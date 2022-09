EM in Polen: Dallingers erste Olympia-Chance

Der Lengdorfer Maxi Dallinger startet bei der Kleinkaliber-EM in Breslau/Polen.

Lengdorf/Breslau – Die Olympischen Spiele in Peking sind gerade ein Jahr her, da blicken die Sportler schon nach Paris. Zumindest die Schützen. Gestern begannen in Breslau die Kleinkaliber-Europameisterschaften. Für den Lengdorfer Maxi Dallinger wird es ab Dienstag ernst.

Elf Tage lang ist die europäische Elite zu Gast in Polen. Zuerst sind die Junioren dran, „deshalb werde ich auch erst am Sonntag anreisen“, sagt der Sportschütze aus Lengdorf. Die Zeiten, als er einst im ungarischen Györ den EM-Titel der Junioren holte, sind für den 25-Jährigen längst vorbei. Jetzt muss er sich mit den Besten der Besten messen – und die werden diesmal wohl alle am Start sein.

Jeder wolle die Chance nutzen, seinen Startplatz frühzeitig fix zu machen. „dementsprechend wird jeder top vorbereitet sein“, vermutet der Landespolizist. „Aber das macht nichts, denn wir sind es ja auch.“ Die jüngsten Trainingseindrücke stimmten ihn zuversichtlich. „Die Vorbereitung läuft gut. Es gibt keine großen Baustellen.“

Auch wenn die Konkurrenz stark sein werde, wolle er im Dreistellungskampf das Finale erreichen. Aufgrund seiner Trainingsleistungen sei das auch ein realistisches Ziel. „Und wenn du dann unter den besten Acht bist, hängt viel von der Tagesform ab.“ Zwei Quotenplätze gibt es für Olympia. „Da es die erste Möglichkeit ist“, so Dallinger, müsse man schon Europameister oder Vize werden, um sich die Paris-Tickets zu sichern.

Mit zwei Sprintern, einer vom Westfälischen Schützenbund und einer ab München, werden die deutschen Schützen am Sonntag anreisen. „Dann gibt es noch ein, zwei Trainings, und wir werden, sehen wie der Stand aussieht“, erzählt Dallinger. Er sei zwar schon 2020 im Februar bei der Luftgewehr-EM in Breslau gewesen. „Den KK-Stand kenne ich aber noch nicht.“ Darum werde er sich schon zuvor über die Junioren auf den Laufenden halten, wie Wind, Wetter und Standhöhe sind. „Und dann werden wir schon Spaß haben“, sagt der Lengdorfer, der sich voll auf den Wettkampf konzentrieren wird. „Was Sightseeing betrifft, ist Breslau jetzt nicht meine erste Wahl. Es wäre auch an einem halben Tag schnell angeschaut, aber ich denke nicht, dass das Team dafür großartig zu begeistern ist.“

Am Dienstag beginnt für ihn die EM mit der Elimination. Dreistellung-Quali und Finale sind tags drauf. Am Donnerstag steigt der Liegendkampf. Ob er Freitag im Mixed-Teamwettbewerb dabei ist, sei noch offen. Die EM endet für ihn am Samstag, 17. September mit dem Dreistellung-Teamwettbewerb.