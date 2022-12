Eispiraten wollen endlich wieder punkten

Von: Georg Brennauer

Akrobatisch und erfolgreich: Der Peißenberger Brett Mecrones (2. v. l.) drückt den Puck über die Linie, die Dorfener (v. l.) Florian Fischer, Torwart Maxi Englbrecht und Gaspr Susanj können das Gegentor nicht verhindern. © Roland Halmel

Zum dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen muss der ESC Dorfen heute Abend ran.

Dorfen – Gegner in der heimischen Dr.-Rudolf-Halle ist um 20 Uhr der VfE Ulm/Neu-Ulm. Obgleich die Eispiraten am Wochenende mit den Niederlagen gegen Königsbrunn (2:4) und in Peißenberg (4:6) eine Nullrunde hinnehmen mussten, zeigt die Leistungskurve wieder deutlich nach oben.

In beiden Spielen präsentierten sich die Isenstädter nach dem vorangegangenen Tief, besonders deutlich im Heimspiel in der Vorwoche gegen Geretsried (1:5), gut erholt. Im Dorfener Lager hofft man jetzt, dass heute gegen den Tabellensiebten der Knoten platzt und das mäßige Punktekonto von 21 Zählern aufgebessert wird.

Die Devils mit ihrem neuen Trainer Martin Jainz konnten sich durch gezielte Verstärkungen sogleich in den Kreis der potenziellen Playoff-Anwärter einreihen. Im eigenen Haus sind die Ulmer bisher eine Macht, mit neun Siegen aus zwölf Spielen sind sie Dritter. In der Auswärtstabelle ist der VfE dagegen Viertletzter mit nur neun Zählern.

Topscorer bei den Devils sind die beiden tschechischen Stürmer Dominik Synek mit 36 und und Martin Podesva mit 35 Punkten. Wenn die Eispiraten diese beiden Topleute einigermaßen in den Griff bekommen, könnte für sie durchaus etwas drin sein.

Mit den Neuverpflichtungen vom Oberligisten Lindau, dem 24-jährigen Torwart David Heckenberger und dem 28-jährigen Verteidiger Simon Klingler, hat Trainer Jainz auch die Defensive stabilisiert.

Rückblickend auf die 4:6-Niederlage in Peißenberg bedauerte Dorfens Trainer Franz Steer: „Wir haben leider bereits im ersten Drittel und auch im Schlussdrittel einige sehr gute Chancen liegen gelassen.“ Mit zunehmender Spieldauer habe seine Mannschaft weitgehend das Kommando übernommen. Die Individualfehler, besonders beim schnellen 4:0 zu Beginn des zweiten Drittels, „haben uns zumindest einen Punkt gekostet“. Hinzu kam noch, als Steer seinen Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis geholt hatte, nach einem unnötigen Querpass in der letzten Minute mit dem Schuss ins leere Tor zum 6:4 das endgültige Aus.

Erfreulich aus Dorfener Sicht war, dass der 17-jährige Angreifer Felix Wiedenhofer einmal mehr überzeugte und zum besten Spieler bei den Eispiraten gewählt wurde. Für die heutige Partie steht Steer der gleiche Kader wie in Peißenberg zur Verfügung. „Ein paar Spieler haben noch leichte Blessuren“, berichtet der Coach.