Mehr Außenseiter geht kaum

Ob die Finsinger heute gegen Kastl jubeln können, darf leicht bezweifelt werden. © Christian Riedel

Extrem schwere Aufgabe für den FC Finsing am heutigen Donnerstagabend in der Fußball-Bezirksliga Ost.

Finsing – Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele erwartet um 20 Uhr den souveränen Spitzenreiter TSV Kastl, der bei elf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz kurz vor der Rückkehr in die Landesliga steht.

„Wir sind klarer Außenseiter, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Kastl müsste schon einen extrem schlechten Tag erwischen, und wir müssten überragend aufspielen, damit wir da was holen“, weiß Finsings Co-Trainer Stefan Gasda, der auch klar macht: „Wir haben natürlich einen Plan, wir haben uns selbstverständlich genau vorbereitet. Wir wissen, was Kastl gut macht und wo der Gegner seine Schwachstellen hat. Aber die Tabelle lügt um diese Jahreszeit nicht mehr. Kastl ist Erster und wir Vorletzter.“

Mit Sebastian Spinner, der schon 18 Tore auf dem Konto hat, stellt Kastl auch den Toptorjäger der Liga. Mittelfeldmann Josef Sperrmann hat auch schon elf Mal eingenetzt. Zum Vergleich: Florian Hölzl ist mit vier Treffern erfolgreichster Torschütze der Hausherren, die ihren letzten Sieg am 21. Oktober 2022 beim 3:2 gegen den SB Rosenheim, der auf dem letzten Platz liegt, gefeiert haben.

Umgekehrt hat das Gäste-Team von Trainer Slaven Jokic in diesem Jahr bei vier Auftritten drei Siege eingefahren. Die einzigen beiden Niederlagen bisher hat sich der Spitzenreiter jeweils gegen den Tabellenzweiten Srbija München eingefangen.

Bei den Hausherren kehrt der zuletzt beruflich verhinderte Markus Rickhoff ins Team zurück. Dafür fehlt aber Angreifer Andre Huber, der sich bei der Niederlage in Siegsdorf einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Die Gastgeber haben auf die angespannte Personalsituation reagiert und konnten den beruflich stark eingespannten Luca Walther reaktivieren. Gasda: „Wir bringen schon 16 oder 17 Mann zusammen. Vielleicht müssen wir die Bank ja auch mit ein paar Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen.“

Taktisch wollen es die Finsinger gegen Kastl mal etwas anders versuchen. Das könnte dann wohl so aussehen, dass weniger von hinten rausgespielt, sondern das Mittelfeld mit tiefen Bällen schnell überbrückt wird. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, vielleicht platzt ja der Finsinger Knoten ausgerechnet in diesem Spiel, in dem wohl keiner etwas vom Vorletzten erwartet. Gasda: „Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Es sind noch acht Spiele zu machen, und zumindest der Relegationsplatz ist ja noch nicht weit weg.“

FCF-Kader

Strunk (Schröder); Fleischmann, Gasda, Schäfer, Rickhoff, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Tholl, Huber, Fuchs