Das Eishockey-Sommertheater ist eröffnet

Von: Wolfgang Krzizok

In der Bayernliga gingen die Besucherzahlen zum Saisonende hin deutlich nach oben. © Christian Riedel

Wie geht es im Eishockey weiter mit der Ober- und Bayernliga beziehungsweise wie werden die Ligenstärken 2023/24 sein?

Erding – Eigentlich war alles klar. Eigentlich. In der Bayernliga spielten in der Saison 2022/23 15 Teams. Ziel war, wieder auf eine gerade Zahl – in diesem Fall 14 – zu kommen. Deshalb sollte es heuer zwei Absteiger und nur einen Aufsteiger aus der Landesliga geben. In die andere Richtung war ein sportlicher Absteiger aus der Oberliga und ein Aufsteiger in die Oberliga geplant. Der EHC Waldkraiburg und der EV Pegnitz standen am Ende als Absteiger in die Landesliga fest, Aufsteiger ist der EV Dingolfing, der sich im Landesliga-Playofffinale gegen Haßfurt durchgesetzt hat.

In der Oberliga verzichtete der HC Landsberg auf die Playdowns gegen den EHC Klostersee. Exakt fünf Minuten vor Ablauf der Frist zogen die Riverkings ihre Teilnahme per E-Mail zurück und stehen damit – laut DEB-Statuten – als sportlicher Absteiger fest. Dass Bayernligameister EHC Königsbrunn sein Aufstiegsrecht wahrnehmen würde, daran zweifelte niemand. Hieß es doch immer wieder, dass der EHC in der neuen Saison als „Farmteam“ (Förderlizenzpartner) des DEL-Clubs Augsburger Panther an den Start gehen soll.

Doch vor einigen Tagen haben die Königsbrunner verkündet, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen ihr Aufstiegsrecht nun doch nicht wahrnehmen werden. Das hat eigentlich Konsequenzen für die neue Saison, denn laut der Bayernliga-Durchführungsbestimmungen wird ein Bayernligist, der sein Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt, mit einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro belegt. Zudem darf er in der kommenden Saison eigentlich nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Eigentlich. Bleibt abzuwarten, ob der BEV konsequent handelt.

Damit ist die Bayernliga jetzt wieder bei 15 Vereinen – doch das Sommertheater geht weiter: Jetzt hat der EHC Klostersee mitgeteilt, die Oberliga aus wirtschaftlichen Gründen zu verlassen und in die Bayernliga zurückzukehren, die dann 16 Vereine hätte. Allerdings war es in den letzten Jahren immer so, dass ein Verein, der sich freiwillig aus der Oberliga zurückzieht, nicht als sportlicher, sondern als wirtschaftlicher Absteiger gilt und eigentlich in der Bezirksliga wieder neu starten muss. Eigentlich.

Denn auch hier gab es in der Vergangenheit Ausnahmen, unter anderem für Erding. Nach der Jets-Pleite 2002 mussten die Kreisstädter zwar in die Bezirksliga, aber nach dem freiwilligen Rückzug der Gladiators aus der Oberliga 2015 wurde Erding aufgrund seiner herausragenden Nachwuchsarbeit in die Landesliga eingruppiert – und stieg in der folgenden Saison auf.

Bayernliga war für die „Oberliga-Wirtschafts-Flüchtlinge“ nie ein Thema, mit dem (logischen) Argument: „Da könnte man sich ja die Liga aussuchen.“ Im aktuellen Fall hat jetzt die Eishockey-Kommission des Landesverbands das letzte Wort, wo Klostersee starten darf.

Dass die Oberliga, die unter Federführung des DEB läuft, gerne mehr Vereine hätte, steht außer Frage. Im aktuellen Fall sieht es nach elf Clubs aus, zumindest ein zwölfter wird händeringend gesucht.

Die Gladiators können das alles ganz gelassen betrachten. Sie laden an diesem Sonntag um 16 Uhr zur Saisonabschlussfeier in die Eishalle ein. Neben Trikotversteigerung und Interviews werden die ersten Neuzugänge präsentiert – für die Bayernliga-Saison 2023/24.