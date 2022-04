Erst kommt der Erste, dann der Letzte

Von: Andreas Schuder

Bereit zum Jubeln: Für den TSV Dorfen stehen am Oster-Wochenende zwei Heimspiele an. © Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen will sich aus der Krise schießen. Am Oster-Wochenende hat er gleich zweimal die Gelegenheit dazu.

Dorfen – Drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Torerfolg musste der TSV Dorfen zuletzt einstecken. Und für die ins Stocken geratenen Dorfner wird es nicht leichter. Am Karsamstag (14.30 Uhr) erwartet der TSV den Tabellenführer aus Forstinning, am Ostermontag (15 Uhr) kommt Schlusslicht TSV Otterfing.

Dass der VfB zurecht ganz oben steht, zeigen die letzten Partien. An den vergangenen drei Spieltagen überrollte man die Gegner mit einem Torverhältnis von 11:0. Von den letzten 13 Spielen wurden elf gewonnen, lediglich in den Spitzenspielen gegen Freilassing und Moosinning zog Forstinning den Kürzeren.

Genau diese Schwäche in den Topspielen muss der heimstarke TSV ausnutzen. So sieht es Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel. „Wir haben daheim erst zwei Punkte abgegeben, daher haben wir keine Angst vor Forstinning. Wir wollen vor den eigenen Fans unsere Heimmacht ausspielen. Wir werden uns nicht verstecken und auf Sieg spielen“, kündigt er an. Gleichzeitig sind Wetzel die Vorzeichen der Partie bewusst. „Dieses Spiel kommt natürlich zu einem unglücklichen Zeitpunkt. In den letzten Spielen haben wir nichts geholt. Wir haben uns vom Aufstiegskampf verabschiedet und müssen jetzt vielleicht sogar wieder nach unten schauen.“ Er erklärt auch, warum der Tabellenführer so stark ist: „Sie haben einen brutal breiten Kader voller individueller Klasse. Sie können wechseln, wie sie lustig sind und büßen nicht an Qualität ein“. Er ergänzt: „Jeder rechnet mit einem Auswärtssieg. Wir haben vor dem ersten Spieltag schon gesagt, dass die Forstinninger über die Saison gesehen zu stark sind, aber in einem Spiel ist natürlich alles möglich. Und auch in der Hinrunde hat man gesehen, dass sie schlagbar sind.“

Am Ostermontag geht es dann schon weiter für den TSV – gegen das andere Ende der Tabelle. Auch wenn diese Aufgabe im Vergleich zu Forstinning einfach erscheint, warnt Coach Christoph Deißenböck: „Otterfing steht mit dem Rücken zur Wand, für sie ist dieses Spiel enorm wichtig. Sie sind kompakt und schwer zu bespielen, ich erwarte keinen Hurra-Fußball von ihnen.“

Den fordert er allerdings von seinen Männern. „Wir wollen wie bei jedem Heimspiel offensiv voll drauf gehen und am besten ein frühes Tor erzielen“, sagt der TSV-Trainer. Mut machen dürfte den Dorfenern die aktuelle Kadersituation. Bis auf die noch nicht vollständig erholten Alexander Wolf und Andreas Hartl stehen Coach Deißenböck alle Spieler zur Verfügung.

TSV-Kader:

Huge (Schöberl), Bauer, Gritto, Haenle, Hellfeuer, Hönninger, Mutlu, Feckl, Heilmeier, Roppert, Linner, Rachl, M. Zöller, Drimmel, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller