Herber Rückschlag für die Eispiraten

Von: Georg Brennauer

Teilen

Und wieder drin: Fünfmal durften die Geretsrieder (gelbe Trikots) jubeln. Die Dorfener Fabian Kanzelsberger, Torwart Maxi Englbrecht und Florian Fischer (schwarz-rot-blau; v. l.) sind fassungslos. © Hermann Weingartner

Die Aufholjagd des ESC Dorfen ist jäh gestoppt worden.

Dorfen – Eigentlich hatten die Puckjäger des ESC Dorfen nach ansprechenden Leistungen in den vergangenen Wochen, mit elf Punkten aus den letzten vier Spielen, mit dem Erreichen des achten Platzes geliebäugelt, der noch zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt. Der Mitanwärter auf die Playoffs, der ESC Geretsried, hat den Eispiraten aber nun einen herben Dämpfer versetzt. Jetzt fehlen den Eispiraten schon neun Zähler, während die Riverrats nur noch zwei Punkte von Rang acht entfernt sind.

Die Isartaler präsentierten sich am Freitagabend in der Dr.-Rudolf-Halle beim ungefährdeten 5:1-Sieg als wahre Spitzenmannschaft und ernteten nach der Partie sogar teilweise Applaus von den Dorfener Zuschauern für ihre überzeugende Vorstellung. Ihr vorgegebenes Konzept, Dorfen sofort unter Druck zu setzen und nicht ins Spiel kommen lassen, sei voll aufgegangen, konstatierte Geretsrieds Trainer Hans Tauber.

Dies sei ihnen auch gelungen, bestätigte neidlos Dorfens Trainer Franz Steer. Obwohl die Hausherrn erstmals wieder 21 Feldspieler und zwei Torleute aufbieten konnten, also vier Mann mehr als der Gegner, kontrollierte klar Qualität vor Quantität die Parte. Den Vorteil seiner Mannschaft sah der Coach der Riverrats, der erst Anfang November die Regie übernommen hatte und die Erfolgskurve der Isartaler seitdem nach oben zeigt, in einem konsequenten Unterzahl- sowie auch effektiven Powerplayspiel. Und selbst beim 1:2-Gegentor habe seine Mannschaft gute Moral gezeigt. ergänzte Tauber in der Pressekonferenz.

„Wir haben die neutrale Zone überwiegend dem Gegner überlassen“, bedauerte Steer und fügte hinzu: „Unverständlich, weil uns diese Taktik bisher immer ausgezeichnet hat.“ Er sprach ferner von einen „katastrophalen Überzahlspiel“ und von „Scheibenverlusten“. Letztlich verwies der Dorfener Coach auch noch auf zwei Alleingänge, bei denen „überall hin, links und rechts, aber nur nicht aufs Tor geschossen wurde“.

Auf die Frage ob der witterungsbedingte Trainingsausfall am Mittwoch beim schwachen Auftritt seines Teams eine Rolle gespielt habe, meinte Steer, dies dürfe die unzulängliche Leistung seines Teams nicht entschuldigen. Und ergänzte: „So, wie es jetzt ausschaut, werden wir uns auf die Abstiegsrunde einstellen müssen, und das heißt: Vor Weihnachten werden wir viel laufen.“