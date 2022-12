ESC eröffnet die Jagd auf einen Platz in der Meisterrunde

Von: Georg Brennauer

Wild entschlossen: Die Dorfener (v. l.) Fabian Kanzelsberger, Christian Göttlicher, Florian Fischer, Christof Hradek und Tomas Vrba peilen die Meisterrunde an. © Dominik Findelsberger

Der ESC Dorfen empfängt heute Abend um 20 Uhr im heimischen Dr.-Rudolf-Stadion zum einzigen Spiel an diesem Wochenende den ESC Geretsried.

Dorfen – Die Eispiraten hoffen, die Weichen in Richtung Mittelfeld der Tabelle stellen zu können, denn die Riverrats liegen in Schlagdistanz.

Die Geretsrieder haben einen schlechten Start erwischt und sich bereits Ende Oktober von ihrem Trainer Stefan Roth getrennt, nachdem sie in sechs Begegnungen nur zwei Punkte eingespielt hatten. Ab November übernahm dann Hans Tauber das Coaching bei den Isartalern, die aus den 13 folgenden Spielern immerhin 23 weitere Zähler auf ihr Erfolgskonto brachten. Geretsried belegt derzeit Platz zehn mit 25 Punkten – nur vier Zähler mehr als der Tabellenzwölfte Dorfen, der sogar noch zwei Spiele im Rückstand ist.

Vergangenes Wochenende schuf sich das Tauber-Team mit einem 4:3-Verlängerungssieg in Kempten und einen 7:0-Heimsieg gegen den EV Pegnitz eine gute Voraussetzung für den Sprung auf Platz acht, zu dem vier Punkte fehlen.

In der Breite sind die Riverrats allemal gut aufgestellt. Allein die Torhüter um den 38-jährigen Martin Morczinietz, Frauen-Auswahlspielerin Johanna May und Maximilian Freytag bilden einen guten Rückhalt. Die Abwehr wurde für diese Saison mit dem Tschechen Jakub Rezac verstärkt, und im Angriff ist der 31-jährige Tscheche Ondrej Horvath, der zuletzt vor allem mit Benedikt May sehr gut harmonierte, ein starker Regisseur und Torjäger.

Im Hinspiel hatten die Eispiraten den Isartalern beim 3:4 nach Verlängerung einen Punkt abgeluchst. Die Isenstädter führten nach dem ersten Drittel 2:0, lagen dann 2:3 hinten, konnten aber kurz vor Schluss in zweifacher Überzahl noch ausgleichen. Heute Abend darf wieder mit einem engen Schlagabtausch gerechnet werden.

Zu Beginn dieser Woche laborierte Dorfens Torjäger Christof Hradek an einer Erkältung, sodass sein Einsatz heute fraglich ist. Leicht angeschlagen vom vergangenen Wochenende ist Verteidiger Florian Fischer. Sportleiter Hans Ertl hofft aber, dass die angeschlagenen Spieler auflaufen können. das gestrige Abschlusstraining geben. Für ESC-Trainer Franz Steer ist klar: „Wenn wir Achter werden wollen, dann müssen wir jetzt anziehen.“