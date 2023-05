Torreiche Sommerkicks: FC Erding geht daheim unter – Neun Treffer in Eitting

Von: Daniela Oldach

FC Erding verliert vor heimischer Kulisse deutlich gegen den SV aus Hörlkofen. © Riedel

Der FC Erding muss zum letzten Spieltag eine hohe Klatsche hinnehmen. Die Eittinger gehen trotz dreier Tore leer aus. Eichenkofen siegt ebenfalls deutlich.

FC Erding 0:5 Hörlkofener SV

In einem typischen Sommerkick gegen ersatzgeschwächte Erdinger ging Hörlkofen mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Nach einem schönen Spielzug verwandelte Mladen Stipkovic sicher. In der zweiten Hälfte schraubten Felix Kressierer (52., 67.) und Felix Karpfinger (74., 88.) mit einem doppelten Doppelpack das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe.

„Man hat gemerkt, dass es für beide um nichts mehr ging. Trotzdem haben beide gezeigt, dass sie A-Klasse-Niveau haben“, erklärt HSV-Fußballchef Martin Kutscherauer.

FC Finsing III 1:1 SG Buch/Forstern

Für Finsings Dritte war der letzte Tabellenplatz zwar schon vor der Partie besiegelt, aber dennoch hat die Mannschaft nach dem freiwilligen Rückzug des FC Erding noch die Chance, in der A-Klasse zu bleiben. In der ersten Hälfte war Finsing die bessere Mannschaft und lag durch Thomas Fertl auch schnell vorne (10.).

Nach einem Pass in die Mitte hatte Fertl den Ball bekommen und verwandelt. Nach dem Seitenwechsel brachen die Hausherren etwas ein, die SG kam besser ins Spiel und schließlich auch durch Andreas Bauer (50.) zum verdienten Ausgleich. Für Finsing geht es bereits am Dienstag schon mit der Relegation weiter.

FC Eitting II 3:6 SpVgg Neuching

Den Rückstand nach einem Eigentor drehten die Gäste aus Neuching noch vor der Pause. Erst schlug ein Schuss von Sven Wagner ein, ehe Mathias Haberthaler den Torwart zur 2:1-Führung überlupfte. Til Koschewa, Manuel Fellermair und Marius Heesen (2), erzielten nach schönen Spielzügen die weiteren Neuchinger Tore.

Für Eitting traf Michael Weber doppelt. Nach seinem Foul als letzter Mann musste FC-Spieler Anton Anzinger mit Rot den Rasen verlassen. „Das war ein verdienter Sieg“, freut sich Neuchings Coach Robert Edlfurtner.

FC Moosinning III 2:1 SV Walpertskirchen II

Nach einer Flanke von links stand Gregor Bauer bereits nach 14 Minuten richtig und schob zur frühen Moosinninger Führung ein. Auch der SV hatte einige Möglichkeiten, war aber nicht zielstrebig genug. Nach einem Konter verwandelte Korbinian Adlberger zwar zum 1:1 (60.). Doch laut dem FC-Vorsitzenden Karl Thumbs „wollte Moosinning den Sieg einfach mehr“. Und den holte sich das Team dann auch. Florian Huber köpfte den Ball nach einer Ecke zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen (83.).

SpVgg Eichenkofen 5:1 Rot-Weiß Klettham II

Gegen wenig stark aufgestellte Kletthamer war die SpVgg spielbestimmend. Eichenkofens David Lutzny grätschte den Ball zur Führung über die Linie. Gleich dreimal traf Marco Steinberg, der zum FC Herzogstadt wechseln wird. Tor Nummer fünf war ein Fernschuss von Lukas Ippisch. Für Klettham hatte Philipp Schmitt das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 erzielt. Für Coach Matthias Kurz ist es „besonders schön“, die Trainerzeit mit einem Sieg zu beenden. Auch er verlässt die SpVgg. (do/fk)