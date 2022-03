Simon Zachenhuber: Erst raten, dann schlagen

Von: Wolfgang Krzizok

Simon Zachenhuber (l.) ist topfit. Das hat er auch im Sparring mit dem Ungarn Istvan Szili bewiesen. © zs

Profiboxer Zachenhuber ist Gast bei einer Quiz-Show und verteidigt in Dortmund seinen Titel

Reisen/Dortmund – Vor seinem bislang größten Auftritt als Profiboxer steht morgen Abend Simon Zachenhuber. Wenn er in der Dortmunder Westfalenhalle kämpft, werden bis zu 10 000 Zuschauer erwartet. Quasi „nebenbei“ hat der 23-Jährige heute auch noch einen Fernsehauftritt, bei dem es allerdings nicht ums Boxen geht.

Im Januar war Simon Zachenhuber in Eggenstein bei Karlsruhe IBF-Juniorenweltmeister im Mittelgewicht geworden. Nach zehn Runden hatte er den Wormser Maurice Morio besiegt – damals noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Morgen gibt es bei der von Felix Sturm veranstalteten Box-Gala in Dortmund die Revanche. Den Hauptkampf bestreitet Sturm gegen den Ungarn Istvan Szili. „Mein Kampf ist das Co-Main-Event“, freut sich Zachenhuber. 10 000 Zuschauer haben Platz in der geschichtsträchtigen Halle, weiß der 23-Jährige. „Und 5000 Tickets sind schon verkauft worden.“

Bevor der Reisener aber in den Ring steigt, muss er sich noch auf einem anderen Terrain bewähren, „Wer weiß denn sowas“ heißt eine beliebte Quizsendung in der ARD. Dort ist Zachenhuber heute Abend um 18 Uhr zu Gast, neben Box-Legende Axel Schulz. „Zwei Box-Generationen, die gegeneinander quizzen, da freu ich mich schon total drauf“, schwärmt der 23-Jährige.

Der Zachenhuber-Fanclub Matadors wurde gestern noch mit den entsprechenden Shirts ausgestattet, die die Raiffeisenbank Erding spendiert hat. Marketingleiter Sepp Nunberger (.) zeigt sich hier mit den Fans, die am Samstag in der Westfalenhalle den Boxer aus Reisen anfeuern werden. © Dieter Priglmeir

Noch mehr aber fiebert Zachenhuber dem WM-Kampf gegen Morio entgegen. Die Vorbereitung sei optimal gewesen, erzählt er. Sein Trainer Conny Mittermeier und er hätten „noch mehr an der Schlagkraft und der Stabilität gearbeitet“. Seine Schmerzen in den Händen, die er beim ersten Morio-Kampf noch gehabt hatte, „sind komplett weg“. Unzählige Sparrings-Runden habe er absolviert, sehr viele davon mit Sturm-Gegner Szili, der ebenfalls von Mittermeier betreut wird. „Dass ich mich zusammen mit dem Istvan vorbereiten konnte, war super für mich“, erzählt der Reisener. „Mit seinen 39 Jahren hat er wahnsinnig viel Erfahrung, und davon habe ich profitiert.“

Im ersten Aufeinandertreffen hatte er Morio die zehn Runden insgesamt im Griff, konnte den Kampf aber nicht vorzeitig beenden. „Es ist eine alte Boxer-Regel: Einen K. o. kannst du nicht erzwingen“, weiß Zachenhuber. „Wichtig ist einfach, den Kampf zu gewinnen.“ Er werde Morio auf keinen Fall unterschätzen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich keinen unterschätze.“ Außerdem kenne ihn Morio und werde den ersten Kampf sicherlich auch entsprechend analysiert haben. Zachenhuber kündigt an, „mit viel Druck und noch mehr Härte“ zu boxen.

Auch seine Einlauf-Show soll morgen eine besondere sein, denn er wird als „Der Matador“ einmarschieren. „Der Name ist mir von Let’s Dance geblieben“, meint er lachend. Damals hatte er als Matador mit seiner Tanzpartnerin Patricija Belousova einen begeisternden Paso Doble aufs Parkett gelegt.

Auf die Unterstützung seiner Fans kann Zachenhuber auf alle Fälle wieder setzen. „Ich weiß, dass viele meiner Ultras nach Dortmund fahren, um mich zu unterstützen“, sagt er und hofft, sie nicht zu enttäuschen. Wie schon nach dem ersten Kampf gegen Morio „möchte ich dann mit dem WM-Gürtel in der Tasche heimfahren.“

Der Kampfabend in der Dortmunder Westfalenhalle wird am Samstag ab 22. Uhr im Fernsehen live auf Bild TV übertragen.