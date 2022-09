Schwaiger Familiensache: Die Miesbauers freuen sich auf Vierfach-Start

Von: Dieter Priglmeir

Bereit für den Stadtlauf fühlen sich Nathalie und Michael Miesbauer sowie ihre Kinder Luisa und Jakob. Fußballer beim FC Schwaig Organisator eines Spendenlaufs © Privat

Ausnahmsweise ist Hund Gustl diesmal nicht dabei, der Rest der Familie wird am Sonntag durch die Innenstadt sausen. Die Miesbauers sind beim Erdinger Stadtlauf am Start.

Erding/Schwaig – Erst wird Jakob (7) die 800 Meter in Angriff nehmen, dann ist seine zwei Jahre ältere Schwester auf der 1,2-Kilometer-Strecke dran, ehe Mama und Papa die zehn Kilometer geben.

Vier Läufe, vier unterschiedliche Startzeiten und dazwischen auch noch was essen? Klingt nach komplizierter Organisation, ist es aber nicht, meint zumindest Nathalie Miesbauer. „Wir werden den ganzen Tag in der Innenstadt verbringen, für Verpflegung ist ja gesorgt, und ein bisserl was werden wir auch von daheim mitnehmen“, sagt die 36-Jährige. Mit Blick auf die Wetterprognosen fügt sie noch hinzu: „Sollte es regnen, werden wir die Kinder frühzeitig zur Oma fahren.“

Absagen, wenn’s ein bisserl nass werden könnte, ist keine Option. Dafür freut sich die Familie aus Schwaig schon viel zu sehr auf diesen Sonntag. Nathalie Miesbauer und ihr Mann Michael waren schon im Vorjahr dabei. „Dass jetzt Jakob und Luisa auch mitmachen, das war ein Selbstläufer. Sie wollten das einfach, und uns freut’s“, erzählt die Mama.

Sport wird ohnehin groß geschrieben bei den Miesbauers. Jakob ist bei den Kampfkatzen im Kickboxverein Erding und spielt wie seine Schwester Luisa Fußball beim FC Schwaig – was auch der Papa sein ganzes Leben lang gemacht hat. Weil den 36-Jährigen aber immer wieder ein paar fußballbedingte Zipperlein plagen, habe er auch das Laufen für sich entdeckt, erzählt seine Frau. „Inzwischen ist er auch in den Triathlon eingestiegen und war heuer auch beim Erdinger Stadttriathlon im Einsatz.“

Sie selbst hat vor gut eineinhalb Jahren mit dem Laufen begonnen. 2020 hat sich die Familie „einen Corona-Hund“ zugelegt, einen Bayerischen Gebirgsschweißhund. „Der braucht Auslauf, und mit dem bin ich jeden Tag unterwegs“, sagt die Assistentin einer Unternehmensberatung. Man könne mit diesem Jagdhund täglich drei Kilometer gehen, „aber eben auch laufen“. Was ganz praktisch ist, „denn Gustl gibt richtig Gas“.

Die Fitness holte sie sich bei einem Kurs mit dem Versprechen „Fünf Kilometer in acht Wochen“. Das sei für eine Komplett-Anfängerin wie sie genau das Richtige gewesen, schwärmt Nathalie Miesbauer. Seitdem drehe sie dreimal die Woche ihre Runden, habe im vergangenen Jahr die fünf Kilometer beim Stadtlauf locker gepackt und wolle sich jetzt an die längste Distanz wagen, die Trisport Erding anbietet. Und sie will nicht nur finishen. „Ich würde die zehn Kilometer eigentlich gern unter 70 Minuten laufen“, meint sie bescheiden.

Ihr Mann sei da schon etwas ehrgeiziger. Der BMW-Angestellte will den Turbo einlegen und seine Leistung vom Vorjahr steigern. Da hatte er eine 44er Zeit. Die Chancen stehen gut, dass er das locker schafft, denn Michael Miesbauer ist voll im Saft, hat heuer auch schon einen Halbmarathon in Prag absolviert. „Nächstes Jahr peilt er den Marathon in Berlin an“, erzählt seine Frau.

Michael Miesbauer, Fan von Groß- aber eben auch Kleinevents, die manchmal noch viel wichtiger sein können. So hat er über den ortsansässigen Kulturverein Moosmotor Schwaig einen Spendenlauf organisiert. „Der kam in Schwaig sehr gut an und wird deshalb fester Bestandteil des Moosmotor-Programms“, erzählt Nathalie Miesbauer. Letztes Jahr gingen die Spendengelder an die Kinderkrebshilfe. „Dieses Jahr sollen die Spenden der Aktion ,All für Moritz‘ zugute kommen. Der Verstorbene war ein enger Freund der Familie und vielen Schwaigern bekannt.“

