Wie die Landkreis-Kicker zur Herbstfestzeit trainieren und gewinnen wollen

Von: Dieter Priglmeir

Gerüstet für die Festwoche ist auch der FC Schwaig. Auf dem Bild links machen sich die Landesliga-Fußballer gerade bereit für den gemeinsamen Marsch vom Speak Easy zum Herbstfestgelände. © ps

Erst der Fußball, dann die Gaudi - das ist das Motto in den nächsten zehn Tagen

Erding – Unbesiegbar in der fünften Jahreszeit? Das schafft ja nicht einmal der FC Bayern während der Wiesn. Wie sollen das erst unsere Fußballteams in den zehn Herbstfesttagen hinbringen? Zumal auch Training und Vorbereitung möglicherweise in dieser Zeit leiden könnte. Stimmt das? Wir haben uns bei sieben Vereinen im Landkreis umgehört.

FC Schwaig: Trainingsausfall wegen dem Herbstfest – nicht beim Landesligisten. Das Feiern lassen sich die Kicker trotzdem nicht nehmen. Co-Trainer Mario Simak hat dabei vollstes Vertrauen in seine Kollegen: „Kontrollen an den Tagen vor dem Spiel gibt’s keine. Ich glaube, da sind wir alle alt genug. Auch ich gehe am Tag vorm Spiel mit paar Spezln aufs Volksfest, aber dann eben mit Handbremse und einer Radler-Maß. Nach dem Spiel können wir ordentlich feiern.“ So hat der FCS auch heuer wieder am zweiten Herbstfest-Samstag sieben Tische im Weißbräuzelt reserviert, um einen Sieg zu feiern. Sind die Erfolgschancen in dieser Zeit höher? „Pauschal kann ich gar nicht sagen, ob wir eher gewinnen oder verlieren. Aktuell läuft es ja ganz gut“, so Simak, der sich aber noch an die Zeiten in der Bezirksliga erinnert: „Da hatten wir während dem Volksfest schwer zu kämpfen. Aber mittlerweile sind wir vernünftiger“, lacht Simak.

FC Finsing: Auch beim Kreisligisten findet das Training wie in den vergangenen Jahren ganz normal statt. „Die Jungs können ja auch danach noch aufs Volksfest schau’n, aber bis jetzt habe ich noch keine Absagen bekommen, die Mannschaft ist da sehr zuverlässig“, berichtet Trainer Thomas Bonnet. Kontrollen gebe es am Vorabend der Spiele nicht. Der Finsinger Coach geht allerdings davon aus, dass es die Spieler am Tag vor dem Spiel ruhiger angehen lassen: „Andererseits bin ich auch nicht deren Mama, ich kontrolliere keinen. Wir haben am Sonntag nach unserem Eitting-Spiel eh Tische im Weißbräuzelt, da können wir dann gscheid feiern.“

Der größte Herbstfesttag des FC Finsing ist schon fünf Jahre her. Damals gewann die Erste das Bezirksliga-Duell beim FC Erding mit 5:1 Toren (Bild oben). Zuvor hatten schon die zweite und dritte Mannschaft gewonnen. Entsprechend lang und feucht fiel dann die Party aus. © Christian Riedel / fotografie-ri

FC Langengeisling: Gleich zweimal zehn Tische hat der FC Langengeisling für seine drei Herren- und zwei Frauenteams reserviert. Der erste Termin ist nach den heutigen Spielen. Sportlicher Leiter Max Maier hofft auf möglichst viele Siege und räumt dabei mit einem Gerücht auf. „Es heißt, wir könnten in der Herbstfestwoche nicht gewinnen. Dabei haben wir vergangenes Jahr in der Bezirksliga vier Punkte aus zwei Spielen geholt“, rechnet Maier vor, fügt aber auch hinzu: „In den Jahren zuvor haben wir in der Kreisliga aber nie etwas gerissen.“ Trainiert werde in der kommenden Woche wie sonst auch. „Da hat es gar keine Anfrage gegeben“, sagt Maier, „aber da wären wir bei unserem Coach ohnehin auf taube Ohren gestoßen.“ Andererseits gebe es auch keine Vorgaben, wie sich die Spieler verhalten sollen. „Die Burschen sind alt genug, um zu wissen, das sie am Abend davor nicht Vollgas geben können“, sagt Maier und fügt augenzwinkernd hinzu: „In meinem Alter spürt man das auch zwei Tage danach noch.“ Dass ein Coach seine Truppe gar kontrolliert, habe aber selbst er mit seinen 28 Jahren noch nicht erlebt. „Nur mein Ex-Coach Wast Held hat früher gedroht, dass er erst seine Scouts losschickt und um 10 Uhr abends selbst einen Rundgang macht. Aber er hat das mit einem Augenzwinkern erzählt.“ All das sei ja nicht nötig, „weil du ja als Mannschaftssportler nicht nur dem Trainer, sondern dem Team verpflichtet bist“.

FC Inning/FSV Steinkirchen: Beide sind als Ausrichter des Holzlandvolksfests erfahrene Volksfest-Hasen. Dabei habe das Herbstfest keinen großen Einfluss auf die Vereine. Sowohl beim FCI als auch beim FSV findet das Training in der kommenden Woche ganz normal statt. Jedoch hat Innings Trainer Manuel Hahn Regeln gesetzt: „ Für mich ist es klar, dass sich am Samstag vor unserem Spiel keiner auf dem Volksfest blicken lässt, die Jungs können am Freitag feiern und sich am Samstag dann ausruhen.“

Auch wenn beide Holzlandclubs weniger vom Herbstfest betroffen sind, lassen auch sie sich den Fußballsonntag nicht entgehen. „Wir sind am zweiten Sonntag nach unserem Spiel da. Es ist immer eine Wahnsinnsgaudi, wenn sich alle Landkreisvereine treffen und gemeinsam feiern“, sagt Uli Wieser vom FSV. Beide Vereine wünschen den Erdingern viel Spaß auf dem Herbstfest, „denn wir nehmen unsere Spiele zwar ernst, jedoch sind wir alle nur Menschen, die auch gerne feiern. Da darf man auch mal ein Auge zudrücken“, so Hahn.

FC Herzogstadt: Am Trainingsalltag werde sich nichts ändern, sagt Florian Leininger, Torwart und Trainer des neuen Erdinger Fusionsclubs. Er mache auch keine Vorgaben, wann wer am Tag vor dem Spiel zuhause sein soll. „So erwachsen müssen alle sein, dass sie sich zammreißn.“ Wer am Samstag gern zum Essen aufs Herbstfest gehen wolle, könne das natürlich tun, „aber halt in Maßen und nicht Massen“. Ausfälle wegen des Herbstfests muss Leininger nicht beklagen. Niemand sei arbeitsmäßig dort gebunden. „Aber mir reichen ja schon meine vielen aktuellen Urlauber“, stöhnt der FCH-Coach. Traditionell gehen die Erdinger und Kletthamer an beiden Sonntagen aufs Herbstfest, so werden sie es auch heuer gemeinsam als FC Herzogstadt machen, sagt Leininger, der sich gern an vergangenes Jahr erinnert: „Da haben wir zweimal gewonnen. Es gibt nichts Schöneres.“ Und was ist mit bitteren Niederlagen während der Herbstfestzeit? Leininger: „So etwas verdränge ich ganz schnell. Keine Ahnung, was du meinst.“

SpVgg Eichenkofen: Tommy Frieß dagegen kann sich ganz genau ans vergangene Jahr erinnern. „Zuerst haben wir gegen Moosinning 3 so verloren, wie man gegen Moosinning halt immer verliert: 90 Minuten vergeblich angerannt und ein Gurkentor kassiert.“ Noch schlimmer sei die 0:4-Klatsche gegen den Rivalen FC Langengeisling 2 gewesen. „Und dann sitzt du am Sonntag im Bierzelt und hörst, wie die Band die Ergebnisse bekannt gibt.“

Letztlich gab es für die SpVgg, die auch während der Herbstfestzeit die normalen Trainingszeiten hat, ein Happy End. „Nach dem Herbstfest haben wir dann nur noch mit viel Pech gegen Schwaig 2 verloren, dann aber eine Serie mit sieben Siegen und zwei Unentschieden gestartet.“ (Patricia Schneider und Dieter Priglmeir)