich in vier Rennen messen. Anfang Februar wurden die ersten beiden Rennen von FC Lengdorf und SC Erding in Kössen ausgerichtet. Die Piste war trotz des wenigen Schnees in einem top Zustand. Die restlichen beiden Rennen übernahmen der SC Buch und der Hörlkofener SV. Beide Vereine führten ihre Rennen bei frühlingshaften Bedingungen am ersten März-Wochenende in Kössen durch. Ralf Rothe führte charmant durch den Abend, und der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter, selbst ein sehr begeisterter Skifahrer, übernahm die Ehrung der 77 erfolgreichen Teilnehmer. Für eine Wertung waren mindestens zwei fehlerfrei absolvierte Rennen nötig.

Während die Kinder bis U 14 Pokale erhielten, freuten sich alle Teilnehmer der Altersklassen U 16 bis U21 über Gutscheine beim SSC Skiservice in Pastetten. Die neun Erwachsenen erhielten ein kleines Fresspaket vom Deltamarkt Neumeier aus Hörlkofen. Anton Renner, der Hörlkofener Skichef, legte noch einen Sixpack Jubiläumsbier für alle Erwachsenen drauf. Zudem überreichte Hofstetter einen Zuschuss vom Landkreis Erding für die Preise.

Zusätzlich zur Wertung in den normalen Klassen gibt es auch immer Wanderpokale. Landkreissprecher der Vereine, Martin Walter, übernahm diese Ehrung selbst. Zur Ermittlung der Wanderpokalgewinner gibt es ein kompliziertes Berechnungsverfahren, das die Vergabe möglichst fair gestaltet. Die Gewinner in dieser Saison sind Leonie Schwegler (SC Dorfen, Schüler weiblich I), Alexandra Fimpel (SC Erding, Schüler weiblich II), Hannah Stuhr (SC Erding, Jugend weiblich), Adrain Obermeier (SC Dorfen, Schüler männlich I), Jakob Schmidmüller (SC Auerbach, Schüler männlich II), Leon Janocha (SC Dorfen, Jugend männlich) und Martin Walter (SC Erding, Herren alle Klassen). Alle Erst- und Zweitplatzierten des Kreiscups haben sich für das Regionalcupfinale des Skiverbands München qualifiziert und vertreten dort den Landkreis Erding. (Ruth Riepl)

Die Besten

U8/weiblich: 1. Paula Walter (SC Erding), 2. Hana Mujkic (SC Erding), 3. Shirley Jian (SC Dorfen).

U8/männlich: 1. Oscar Bründl (SC Buch), 2. Lukas Uhlmann (SC Dorfen), 3. Lenny Fordham (SC Buch), 4. Hugo Farsky (SC Auerbach), 5. Luis Riess (SC Auerbach). U10/weiblich: 1. Leonie Schwegler (SC Dorfen), 2. Rebekka Fimpel (SC Erding 22), 3. Amelie Maier (SC Dorfen), 4. Franziska Fimpel (SC Erding), 5. Hannah Bachmaier (SC Dorfen).

U10/männlich: 1. Adrian Obermeier (SC Dorfen), 2. Jannis Baumann (SC Buch), 2. Jakob Waldinger (Hörlkofener SV), 4. Mateo Uhlmann (SC Dorfen), 4. Felix Guntenthaler (Hörlkofener SV).

U12/weiblich: 1. Jara Glück (SC Buch), 2. Grace Fordham (SC Buch), 3. Katharina Resch (SC Erding).

U12/männlich: 1. Matej Farsky (SC Auerbach), 2. Hugo Nestroy (SC Erding), 3. Lukas Ramm (Hörlkofener SV), 4. Lorenz Stöckl (SC Dorfen), 5. Ludwig Woitzik (Hörlkofener SV), 5. Hannes Seidl (SC Dorfen), 5. Phil Koschkar (SC Buch).

U14/weiblich: 1. Alexandra Fimpel (SC Erding), 2. Josefine Wossidlo (Buch), 3. Klara Masek (SC Auerbach), 4. Tamara Hahn (Dorfen), 5. Emilie Pawliska (Auerbach).

U14/männlich: 1. Jakob Huemer (SC Erding), 2. Xaver Woitzik (Hörlkofener SV), 3. Jonas Küsters (SC Erding), 4. Simon Hondl (SC Dorfen), 4. Jonas Gulden (SC Erding).

U16/weiblich: 1. Kathleen Ilse (SC Auerbach), 2. Hannah Linsmayer (SC Dorfen).

U16/männlich: 1. Jakob Schmidmüller (SC Auerbach), 2. Jakob Bachmaier (SC Dorfen), 3. David Gulden (SC Erding), 4. Maximilian Ramm (Hörlkofener SV), 4. Severin Schmidbauer (SC Erding).

U18/männlich: 1. Leo Janocha (SC Dorfen), 2. Christian Lex (SC Buch), 3. Dominik Hahn (SC Dorfen), 4. Max Pallares (SC Erding), 5. Felix Schröder (SC Buch).

U21/weiblich: 1. Hannah Stuhr (SC Erding), 2. Laura Grünberg (SC Erding), 3. Julia Capko (SC Buch), 4. Maria Denteler (SC Auerbach), 4. Sophie Linsmayer (Dorfen).

U21/männlich: 1. Martin Lex (SC Buch), 2. Mathias Fruth (Hörlkofener SV), 3. Timo Fruth (Hörlkofener SV).

Herren allgemein: 1. Lukas Braun (SC Dorfen).

Damen 31: 1. Ruth Riepl (Hörlkofener SV).

Herren 31: 1. Thomas Furtner (SC Auerbach), 2. Manuel Haug (SC Buch).

Herren 41: 1. Martin Walter (SC Erding), 2. Martin Bachmaier (SC Dorfen).

Herren 51: 1. Markus Fimpel (SC Erding).

Herren 61: 1. Rudi Braun (SC Dorfen), 2. Bernd Grünberg (SC Erding).