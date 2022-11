Ex-Klitschko-Manager als Berater

Von: Wolfgang Krzizok

Simon Zachenhuber hat mit P2M in Hamburg einen neuen Boxstall gefunden. © Wolfgang Krzizok

Simon Zachenhuber hat eine neue Box-Promotion gefunden.

Erding – Nach dem Ausstieg von Fächer Sport ist der Reisener Profiboxer jetzt bei P2M unter Vertrag und wird am Samstag erstmals für die Hamburger Agentur in den Ring steigen. „Ich hatte einige Anfragen, habe mich aber letztlich für P2M entschieden“, erzählt er.

„Ich will nicht irgendwo rumschwimmen, es muss Hand und Fuß haben“, betont Zachenhuber. „Der erste Eindruck schaut gut aus, und ich habe das Gefühl, da sind echte Profis am Werk.“ P2M besteht aus den Cousins Christian und Raiko Morales, die schon seit vielen Jahren im Boxbusiness tätig sind, und Investor Axel Plaß, Gesellschafter eines erfolgreichen deutschen Logistikunternehmens. „Die verstehen was von Marketing, vom Boxen und von der Wirtschaft, das ist für mich sehr wichtig“, sagt Zachenhuber. Ebenfalls mit im Team ist der ehemalige Klitschko-Manager Bernd Bönte, der als Berater fungieren wird. Bei den ersten Gesprächen sei auch sein Manager Klaus Kärcher und sein Trainer Conny Mittermeier dabei gewesen, berichtet Zachenhuber, beide hätten ebenfalls einen sehr guten Eindruck gehabt.

„Ich brauche Planungssicherheit, ich brauche finanzielle Sicherheit, und ich brauche die Sicherheit, dass ich mir mein Umfeld, also Trainer, Cutman und so weiter, selbst aussuchen kann, und das kann ich hier“, stellt der 24-Jährige fest, der seinen Trainingsmittelpunkt auch weiterhin in Stuttgart haben wird. Es sei bei den Gesprächen auch „sehr familiär“ zugegangen, was für ihn ebenfalls sehr wichtig sei. So sei es auch bei Fächer Sport gewesen, wo er drei tolle Jahre verbracht habe. „Wir haben viel erreicht, Titel geholt, und zum Schluss noch eine krachende Boxnacht in Erding gehabt“, schwärmt Zachenhuber. „Da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen.“

Jetzt aber schlägt der 24-Jährige ein neues Kapitel auf. Am kommenden Samstag wird er in Hamburg zum ersten Mal für seinen neuen Boxstall in den Ring steigen. P2M hat neben Zachenhuber auch noch die Schwergewichtler Peter Kadiru (25), Viktor Jurk (22) und Felix Langberg (30) sowie Federgewichtlerin Nina Meinke (29) unter Vertrag, die alle am Samstag kämpfen werden, dazu kommt mit Leichtgewichtlerin Dilar Kisikyol (30) eine Gastboxerin.

Alle sechs werden vor 400 geladenen Gästen ab 19 Uhr im Porsche-Zentrum in den Ring steigen. Für Kisikyol gegen Eva Hubmayer (36/Euskirchen) und Meinke gegen die Argentinierin Edith Matthysse (42) geht es in den Hauptkämpfen um die WIBF-WM. Alle anderen Kämpfer werden sich in sogenannten Prestige Fights präsentieren.

Zachenhuber tritt im Mittelgewicht gegen den 36-jährigen gebürtigen Iraner Ali Hassan Zadeh an, der in Köln lebt und dort auch trainiert. Dass er von der Statistik her klarer Favorit ist, interessiert ihn nicht. „Ich unterschätze keinen Gegner“, betont Zachenhuber. Was ihn besonders freut: Dass sich unter den 400 geladenen Gästen auch ein paar „Zachenhuber Ultras“ einfinden werden. „Die sind diesmal mit einer kleinen Mannschaft dabei“, meint der 24-Jährige grinsend. Und sie werden ihren „Zache“ beim Neustart sicherlich voll unterstützen.

Einen Livestream vom Kampf gibt es auf Simon Zachenhubers Instagram-Kanal.