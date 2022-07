Rekordspieler bleibt ein Gladiator

Von: Wolfgang Krzizok

Da bleibst! Im Beisein von Sponsor Maxi Pichlmair (r.) unterschrieb Daniel Krzizok für die neue Saison. © Verein

Es ist die Nachricht, auf die viele Fans der Erding Gladiators gewartet haben.

Erding – Rekordspieler Daniel Krzizok hat seine Zusage gegeben, eine weitere Saison im grün-weißen Trikot zu stürmen.

„Er ist ein unverzichtbarer Leistungsträger, als Konstante im Team und Torjäger“, sagte Gladiators-Pressesprecher David Whitney, als der 34-jährige Krzizok im Beisein von Sponsor Maxi Pichlmair (World of Less) seine Unterschrift unter die Vereinbarung für die Saison 2022/23 setzte. „Es freut mich sehr, dass er weitermacht, trotz zusätzlicher Belastung als frischgebackener Papa.“

Dies war der Grund, warum der Gladiators-Rekordspieler – 522 Pflichtspiele, 745 Scorerpunkte – sich Zeit ließ. „Ich musste natürlich überlegen, weil ich ja frischer Familienvater bin, und schauen, ob ich das alles unter einen Hut bringen kann“, erzählt Krzizok. „Ich habe dann von daheim die Unterstützung bekommen, dass ich noch ein weiteres Jahr spielen kann, und habe dann zugesagt.“

Der 34-Jährige arbeitet in Vilsbiburg, legt also täglich rund 90 Kilometer zurück, dann steht dreimal die Woche Training auf dem Programm, dazu kommen während der Saison zwei Spiele am Wochenende. „Jetzt schauen wir halt mal, wie es läuft, und ob sich das wirklich alles, also Beruf, Familie und Sport, unter einen Hut bringen lässt.“

Bei der Vertragsunterzeichnung blickte er auch gleich voraus. „Ich freue mich auf alle Fälle riesig auf die neue Saison, hoffentlich ohne Corona, dass alles in geregelten Bahnen läuft und vor allem, dass wieder viele Zuschauer kommen“, betonte Krzizok. „Ich bin sehr gespannt, und ich denke, dass wir wieder eine gute Mannschaft beinander haben.“ Und er versprach abschließend: „Ich bin genauso motiviert wie die ganzen Jahre davor.“