Franz Steer peilt Platz acht an

Von: Georg Brennauer

Viel zu jubeln hatte der ESC am Wochenende. © Georg Brennauer

Ein Sechs-Punkte-Wochenende fehlt dem ESC Dorfen in dieser Saison noch in der Erfolgsbilanz.

Dorfen – Am vergangenen Wochenende waren die Eispiraten nahe dran. Sie holten aus ihren beiden Begegnungen gegen Schongau und Pfaffenhofen vier Zähler – zur perfekten Bilanz fehlten acht Sekunden.

Der Trend bei den Eispiraten zeigt nach Besserung der permanent anhaltenden verletzungs- und krankheitsbedingten personellen Probleme deutlich nach oben. Der unglücklichen 4:5-Penalty-Heimniederlage am Freitag gegen die starken Schongauer, die mit 36 Punkten aktuell Tabellenvierter sind, folgte am Sonntag ein 4:2-Erfolg in Pfaffenhofen.

Schongaus Interimstrainer Markus Ratberger, Coach Rainer Höfler hatte überraschend hingeworfen, sprach in der Pressekonferenz von einem „sehr ausgeglichenen Spiel“ und bestätigte einen glücklicheren Ausgang für seine Mammuts, denen erst acht Sekunden vor Schluss der 4:4-Ausgleich gelungen war. „Dorfen ist eine kampfstarke Mannschaft, das wussten wir schon vor dem Startbully“, betonte er und erinnerte an das Hinspiel, das 4:3 nach Verlängerung für Schongau geendet hatte. Er lobte die Eispiraten als eine Mannschaft, „die auf einem Tabellenplatz steht, wo sie nicht hingehört“. Ratberger dankte besonders seinem Torwart Daniel Blankenburg, der im Shootout alle drei Penaltys des ESC entschärfte.

Trotz einer insgesamt starken Vorstellung seiner Eispiraten zeigte sich ESC-Cheftrainer Franz Steer nach der Schongau-Partie etwas enttäuscht. In seinem Team seien an diesem Abend ein paar „Trittbrettfahrer“ unterwegs gewesen. Bei zwei Gegentoren im Mitteldrittel habe er das Körperspiel vermisst. „Wenn unser Spieler den Körper angreift, passiert das nicht“, schimpfte er. „Man muss halt beim Eishockey einen Check auch zu Ende spielen.“ Einige Spieler seien nicht auf dem höchsten Level, „weil sie offenbar zufrieden sind, und Zufriedenheit ist Rückschritt“. Ferner betonte Steer, er habe es seinen Leuten schon gesagt, dass sie auch im Training Gas geben müssten, „weil ich dann, wenn der Kader wieder komplett ist, nur noch die absolut Ehrgeizigsten aufs Eis schicken werde“.

Mit gutem Beispiel sei Christof Hradek vorangegangen. Am Anfang der Saison habe er wegen einer Handverletzung kaum den Schläger halten können, und da habe es geheißen: „Wen habt ihr da geholt?“ Jetzt sei der Ex-Waldkraiburger einer der effektivesten Stürmer.

Nach dem 4:2-Sieg in Pfaffenhofen, die gelungene Revanche für die 6:7-Penaltyniederlage im Hinspiel, zeigte sich Steer nur mit den Sieg zufrieden: „Es ist sicherlich kein Eishockey-Hochgenuss gewesen.“ Man hätte ein paar Sachen gut gemacht, aber es sei auch manches unzulänglich gewesen. Er habe mit vier Sturmreihen agiert und mit drei Mittelstürmern sowie vier Außenpaaren gespielt. Dennoch sei beispielsweise das Forechecking nicht immer erwartungsgemäß gelungen.

Pfaffenhofens neuer Trainer Stefan Teufel verwies auf den zahlenmäßig knappen Kader mit 14 Feldspielern – gegen 17 des ESC Dorfen. Als der Moderator zum Abschluss der Pressekonferenz anmerkte, dass es für beide Teams jetzt nur noch um die Vorbereitung auf die Abstiegsrunde gehe, konterte Steer sogleich: „Für euch vielleicht, aber ich möchte Platz acht erreichen.“ Aktuell fehlen den Eispiraten – bei einem Spiel weniger – lediglich acht Punkte.