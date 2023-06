Cottbus wartet: Erdinger Benedikt Bauer freut sich auf die Aufstiegsspiele mit Haching

Wimpelträger: Gemeinsam mit (vorne, v. l.) Maurice Krattenmacher, Josef Welzmüller und Leonard Grob feiert Benedikt Bauer die Meisterschaft und bedankt sich bei den Hachinger Fans. Am Sonntag soll da noch eine deutlich größere Party steigen, wenn die SpVgg tatsächlich den Aufstieg in die 3. Liga schafft. © IMAGO/Sven Leifer

„Zwei richtig coole Spiele zum Abschluss“ stehen Benedikt Bauer mit der SpVgg Unterhaching bevor. Der 19-jährige Erdinger kämpft nach dem Erfolg in der Regionalliga Bayern gegen das Team von Energie Cottbus um den Aufstieg in die dritte Liga.

Erding/Unterhaching – Nach dem Gewinn der Meisterschaft ist beim Jungprofi „eine Last abgefallen“. Insgesamt sechs Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger Würzburger Kickers hatte die Elf von Sandro Wagner zum Saisonende. Doch richtig ausgelassen feiern war bisher noch nicht möglich. Denn: „Wir können uns von der Meisterschaft nichts kaufen.“

Erst mal stehen am heutigen Mittwoch sowie am kommenden Sonntag die Aufstiegsspiele an, die man als Meister in Deutschlands vierthöchster Liga erfolgreich bestreiten muss, um Profiliga-Luft schnuppern zu dürfen. Darauf bereitet man sich gerade intensiv vor.

Im Kampf um Liga drei trifft die SpVgg auf Energie Cottbus, den Erstplatzierten der Regionalliga Nordost. „Das ist eine ziemlich starke Liga“, gibt Bauer zu verstehen. „Es sind zwei Mannschaften mit viel Qualität, da kommt es auf Nuancen an. Was am Ende rauskommt, ist schwer vorherzusagen. Aber ich bin schon überzeugt, dass wir sehr gute Chancen haben.“

Besonders freut sich der 19-Jährige auf die Atmosphäre der beiden Endspiele. Denn auch der ehemalige Bundesligist aus Cottbus verfügt über ein großes Stadion und viele Anhänger, die ihre Mannschaft beim ersten Aufeinandertreffen (Anpfiff um 20.30 Uhr) mit Sicherheit lautstark unterstützen werden.

Beim entscheidenden Heimspiel, welches am Sonntag um 13 Uhr angepfiffen wird, ist es dem ambitionierten Fußballer deshalb besonders wichtig, dass „nicht nur unsere Ultras, sondern wirklich alle Zuschauer, die kommen, uns nach vorne peitschen.“ Dabei ist er sich sicher, dass ein richtiger „Hexenkessel entstehen kann“.

Bereits in der U19 schaffte der Defensivakteur gemeinsam mit seinem Team den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga, doch im Herrenbereich ist das noch einmal etwas ganz anderes. Bei einem Erfolg gegen Cottbus steht dem Sportjournalismus-Studenten auch ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Jugendclub bevor. Bis zur U14 kickte das Abwehr-Ass noch bei den Münchner Löwen.

Zweikampfstark: Benedikt Bauer (l.) lässt Silas Zehnder von Viktoria Aschaffenburg stehen. © IMAGO/Sven Leifer

Erst nach der Rückkehr zu seinem Heimatverein in Altenerding wechselte er im Jahr darauf in die Hachinger U17-Bundesligamannschaft. „Es wäre schon ein kleiner Traum, im Grünwalder gegen 1860 auflaufen zu können“, gesteht er. Doch viel wichtiger als das Nachbarschaftsduell sei es, in der dritten Liga Erfahrungen zu sammeln und sowohl beim Training als auch in den Spielen dabei zu sein. „Das ist etwas, was man fürs Leben mitnimmt“, erklärt der Regionalliga-Verteidiger, der insbesondere an seiner Ruhe am Ball arbeiten will.

Schon über die gesamte Saison hinweg hat Bauer für sein Alter eine Menge Spielzeit bekommen und kann auf eine richtig gute Punktrunde mit dem perfekten Endergebnis zurückblicken. Auch sei „die Qualität für junge Spieler“ in Unterhaching sehr gut, und selbst gegen die starken Gegner wie Bayern München 2 und Kickers Würzburg konnte er bestehen.

Dafür trainiert der Nachwuchskicker, der gemeinsam mit seinem älteren Bruder bei Rot-Weiß Klettham erstmals die Fußballschuhe geschnürt hat, nicht nur intensiv auf dem Rasen, sondern hält sich auch durch Krafttraining und regenerative Einheiten fit.

Mit dem ehemaligen Profi Sandro Wagner hat sein Club aus Sicht des Erdingers „einen richtig guten und sehr engagierten Trainer“ an der Seitenlinie stehen. Dieser überzeuge nicht nur durch sein menschliches Auftreten auf und neben dem Platz, sondern auch durch seine Expertise. „Er beschäftigt sich unglaublich viel damit, wie der Fußball funktioniert“, bescheinigt ihm Bauer.

Allgemein fühlt sich der Nachwuchsfußballer bei der SpVgg richtig wohl. Bereits seit 2018 trägt er das Trikot des Traditionsclubs. „Für einen größeren Verein geht es echt familiär zu und nicht so versteift.“

Und auch im kommenden Jahr wird der ehemalige Jugendspieler deshalb unabhängig von der Ligazugehörigkeit für die SpVgg Unterhaching auflaufen, bevor 2024 offiziell sein Vertrag endet. „Dann werden wir sehen, wie der Weg für mich weitergeht.“