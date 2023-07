Erdinger Alpenkranzl: Falsche Schuhe und der Fall mit dem Fell

DAS SPORTGEFLÜSTER

100 Jahre Alpenkranzl - da kann auch mal was daneben gehen. Wir haben ein paar Anekdoten gesammelt.

Nein, das hier ist nicht die Geschichte vom „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Wenn Sie unseren Jubilar suchen, müssen Sie einfach nur steil nach oben schauen. Er hat sich nämlich einen 17-Meter-Turm gebaut. Weil er in all den Jahren vom Klettermaxl zum Kletter-MaXXL geworden ist. Glückwunsch zum 100. Geburtstag, Erdinger Alpenkranzl, du größter Sportverein der Stadt! Auf dass es weiterhin so rasant aufwärts gehe.

Aber keine Sorge, auch bei den Bergfreunden, Radlern und Skitourengehern geht’s nicht immer nur steil rauf (Tempo sollte ohnehin nicht das primäre Thema eines Hundertjährigen sein). Kleine Pannen gehören dazu und machen die Touren erst richtig spannend. Und oft – das kennen wir auch von der Formel 1 – liegt’s an der Bereifung. Wie hieß es früher bei Schulausflügen? Auf was müsse man achten? Richtig: Auf „festes Schuhwerk“.

Aber kommen wir zum Gletscherkurs über der Wiesbadener Hütte, wo Hans Sterr mit seiner Gruppe schon fleißig mit Pickel und Steigeisen hantierte, als ein einsamer Bergsteiger auf sie zukam, der sich als Bergführer herausstellte. „Hat von euch irgendjemand die falschen Schuhe an?“, bellte er. „In meiner Gruppe ganz bestimmt nicht, die passen auf so was auf“, hallte es nicht weniger energisch zurück. Was dann doch zu optimistisch war. „Tatsächlich war jemand aus meiner Gruppe in der Hütte in die falschen Schuhe geschlüpft. Hat’s aber nicht bemerkt, weil sie eine Nummer größer waren.“ Während ein anderer vergeblich versuchte, sich in die kleineren reinzuzwängen. Sterr: „Sie ist dann mit abgestiegen, hat die Schuhe gewechselt und kam dann wieder den Gletscher rauf.“

Kann passieren, das weiß Sterr selbst am besten, seit er versucht hat, nach der Nacht im Westfalenhaus in seine Skitourenschuhe einzusteigen. Dazu muss man wissen, dass Tourengeher über Nacht die Innenschuhe rausnehmen, um sie zu trocknen. „Am nächsten Tag hat meine Bindung nicht mehr gepasst.“ Zefix! Wer den Hans kennt, weiß: Er kann dann schon mal lautstark ungeduldig werden. Diesmal aber hatte die Flucherei ein Echo – weil ein anderer gar nicht erst in seinen Innenschuh kam. Sie ahnen es schon: Verwechslung Nummer zwei.

Zwei Fälle, zwei schnelle Lösungen. Kommen wir aber jetzt zum Fall der Felle, von dem Skitourenführer Michael Grötsch erzählt. „Als wir auf dem Ausgangspunkt unsere Felle aufzogen, hat einer bemerkt, dass er sie vergessen hat.“ Glücklicherweise war es der konditionsstärkste Teilnehmer. Also schnallte sich Stefan Schmidt, so der Name des Helden, seine Skier auf den Buckel und stieg einfach so mit der Gruppe hoch. Dass er mit jedem Schritt tief im Schnee versank, war erstens eine weitere Konditionseinheit und zweitens schon bei der Abfahrt vergessen, „denn da brauchte er ja kleine Felle mehr“, erzählt Grötsch, der gern auch mit der Kranzler-Familiengruppe unterwegs ist: zum Beispiel in den Dolomiten am Fedaia-See.

„Dabei hat eine Teilnehmerin eine Vibram-Sohle ihrer Hochtourenstiefel verloren.“ Das ist ein abriebfester Gummi, dessen Grip einen extrem guten Halt in jedem Gelände ermöglicht. „Sie ist dann trotzdem das Teilstück hoch – mit einem Stiefel und einem Glapperl.“ Da es aber am nächsten Tag über einen Gletscher ging, war Spontanhilfe nötig. „Also haben wir auf der Hütte nach Akkuschrauber und Spax gefragt und die Sohle wieder befestigt“, erzählt Grötsch, und sein Bergspezl Sterr will uns grinsend weis machen: „Früher waren die Bergschuhe genagelt, heute sind sie eben gespaxt.“

Jaja, und heute geht man gern auch einen Klettersteig dreimal... Ehrlich gesagt, passiert das nur, wenn der Tourenleiter sich beim ersten Mal verschaut. In den Sextner Dolomiten war’s, als eine Gruppe zum Toblinger Knoten wollte. Zwei Klettersteige gab es für die Überschreitung. Und wie das so ist, wenn die Chance fifty-fifty steht. Die Erdinger nahmen den ersten, um dann zu bemerken: Uuuups, das war der falsche. Also ging es diesen Steig wieder runter, dann um den Berg herum zum richtigen, weil schwierigeren (so sans, die Alpenkranzler) Steig, dann wieder hoch und vorne den bereits bekannten Klettersteig wieder runter – denn aller guten Dinge sind drei.

Ein paar Extra-Kilometer drehte einst auch der Radler, der mit Heinz Barczewskis Kranzler-Gruppe die 595-Kilometer lange Alpe-Adria-Tour machte. Eine der Etappen startete in Sachsenberg in Österreich. „Und zwar vom Hotel links weg“, sagt Barczewski. Nach gut einer Viertelstunde hatte einer der Fahrer bemerkt, dass er seine Radtaschen vergessen hatte. „Zum Hotel fand er zurück“, erzählt der heute 74-jährige Tourenleiter. Und dann sei der Mann wieder losgedüst. Dummerweise aber nach rechts weg. Und dann radelte der Mann und radelte, schloss sich einer anderen, sehr freundlichen Gruppe an und radelte – bis er irgendwann bemerkte: Uuups, da stimmt was nicht. Es habe ein bisserl gedauert, erzählt Barczewski schmunzelnd. Denn der Mann hatte sich zwar kurz am Handy („Hier ist nichts, nur Gegend“) gemeldet, dieses dann aber ausgeschaltet. Irgendwann fand man doch wieder zusammen. Denn auch das ist das Schöne am Alpenkranzl. Es ist zwar 100, aber verschwunden ist noch nie einer.