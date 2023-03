FC Langengeisling : Erster Anlaufpunkt für 450 Neubürger

Jahreshauptversammlung

OB Max Gotz hebt die Bedeutung des FCL für den Ort hervor – Radsportabteilung gegründet

Langengeisling – Sabine Ziegler hatte bei ihrem Debüt ein Geschenk dabei. Die neue stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende überreichte dem FC Langengeisling bei der Jahreshauptversammlung eine Urkunde und einen Scheck über 200 Euro. Es war das Geschenk des Bayerischen Landessportverbands zum 100. Geburtstag des Vereins.

Der war zwar schon im Jahr 2020, aber aufgrund der Pandemie waren bekanntlich alle Veranstaltungen abgesagt worden. Ziegler lobte den FCL „für seine einzigartige Entwicklung, nicht nur was den Fußball anbelangt, sondern dass der Verein für Innovationen immer ein offenes Ohr hat“. Das Vereinsheim und der gesamte Sportpark seien der beste Beweis dafür, „was möglich ist, wenn man zusammenhält und zusammenarbeitet“.

Auf die Willkommenskultur des Vereins setzt auch OB Max Gotz. „Nirgends in Erding wird derzeit so viel gebaut wie hier.“ 450 Neubürger würde Langengeisling in den nächsten zwei Jahren dazubekommen. „Der Sport hat eine integrative Kraft.“ Umso wichtiger sei es, den Neubürgern ein entsprechendes Angebot zu machen. Da passt es ja, dass der FCL seit wenigen Tagen eine weitere Sparte eröffnet hat. Vorsitzender Sepp Kaiser verkündete, dass durch die Initiative von Ex-Fußballer Sebastian Schimschal eine Radsportabteilung gegründet wurde. 17 Sportler seien schon beigetreten.

Auf den Punktspielstart freut sich schon die 100 Mitglieder starke Tennisabteilung. Die Herren 30, die zusammen mit der SpVgg Altenerding ein Team ist, spielt als Aufsteiger in der Landesliga. „Die Damen 50 sind in der Landesliga 2 unser Aushängeschild“, schwärmt Abteilungsleiter Klaus Eicher, der selbst mit den Herren 50 in der Südliga 1 vertreten ist. Die wichtigste Aktion außerhalb des Platzes: „Wir wollen unsere Plastik- gegen Holzbänke austauschen.“ Für die 320 Euro teuren Stücke suche man noch Sponsoren.

Finanziell könnte auch der Förderverein den FCL auf noch solidere Füße stellen. Das ist zumindest die Hoffnung von FCL-Chef Kaiser, der sich über den Elan der neuen Abteilungsführung freut. „Alex Strecker und seine Leute haben sich einiges vorgenommen“, so Kaiser, der auch glücklich war, dass die Mitglieder die Beitragserhöhung um zwölf Euro einstimmig beschlossen (wir berichteten). „Wir würden gern unseren Nachfolgern eine gute Kasse hinterlassen“, sagte Kaiser und deute damit an, dass es in der Jahreshauptversammlung im kommenden Jahr einige Veränderungen geben werde.

Eine Lanze brach der Vorsitzende für die Stadt: „Wo Unterstützung möglich ist, kriegen wir sie auch.“ So werde das Flutlicht mit LED-Lampen ausgerüstet. Das kostet uns außer einem Werbebanner nichts.“ Und auch die eigenen fleißigen Mitglieder vergaß Kaiser nicht. Zum einen die Montagssenioren, die die Sportanlage in Schuss halten, aber auch die Fußballer und Fußballerinnen bei ihren Arbeitseinsätzen und die Familie Dornauer, die – wie am Freitag – notfalls um fünf Uhr morgens die Plätze aufstreut. „So etwas findest du sonst nirgends“, so Kaiser. DIETER PRIGLMEIR