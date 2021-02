Erdings Tischtennis-Vereine akzeptieren den Saisonabbruch

Punktrunde vorzeitig beendet

„Wir hätten gar keine Halle“ - für viele Vereine wäre es momentan schwierig, den Spielbetrieb zu organiseren. Deshalb sind ausnahmslos alle für einen klaren Schnitt. Und alle hoffen auf den Herbst.

Erding– Eine Saison wird abgebrochen, und alle finden das absolut in Ordnung. Willkommen in Corona-Zeiten!

Wie berichtet, hat der Bayerische Tischtennis-Verband (BTTV) den aktuellen Punktspielbetrieb in sämtlichen Spielklassen vorzeitig beendet und für ungültig erklärt. Es gibt weder Auf- noch Absteiger. Die Teams von der Bezirksklasse D bis zur Verbandsoberliga erhalten für 2021/22 das Startrecht in der Liga, in der sie gelistet waren. Auch Einzelmeisterschaften und Ranglistenturniere im Bezirk seien ersatzlos gestrichen, teilt der Verband mit.

Der Post SV Dorfen begrüßt die Entscheidung (wir berichteten). „Wir hätten sowieso nicht mehr weitergespielt“, sagt Abteilungsleiter Toni Wesselky. Das Echo hallt durch den gesamten Tischtenniskreis Erding – und ist überall gleich. Martin Lösch, Jugendleiter von Rot-Weiß Klettham, hält den Beschluss für richtig: „In der aktuellen Situation geht der gesundheitliche Schutz unserer Mitglieder vor, deshalb erachte ich es für sehr sinnvoll und fair, die Saison abzubrechen.“ Die Vorrunde habe auch gezeigt, dass der Infektionsschutz einen reibungslosen Ablauf des Spielbetriebes ohnehin schwer möglich macht: Viele Spiele mussten abgesagt oder verschoben werden. Wichtiger wäre es, so Lösch, „sobald es möglich ist, wieder Training anzubieten, um den Spielern einen sozialen Austausch anzubieten. Auch gesamtgesellschaftlich betrachtet haben noch viele andere Bereiche Vorrang vor einem Punktspiel- und Turnierbetrieb.“

Kletthams Abteilungsleiterin Veronika Leopold sagt, sie hätte schon mit einer Absage der übrigen Saison gerechnet: „Meines Erachtens gibt es keine Alternative, der gesamte Spielplan hätte sich ansonsten weit nach hinten verschoben. Außerdem hätten wir vermutlich die Halle höchstens eingeschränkt nutzen können, weil die Schulen teilweise ihren Unterricht dorthin auslagern. Abgesehen davon haben wir alle seit Monaten nicht trainiert, da wäre eine direkte Fortsetzung der Saison auch wenig sinnvoll.“

Auch Michael Kunze hat die BTTV-Entscheidung bereits im Vorfeld erwartet. „Wir gehen auch vollkommen konform damit“, sagt er im Namen der Isener Tischtennisabteilung. „Es ist aus sportlicher Sicht die einzige sinnvolle und fairste Entscheidung, denn so beugt man einer Wettbewerbsverzerrung vor.“ Der Isener Tischtennis-Chef geht davon aus, dass ansonsten viele Vereine nicht mit ihrer vollen Mannschaftsstärke hätten antreten können. „Um sich keiner Gefahr einer Ansteckung auszusetzen, wären vermutlich etliche Spieler und Spielerinnen nicht bereit gewesen, den Spielbetrieb vorerst wieder aufzunehmen.“

Christian Pirker vom SV Bockhorn hält die Entscheidung ebenfalls für nachvollziehbar, da es sich schon vergangenes Jahr gezeigt habe, dass nicht alle Vereine gleichzeitig wieder in die Halle dürfen und deshalb ein reguläres und faires Ende der Saison nicht möglich wäre. „Die Alternative wäre, die Saison nach hinten in den Sommer zu verlegen. Da ist es allerdings nicht vorhersehbar, ob wir für alle Spiele eine Mannschaft zusammen bekommen würden.“

Auch Helmut Brandl vom TSV St. Wolfgang hatte die Entscheidung des Verbands nach der Verlängerung des Lockdown erwartet. Die Aktiven des TSV, so kündigt Brandl an, werden sich im Frühjahr zu einer Sitzung treffen. „Ich hoffe sehr, dass für die Saison 2021/22 wieder alle an Bord sind und niemand seine Karriere nach dieser langen Pause beendet.“ Brandl ist zuversichtlich: „Ich glaube, dass alle unserer Spieler und Spielerinnen sich freuen, wenn im Herbst eine neue Punktspielsaison losgehen würde. Hoffentlich halten uns auch unsere bisherigen Nachwuchsspieler die Treue, und es kommen auch Neuanfänger zum Training, wenn es wieder möglich ist.“

Auch der TSV Wartenberg hält den kompletten Abbruch für eine vernünftige Entscheidung. Gerade der TSV sei ein gutes Beispiel für die momentane Situation, „die sich sicherlich auch in den nächsten Wochen nicht entspannt“, wie Abteilungsleiter Claus Hieronymus vermutet. „Wir hätten gar keine Halle zur Verfügung. Unsere normale Spielstätte, die Schulturnhalle, wird völlig nachvollziehbar in diesen Zeiten für schulische Zwecke benötigt, die Strogenhalle wäre selbst bei erlaubter Benutzung ausgebucht, wo also sollten wir spielen?“ So gehe es auch vielen anderen Vereinen, weiß Hieronymus. Die Saison hätte unter normalen Umständen also nie mehr zu Ende gespielt werden können.

„Die Annullierung ist sicherlich schade für sehr ambitionierte Mannschaften oder Teams, die im Moment aufstiegsberechtigt wären“, meint Hieronymus. Doch auch dies sei nach den wenig gespielten Matches und den momentanen Umständen in Ordnung. Nun hätten alle Vereine genügend Zeit, sich über Aufstellungen, mögliche Rückzüge oder den Verbleib in den einzelnen Ligen Gedanken zu machen.

„Dies betrifft auch wieder unseren TSV“, so der Wartenberger Tischtennis-Chef weiter, „da wir ja schon vor der offiziellen Unterbrechung der Ligen für unsere drei Mannschaften die Reißleine wegen der genannten Hallensituation in Form eines Rückzugs der Teams ziehen mussten“. Auch Hieronymus bleibt nur die Hoffnung „auf eine Verbesserung der gesamten Corona-Situation und damit auf eine vernünftige und geregelte neue Saison ab September.“

