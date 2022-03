Ex-Erdingerinnen greifen nach der Deutschen Meisterschaft

Von: Wolfgang Krzizok

Tooooor für Ingolstadt: Den Treffer von Bernadette Karpf (l.) bejubeln (v. l.) Sorsha Sabus und Ann-Katrin Voog. © Imago

Ein Frauen-Quartett, das im Erdinger Landkreis bestens bekannt ist, will mit Ingolstadt Deutscher Eishockey-Meister werden.

Erding/Ingolstadt – Die Eishockey-Saison in der Frauen-Bundesliga geht auf die Zielgerade, das Playoff-Finale hat begonnen. In der Best-of-Five-serie zwischen dem ERC Ingolstadt und dem ECDC Memmingen steht es 1:1. In den Reihen des ERCI stehen mit Jessica Hammerl, Bernadette Karpf und Sorsha Sabus drei Spielerinnen, die das Eishockey-Einmaleins beim TSV Erding erlernt haben. Die Vierte im Bunde, Celina Haider, hat im Dorfener und Erdinger Nachwuchs gespielt.

Im Halbfinale hatte sich Memmingen in vier Spielen gegen Mannheim durchgesetzt, während Ingolstadt überraschend in drei Spielen (1:0, 3:2, 2:1 nach Penaltyschießen) den großen Favoriten ESC Planegg aus dem Rennen geworfen hat. „Dass Planegg Erster und wir Vierter waren, hat mich jetzt nicht so gestört, denn die liegen uns vom Spielerischen her am Besten“, meint Sabus, „Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mit drei Siegen über die Bühne geht.“ Besonders für die Abwehrspielerinnen war die Serie sehr anstrengend, denn der ERCI hatte nur fünf Verteidigerinnen im Kader, und so mussten Sabus und Tanja Eisenschmid immer Doppelschichten schieben.

Ein wichtiger Faktor war die Torhüterin. Lisa Hemmerle, erst im Januar von Planegg nach Ingolstadt gewechselt, hält im Moment überragend, „und hat uns teilweise echt den Hintern gerettet“, stellt Haider fest. „Aber wir waren auch insgesamt als Team einfach stärker.“ Das bestätigt auch Karpf, die in der dritten Partie das 1:0 erzielt hatte und gegen Franziska Albl, ebenfalls eine ehemalige Erdingerin, den entscheidenden Penalty zum 2:1 verwandelte. „Es war schon ein cooles Gefühl, das Spiel entschieden zu haben“, freut sie sich, vergisst dabei aber nicht ihre Mitstreiterinnen: „Ohne starkes Team im Rücken könnte ich nicht so spielen, wie ich es grade tue.“

In der Finalserie ging Spiel eins mit 3:2 nach Verlängerung – der Treffer fiel erst in der 74. Minute – an Memmingen. „Wir hatten in der Overtime deutlich die besseren Chancen, nur haben wir eben das entscheidende Tor nicht gemacht, und sowas kostet einen dann das Spiel“, ärgert sich Haider.“

Die zweite Partie gewann Ingolstadt 3:1, Sabus hatte zum 1:0 getroffen, Karpf in der letzten Sekunde zum 3:1 ins leere Tor vollstreckt. „Das war allein schon Ansporn, dass wir direkt nach dem Ingolstädter DEL-Spiel in der Saturn-Arena spielen durften“, erzählt Sabus. „Normalerweise spielen wir vor 50 bis 100 Zuschauern, da waren gut 700 da.“ Wie schon die erste Partie „war auch Spiel zwei von den Chancen her wieder relativ ausgeglichen“, sagt Haider. „Aber zum Glück konnten wir diesmal gewinnen.“ Dass es relativ hart zur Sache ging, stört Sabus nicht. „Es ist bekannt, dass Memmingen auch mal dreckiger und härter spielt, das gehört zu den Playoffs dazu“, weiß sie. „Da muss man die Emotionen im Griff haben.“

Spiel drei steigt am Samstag (17.15 Uhr) in Memmingen, Spiel vier am Sonntag (14.30 Uhr) in Ingolstadt. „Wir wissen um Stärken und Schwächen der Memminger und werden ihnen keinen Raum zum Spielen lassen“, kündigt Haider an. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zwei Siege einfahren und am Sonntag Deutscher Meister werden.“