Gipfeltreffen der Eispiraten

Von: Georg Brennauer

Packende Torszenen gibt es immer, wenn Mighty Dogs (weiße Trikots) und Eispiraten aufeinandertreffen. © Hermann Weingartner

Das enge Ringen um den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga geht an diesem Wochenende in die zweite Hälfte.

Dorfen – Dabei steht dem ESC Dorfen am heutigen Freitagabend ein Spitzenspiel ins Haus. Zu Gast bei den Eispiraten, die auf Platz zwei stehen, ist um 20 Uhr Tabellenführer ERV Schweinfurt, ehe am Sonntagabend um 17 Uhr in Buchloe eine weitere schwere Herausforderung für die Isenstädter Puckjäger beim Tabellendritten ansteht.

Es ist bereits die vierte Partie gegen die Schweinfurter in dieser Saison, bei der es dieses Mal für beide Teams um die Festigung der Spitzenposition geht. Die Bilanz der Eispiraten ist makellos. Aus der Hauptrunde stehen ein 3:2-Sieg zum Ligaauftakt im Icedome sowie ein 5:4-Erfolg des ESC im Rückspiel in Dorfen zu Buche. Die Mighty Dogs beendeten die Qualifikationsrunde als Tabellenelfter mit 37 Punkten, unmittelbar vor dem ESC Dorfen (31).

In der laufenden Abstiegsrunde konnten sich die Eispiraten beim Hinspiel vor knapp vier Wochen mit 4:3 Toren behaupten. Drei Spiele mit nur einem Tor Unterschied lassen für heute Abend erneut eine enge Angelegenheit erwarten.

Am vergangenen Wochenende verdrängten die Unterfranken mit zwei Siegen gegen Waldkraiburg (4:3 daheim und 4:3 nach Penaltyschießen bei den Löwen) die spielfreien Eispiraten vom ersten Tabellenplatz, haben jetzt zwar einen Punkt mehr (16) als Dorfen (15), aber nun auch eine Partie mehr absolviert.

Im Lager der Eispiraten hofft man jedoch, dass man heute im eigenen Haus den Schweinfurtern erneut das Nachsehen gibt. Das Team von Trainer Andi Kleider ist in der Breite – zumindest in zwei Reihen – sehr kompakt besetzt. Wenn es erneut gelingt, die Kreise der nordamerikanischen Topstürmer Dylan Hood und Joey Sides einzuengen, könnten die Dorfener durchaus ein weiteres Mal bestehen. Mit den beiden Torhütern Benedict Roßberg (vormals Dragons Erfurt) und seinem 20-jährigen Back up Leon Pöhlmann haben die Mighty Dogs sehr zuverlässige Torhüter zwischen den Pfosten.

Beim aktuellen Dritten in Buchloe hoffen die Eispiraten nach drei Niederlagen (einmal im Testspiel bei den Pirates, und zweimal in der Hauptrunde) diesmal auf einen Erfolg. ESC-Trainer Franz Steer hatte in der Pressekonferenz nach dem 4:3-Heimsieg im Nachholspiel gegen Pegnitz angekündigt, dass seine Mannschaft auch in der zweiten Hälfte der Abstiegsrunde konzentriert und voll motiviert zur Sache gehen werde. Er will am Wochenende nochmals das bisher erfolgreiche Team aufbieten. Wenn man Gewissheit habe, dass der Klassenerhalt in trocken Tüchern sei, „kommen alle zum Team gehörenden Spieler zum Einsatz, denn sie haben es sich verdient“, betonte ESC-Trainer Steer.