Zwei Podestplätze trotz Treppensturz

Von: Bernd Heinzinger

Mit dem Bogen im Wald: Erwin Sedleczki gewann zwei Medaillen. © privat

Einen tollen Erfolg mit zwei Medaillen landete der Erdinger Erwin Sedleczki bei den Europameisterschaften der International Field Archery Association (IFAA) im französischen Confolens.

Erding – Im Langbogenschießen holte sich der 54-Jährige trotz einiger Widrigkeiten am Ende den dritten Platz unter 49 Teilnehmern und erreichte damit seinen ersten Podestplatz bei einem internationalen Wettbewerb. In der Mannschaft lief es sogar noch besser: Zusammen mit Joerg Schellmann und Joachim Geyer holte Sedleczki sogar Gold.

Als der Erdinger nach Querelen mit dem deutschen Verband nicht für die Langbogenmannschaft bei der EM in Oberwiesental nominiert worden war, wechselte er vor vier Jahren zum Deutschen Chapter der Archery Association Europe (AAE) und ist seitdem für den Verband aktiv.

Nach einer langen und stressigen Anfahrt zum Austragungsort startete Sedleczki im Einzelwettbewerb mit einem guten Ergebnis. Am ersten Tag ging es in die „3-Pfeil-Runde“. Beim Zielen auf die dreidimensionalen Tierattrappen hatte jeder Teilnehmer jeweils drei Pfeile parat. Als optimales Ergebnis galt dabei ein Treffer im ersten Versuch in den Herzbereich des Ziels. Am Ende hatte der Erdinger 432 Punkte, was zum neunten Platz im Zwischenklassement reichte.

Am zweiten Tag visierten die Schützen ihre Ziele jeweils mit zwei Pfeilen an, und jeder Versuch zählte. Mit 262 Punkten pirschte sich der 54-Jährige auf den vierten Rang nach vorne.

Dann aber passierte in der Unterkunft ein schmerzhaftes Malheur. Sedleczki stürzte die Treppe hinunter und zog sich Verletzungen am Ellbogen und Knie zu. „Am Wichtigsten dabei war aber, dass das Equipment, welches in den Händen hatte, nicht kaputtging“, erzählte er.

Mit Schmerzmitteln ausgestattet startete er in den dritten Tag. Bei strömendem Regen stand der Hunter-Wettbewerb auf dem Programm: Ein Pfeil pro Ziel lautete die Vorgabe. Sedleczki schaffte bei weitem nicht sein bestes Ergebnis und musste die Kontrahenten auf Rang eins und zwei ziehen lassen. Der Dritte, Simon Ducos aus Frankreich, blieb aber mit 38 Punkten Vorsprung noch in Schlagdistanz.

Zum Abschluss gab es erneut die „3-Pfeil-Runde“, und hier zeigte sich der Erdinger in Topform. Nach vier Zielen hatte er den Rückstand auf Bronze bereits aufgeholt und zog mit dem besten Ergebnis von 468 Punkten noch am Franzosen vorbei: „Er hat mir ein bisschen leidgetan. Aber ich bin einfach super glücklich, dass es für mich gereicht hat“, resümierte Sedleczki.

Für den Mannschaftswettbewerb wurden die Ergebnisse der besten drei Einzelschützen zusammengezählt. Geyer als Gesamterster und Schellmann (8. Platz) brachten ihre Ergebnisse neben Sedleczki ein, und damit landete das Deutsche Chapter des AAE souverän ganz oben auf dem Podest.

Sedleczki, Vereinsmitglied der Sportschützen Langenpreising und von Wilhelm Tell Oberding, durfte sich damit über zwei Medaillen freuen. „Die 13 Stunden Anfahrt haben sich auf alle Fälle gelohnt. Ohne den Sturz wäre vielleicht sogar Silber möglich gewesen, aber ich bin auch so zufrieden“, stellte er fest. Es sei ein teures Abenteuer gewesen, denn die Fahrtkosten und die Unterkunft musste jeder Teilnehmer selbst tragen. Als Erinnerung bleibt dem 54-Jährigen neben den Eindrücken und den Medaillen noch eine schwere Prellung am Knie: „Das wird aber schon wieder, ich kann mich auf alle Fälle nicht beklagen.“