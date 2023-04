Fantastische Finsinger

Teilen

Kastl im Glück, zumindest in dieser Szene: Torwart Fabian Taube ist nach dem Schuss von Finsings Tom Simml (l.) schon geschlagen, doch kann Abwehrspieler Sebastian Piesch den Ball gerade noch von der Linie schlagen. © Christian Riedel

Oster-Wunder beim FC Finsing am Gründonnerstag:

Finsing – Das Kellerkind feierte nicht nur den ersten Sieg des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Ost, sondern düpierte ausgerechnet den souveränen Spitzenreiter TSV Kastl, der die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung anführt und eine böse Oster-Überraschung erlebte. Am Ende feierten die Finsinger dank eines verwandelten Foulelfmeters von Kilian Schmitt einen völlig überraschenden 1:0-Sieg und kletterten in der Tabelle zumindest auf Rang 14.

„Das war der Wahnsinn, das haben wir richtig feiern müssen. Ich glaube, die Maibaumhüttn steht nimma, die hamma abgrissen“, freute sich Finsings spielender Co-Trainer Stefan Gasda nach dem Coup gegen den TSV Kastl, der erst die dritte Niederlage in dieser Saison hinnehmen musste.

Die Finsinger hatten sich vor der Partie richtig eingeschworen, berichtete Gasda, und sich immer wieder vor Augen geführt, dass keiner von ihnen an diesem Tag etwas erwarten würde. Dementsprechend unverkrampft ging die Truppe von Trainer Bernd Häfele dann auch in die Partie und konnte sich im ersten Abschnitt zum Teil sogar deutliche Vorteile herausarbeiten. „Da waren wir richtig stark, Kastl hat in der ersten Halbzeit nicht eine richtige Chance gehabt, wir hätten bis zur Pause eigentlich schon mit 3:0 führen müssen“, berichtete Gasda.

Die Führung der Hausherren vereitelte zunächst vor 100 Zuschauern Kastls Keeper Fabian Taube, der einen 16-Meter-Schuss von Schmitt stark parierte. Wenig später kratzten die Gäste einen Kopfball von Dominik Bluhme nach einer Ecke so gerade noch von der Linie, und beim Schuss von Tom Simml verhinderte die Latte den Einschlag.

Und auch nach der Pause ging es so weiter, denn der 61-Tore-Sturm der Gäste blieb eher harmlos. Und je länger die Finsinger das 0:0 hielten, umso schwerer tat sich Kastl, das zwar immer dominanter wurde, aber im letzten Drittel nicht die großen Ideen entwickeln konnte, um die Finsinger zu knacken.

Eine Viertelstunde vor Schluss konnte sich Tom Simml nach einer Flanke von Manuel Fuchs im Strafraum behaupten, war aber schon auf dem Weg zur Grundlinie, als ihn Taube übermotiviert von den Beinen holte: Schmitt behielt beim fälligen Elfmeter die Nerven und versenkte den Ball zum 1:0 (76.).

Im Anschluss drückte Kastl mit Macht, Finsing machte jedoch die Räume geschickt eng und stellte auf zwei Viererketten um. Richtig gefährlich wurde es dann erst in der Nachspielzeit, als Josef Spermann plötzlich allein vor Philipp Strunk auftauchte, der Finsinger Schlussmann aber bärenstark parierte und den Sensationsdreier festhielt. Dann konnte die Feier im Maibaumstüberl steigen.