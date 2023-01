Die Formkurve der Eispiraten zeigt nach oben

Von: Georg Brennauer

Jugend forsch: Das 18-jährige Dorfener Talent Felix Wiedenhofer (M.) weiß sich in der Bayernliga sehr gut zu behaupten und traf gegen Schweinfurt zweimal. © Hermann Weingartner

Stark aufgetrumpft hat der ESC Dorfen am Wochenende, auch wenn es nur drei Punkte gab.

Dorfen – Mit einem 4:3-Heimsieg gegen Schweinfurt und einer 2:4-Niederlage in Amberg nähern sich die Puckjäger des ESC Dorfen bei erkennbar leicht ansteigender Form der in Kürze beginnenden Abstiegsrunde.

Zwar geht es in den beiden letzten noch ausstehenden Partien der Qualifikationsrunde in Erding und gegen Kempten für die Eispiraten nurmehr um Punkte, aber nicht mehr um die Platzierung, denn an Rang 12 wird sich wohl nichts mehr ändern. Es geht für die Mannschaft von Trainer Franz Steer aber durchaus noch darum, die gute Form zu stabilisieren beziehungsweise möglichst noch zu verbessern.

Nach der Heimpartie gegen die Mighty Dogs sprach ESC-Trainer Steer von „Licht und Schatten“. Man habe deutlich gesehen, so der Coach, „wer die wenigsten Fehler macht, der gewinnt“. Und da habe sein Team die Nase vorne gehabt. In Überzahl habe man zwei Tore erzielt, doch fing man sich dann meist, wie gehabt, unmittelbar darauf jeweils wieder ein Tor ein.

Einer Topreihe wie bei den Schweinfurtern, mit dem Kanadier Dylan Hood und dem Amerikaner Joey Sides, die nur schwer von der Scheibe zu trennen seien, müsse man nachhaltig konsequent mit Körperspiel begegnen. Zusammenfassend hoffte er, dass der Sieg das Selbstvertrauen seines Teams stärke.

Für besondere Höhepunkte im Schweinfurt-Spiel sorgten Josef Folger, mit einem tollen Treffer nach exzellentem Alleingang, und der erst 18-jährige Youngster Felix Wiedenhofer, der zweimal einlochte.

Schweinfurts Trainer Andreas Kleider bemängelte, dass sein Team, mit Ausklammerung des Schlussdrittels, offensichtlich nicht bereit war, 40 Minuten hart zu arbeiten. Man sei zwar zweimal zurückgekommen, doch habe seine Mannschaft es nicht verstanden, die Eispiraten richtig unter Druck zu setzen. Man habe zu viele Fehler gemacht und darüber hinaus im Schlussabschnitt auch noch eine unnötige Fünfminutenstrafe verursacht.

Bei den Wild Lions in der Oberpfalz, deren Team neben zwei starken Kanadiern nur so gespickt ist mit Spielern mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, zeigten sich die Isenstädter zwei Tage später zumindest in der Spielweise gleichauf.

Sein Team habe in Amberg bis auf die Chancenauswertung eigentlich gut gespielt. Was aber in einer Auswärtspartie nicht passieren dürfe, seien drei Kontertore gewesen, analysierte ESC-Trainer Steer. So unter anderem geschehen nach einem erfolgversprechenden Alleingang von Christof Hradek im Schlussdrittel. „Da wäre für Amberg vielleicht auch eine Strafe angebracht gewesen“, meinte Steer. Außerdem kurz vor Schluss, als das 4:2 für Amberg fiel und ein Verteidiger zu weit aufgerückt war.

Der ESC-Trainer resümierte ferner, dass man die ersten fünf Minuten in der „Waschmaschine“ gewesen, also schwer unter Druck gestanden sei. Dann sei sein Team durch die zwei Überzahltore gut in die Partie gekommen.

Ambergs Coach Dirk Salinger zollte Dorfen ein Kompliment. Die Eispiraten seien der erwartet schwere Gegner gewesen, der gut eingestellt war. Seinem Team seien am Ende die Körner ein wenig ausgegangen und auch viele Leichtsinnsfehler unterlaufen. Salinger lobte seinen Torhüter Carsten Metz, der nach langer Zeit wieder zwischen die Holme rückte und mit mehreren starken Saves, aber auch mit dem nötigen Glück, viel zum Sieg beigetragen habe.