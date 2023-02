19 Medaillen aus kaltem Wasser gefischt

Von: Aleks Scharfe

Hart im Nehmen: die drei Eisschwimmer (v. l.) Andreas Stanzl, Jens Dittrich und Franz Herbst. Von Burghausen nach Slowenien Wie eine große Familie © Aleksandra Scharfe

Eisschwimmen als Randsportart zu bezeichnen, verliert immer mehr an Richtigkeit.

Erding – Denn es finden sich zunehmend waghalsige Athleten, die sich ins eisige Wasser wagen, das nur knapp über dem Gefrierpunkt liegt. Unter diesen Mutigen sind auch einige Sportler aus dem Landkreis Erding, die sich bei der Eisschwimmweltmeisterschaft im slowenischen Bled der Konkurrenz aus aller Welt stellten. Neben Routinier und Eisschwimm-Experte Franz Herbst aus Isen waren bei der WM auch Jens Dittrich und Andreas Stanzl dabei.

Schon früh im vergangenen Jahr stand für die drei Schwimmer des TSV Erding fest, dass sie Anfang 2023 bei diesem Wettkampf teilnehmen würden. Entsprechend bereiteten sie sich seit dem Sommer mit sinkenden Temperaturen in diversen Weihern der Region vor. Neben dem eigentlichen Training im Hallenbad Erding trafen sich die WM-Teilnehmer zwei Mal pro Woche, um im Freiwasser ihre Meter zu machen.

„Zum Wettkampf hin hatte ich auch Sprints im Eiswasser trainiert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet. Den Start kann man bei uns schlecht üben, weil dafür die Vorrichtung fehlt“, erzählt Stanzl, für den die WM-Teilnahme eine Premiere bei einem Eisschwimm-Event war. Herbst und Dittrich hingegen hatten im Dezember beim Weltcup in Burghausen schon einen Testlauf hinter sich, der sie gut auf Slowenien vorbereiten sollte.

Vor allem Dittrich hatte große Ambitionen. Nachdem er in Burghausen über die 450 Meter Freistil den Altersklassenweltrekord nur um drei Sekunden verpasst hatte, wollte der Erdinger es dieses Mal schaffen. Für Herbst war die Wettkampfanlage kein neues Terrain mehr. „Ich war schon 2020 in Bled. So kannte ich die Gegebenheiten bereits. Die Veranstalter haben wieder ein tolles 25-Meter-Becken mit zehn Bahnen im Bleder See angelegt.“

Von seiner Erfahrung konnten seine Mitstreiter natürlich profitieren. Während Stanzl sich bei seiner ersten WM-Teilnahme auf die kurzen 25 und 50 Meter Strecken beschränkte, schöpften seine Teamkollegen aus dem Vollen und traten an den fünf Wettkampftagen über zehn Strecken an: 25 Meter Delfin, 25, 50, 100, 200 und 450 Meter Kraul sowie 25, 50, 100 und 200 Meter Brust.

Vom ersten Tag an gaben die TSV-Delphine Vollgas und mischten die Konkurrenz im 5,5 Grad kalten Wasser ordentlich auf. In ihren Altersklassen hatten Herbst, Dittrich und Stanzl im Schnitt fünf Mitstreiter. Der erste Wettkampf, die 25 Meter Schmetterling, waren gleich ein toller Einstieg. Während Stanzl mit Platz vier in einem gewohnt starken Altersklassenpulk überzeugte, konnte Herbst eine Silbermedaille holen und Dittrich sogar seinen ersten Weltmeistertitel. „Der Start erfolgte, ich bin voll geschwommen, Anschlag. Man merkt da keine Kälte mehr. Erster Platz mit bestimmt über einer halben Körperlänge Vorsprung. Fantastisch“, kommentierte er seinen Sieg.

Nach den Rennen konnten sich die Teilnehmer in einer der vielen mobilen Saunen, die dort aufgestellt waren, aufwärmen und auf den nächsten Start vorbereiten. Herbst und Dittrich gingen noch über die 100 Meter Brust und 200 Meter Freistil an den Start – und sicherten sich jeweils einen Weltmeister- und einen Vizetitel.

Am zweiten Wettkampftag ging die Erdinger Erfolgsserie weiter. Gerade auf der beliebten 50 Meter Bruststrecke wuchs das Teilnehmerfeld auf etwa zehn Athleten pro Altersklasse. Für Herbst gab es Bronze, Stanzl platzierte sich hier im Mittelfeld, und Dittrich sammelte seine nächste Silbermedaille.

Für ihn stand jedoch die 450-Meter-Freistil-Strecke an diesem Tag im Fokus. Zuvor aber sicherte er sich über 100-Meter Freistil seinen dritten WM-Titel. Dann aber die 450 Meter dran: „Ich schwamm diszipliniert und nicht zu schnell die ersten 200 Meter. Aber dennoch wurde es schon 50 Meter später richtig schwer in den Armen“, erzählt er. Am Ende stand eine Zeit von 5:54 Minuten auf der Anzeigetafel. Das bedeutete erneut den WM-Titel in der Altersklasse und den zweiten Rang insgesamt – allerdings keinen Weltrekord.

Auch Herbst war vollends zufrieden mit seinen Kraulstrecken. „Bei den 450 MEtern habe ich meine Zeit gegenüber dem Weltcuprennen im Dezember in Burghausen um 14 Sekunden verbessert“, erzählte er stolz nach seinem Sieg, den er mit fast einer Minute Vorsprung geholt hatte.

Erfolgreich verliefen auch die drei folgenden Wettkampftage für die Eisschwimmer aus Erding. Unter den 13 Startern in seiner Altersklasse konnte Stanzl über 50 Meter Freistil seine erste WM-Medaille in 31,87 Sekunden holen. „Mich hat es besonders gefreut, dass ich bei meinem letzten Einsatz noch einen dritten Platz erreichen konnte – und das bei einer Strecke, die tendenziell immer gut besetzt ist. Hinzu kommt, dass in meiner AK die geburtenstarken Jahrgänge gebündelt sind und somit in der Regel überproportionaler Andrang herrscht. Aber das war schon immer so, und ich kenne das auch nicht anders“, erzählt Stanzl lächelnd.

Parallel dazu schnappte sich Dittrich an den letzten beiden Wettkampftagen noch drei Gold- und eine Silbermedaille, während Herbst eine Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille gewann. Die Ausbeute der Erdinger insgesamt: acht WM-Titel, neun Vize-Weltmeister und zwei dritte Plätze.

Bleibt die Frage: Was ist denn das Besondere am Eisschwimmen? Dittrich findet: „Alle Teilnehmer, von ehemaligen Olympia- oder WM-Schwimmern bis hin zu Breitensportlern und sogar interessierten Neugierigen mit ihren ersten Starts im kalten Wasser sind dort anzutreffen. Und alle leiden auf dieselbe Art und Weise.“ Und Stanzl ergänzt nach seiner ersten WM-Teilnahme und seinen ersten Eindrücken: „Die Eisschwimmer sind wie eine große Familie. Viele kennen sich schon länger, den Franz kennen sie alle, und der sportliche Gedanke steht im Mittelpunkt.“