Transfer-Hammer der Eispiraten

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Er weiß, wo das Tor steht: Lynnden Pastachak (l.), hier in der Partie gegen Lindau, gilt als eiskalter Knipser. © Stefan Rossmann

Das Gerücht hatte bereits vor Tagen im Umfeld des EHC Klostersee die Runde gemacht.

Dorfen – Nun ist es amtlich: Lynnden Pastachak verlässt den Oberligisten nach zwei Spielzeiten und wird kommende Saison für den ESC Dorfen in der Bayernliga stürmen.

ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck bestätigte dies. „Eigentlich ist so was immer eine prompte Meldung wert, aber in dem Fall bin ich vom frühen Zeitpunkt nicht so begeistert“ meint er dazu. Verständlich, denn im Gegensatz zu den Grafingern, denen durch den Landsberger Rückzug die Playdowns entgehen, aber auf der anderen Seite der vorzeitige Klassenerhalt sicher ist, stehen die Dorfener noch im Ligabetrieb. „Da sind Personalplanungen für die neue Saison noch nicht das Thema – und schon gar nicht in der Öffentlichkeit“, betont Detterbeck ausdrücklich, dem es gar nicht recht ist, dass der Pastachak-Transfer schon jetzt durchgesickert ist.

Dorfens Eishockeychef erzählt, dass Pastachak den ESC kontaktiert habe, als für ihn feststand, dass er Klostersee verlassen wird. „Aber nur zum Eishockeyspielen, wohnen wird er weiterhin dort“, klärt Detterbeck auf. Und er betont auch, dass die EHC-Verantwortlichen zugesagt hatten, zumindest den neuen Verein Pastachaks noch nicht bekannt zu geben.

„Froh sind wir alle beim ESC, dass wir den drittbesten Scorer der Bayernligasaison 2021/22 nun in unseren Reihen haben“, freut sich Detterbeck. Mehr zu Personalien kann und will er zu diesem Zeitpunkt verständlicherweise aber noch nicht preisgeben.

Der 26-jährige Kanadier Pastachak kann sowohl Mittel- als auch Außenstürmer spielen. Im Dorfener Lager erinnert man sich bestimmt noch an die Bayernligasaison 2021/22. Im ersten Aufeinandertreffen am dritten Spieltag im Dr.-Rudolf-Stadion standen beim 5:1-Sieg für Klostersee bei Pastachak nur drei Assists zu Buche. Im Rückspiel Ende November in der Grafinger „Scheune“ führten die Eispiraten Mitte des zweiten Drittels schon 4:0. Mit vier Treffern, davon drei per lupenreinem Hattrick noch im zweiten Spielabschnitt, und kurz vor Schluss dem Tor zum 5:4-Sieg gab Pastachak den Eispiraten in einem denkwürdigen Spiel seine beeindruckende Visitenkarte mit.

Geboren in Bienfait, in der Provinz Saskatchewan, genoss er seine Ausbildung im zehn Kilometer entfernten und 10 000 Einwohner zählenden Estevan bei den Bruins in der Saskatchewan Junior Hockey League (SJHL). Nach vier Spielzeiten mit den Red Deer College Kings in der Alberta Colleges Athletic Conference (ACAC) sowie den Bienfait Coalers in der Bix Six Hockey League (BSHL) kam er zur Bayernligasaison 2021/22 zum EHC Klostersee. Mit 33 Toren und 33 Vorlagen in 36 Spielen trug er wesentlich zum Aufstieg in die Oberliga bei.

In der dritthöchsten Liga war er in der aktuellen Saison mit 14 Treffern bester Torschütze beim Tabellenletzten EHC Klostersee, der nach 48 Spielen 18 Punkte bei einem Torverhältnis von 87:236 aufweist. In Klostersee stürmte Pastachak mit der Nummer 22. Die hat in Dorfen der 20-jährige Felix Lohmaier – ein ehemaliger Klosterseer, der vor dieser Saison zum ESC kam.