Beinharte Kämpfe – und ein romantischer Moment

Von: Wolfgang Krzizok

Gleich tut’s weh: „The Poison“ (oben) gegen Dave Blane bei einem Moonsault, einem Rückwärtssalto, bei dem auf dem Gegner gelandet wird. © EWS

Einen etwas anderen Frühschoppen erlebten die Besucher auf dem Sinnflut-Festival in Erding. Zu gekühlten Getränken gab es krachende Action – und einen Heiratsantrag.

Erding – Die Erding Wrestling Show (EWS) präsentierte sich nach 2018 zum zweiten Mal auf das Erdinger Festival und unterhielt die muntere Meute bestens. „Der Auftritt war ein sogenannter Showcase. Die Wrestler präsentieren sich vor Zuschauern, die nicht direkte Wrestlingfans sind, und versuchen diese mit ihrer Leistung für sich zu gewinnen“, heißt es in einer EWS-Pressemitteilung. „Die zwei Ringrichter André und Maze waren genauso heiß auf die Show, wie der Ersatzringsprecher – Kevin Kaiden. Er ist eigentlich Wrestler, jedoch kuriert er momentan einen gerissenen Brustmuskel aus.“

Die Mittagssonne brannte unbarmherzig auf den Ring nieder, als vor gut 700 Zuschauern, die in freudiger Erwartung waren, die Show begann. Es ging gleich voll zur Sache, und die Wrestling-Neulinge staunten nicht schlecht.

Den Eröffnungskampf führte The Poison, der aus der Ukraine stammt, gegen Dave Blane. Am Ende setzte sich der Ukrainer, samt einigen Breakdance Einlagen, durch. Dann kam Alex Sixxx zum Ring, der im „Leo Look“ die Leute gleich auf seiner Seite hatte. Er gewann dann auch gegen Max Diamond. Elias le Juge, ein Schweizer, traf auf den Erdinger Robin Vega und konnte sich, zur Überraschung vieler, durchsetzen. Danach besiegte Martyrium Officer Nick, und Boris Pain konnte sich in einem Dreikampf gegen Terrible Ted Jr und den Griechen Papazois durchsetzen.

Kniefall: Christof Haas fragte seine Nina, ob sie ihn heiraten will – sie sagte Ja. © EWS

Den Main Event bestritt dann der EWS-Chef, Promoter und amtierender Tag Team Champion Christof „Nobody“ Haas. Er besiegte den Flying Man. Das war aber schon im nächsten Moment nebensächlich. Er rief nämlich seine Freundin Nina in den Ring. „Das ist die Frau, die mir am meisten bedeutet, und ich habe mir gedacht, ich muss sie in den Ring holen“, rief er schmunzelnd ins Mikrofon, um sie dann nach einer kurzen Pause zu fragen: „Willst du mich heiraten?“ Unter dem Gejohle der Zuschauer ging Haas mit einem Ring in der Hand auf die Knie. Als sich der Jubel gelegt hatte, verkündete er stolz: „Sie hat Ja gesagt!“