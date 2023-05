Saisonfinale in KK 4: Forstern und Ottenhofen bleiben – St. Wolfgang und VfB II in die Relegation

Von: Daniela Oldach

DJK-Coach Stephan Rottenwaller freut sich darüber, die Relegation noch erreicht zu haben. © Weingartner

Oberding konnte den Meister ärgern. Forstern und Ottenhofen sind raus aus dem Abstiegskampf. St. Wolfgang und Hallbergmoos müssen in die Relegation.

TuS Oberding 1:0 SpVgg Altenerding

Eine Niederlage fügte Oberding Meister Altenerding zu. „Es war in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Oberding hatte zwar mehr Spielanteile, Altenerding jedoch die besseren Chancen“, fasst TuS-Abteilungsleiter Tobias Huber die erste Halbzeit zusammen. TuS-Keeper Alex Strobl entschärfte zwei brenzlige Situationen. Bei den Platzherren schoss Basti Stemmer knapp drüber.

Der entscheidende Treffer war der Höhepunkt der ersten Hälfte. Nach Doppelpass-Spiel von Markus Weber mit Florian Gerbl jagte Weber den Ball gegen die Laufrichtung von Torwart Lukas Loher ins lange Eck (40.). Nach dem Seitenwechsel hatte Altenerding mehr vom Spiel, der TuS konterte. Doch da seine Abwehr sicher stand, fielen keine Tore mehr.

TSV St. Wolfgang 2:1 FC Türkgücü Erding

Mit dem Dreier hat sich St. Wolfgang die Chance auf den Verbleib in der Kreisklasse gewahrt. Jetzt muss das Team von Stephan Rottenwaller in die Relegation. In einer torlosen ersten Hälfte hatten beide Teams gute Chancen. Einen Freistoß von Luca Lamprecht jagte Manuel Daumoser im Nachschuss zur TSV-Führung in die Maschen (53.).

Die Gäste, bei denen es um nichts mehr ging, schenkten dem TSV jedoch nichts. Kaan Cay nagelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus direkt ins linke Kreuzeck (80.). Simon Peinelt erlöste dann die TSV-Anhänger. Er sprintete in den Strafraum und netzte zum 2:1-Siegtreffer ein (84.). Kurz darauf hielt TSV-Keeper Manuel Glasl einen Elfmeter (86.).

TSV Aspis Taufkirchen 4:0 TSV Isen

„Es war ein verdienter Sieg, aber im Endeffekt hat er uns auch nichts mehr gebracht“, meinte Aspis-Trainer Leonidas Balderanos. In seinem letzten Spiel im Aspis-Trikot erzielte Julian Schaumaier die Führung (16.). Einen Freistoß nagelte Anastasios Parapanis aus halblinker Position ins Kreuzeck (45.).

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Schaumaier nochmal gut durch und jagte die Kugel am Sechzehner zum 3:0 ins Netz (69.). Eine Einzelaktion schloss Mathias Guttmann mit dem 4:0 ab (83.). „Wir haben es nicht in der Rückrunde verspielt, sondern eher in der Vorrunde. Im Großen und Ganzen ist der Abstieg auch verdient“, räumte Balderanos ehrlich ein.

SVE Berglern 4:4 RW Klettham

„Es war ein offener Schlagabtausch und ein schönes Spiel auf sehr, sehr hohem Kreisklassenniveau“, freute sich Nino Filippetti in seinem letzten Spiel als Berglerner Coach nach fünf erfolgreichen Jahren. Die Gästeführung durch Daniel Karamatic (7.) egalisierte Lucas Wastian (27.). Doch im Gegenzug traf Thomas Greckl zum Kletthamer 2:1 (29.). Maurice Steck glich kurz nach dem Pausentee aus (48.).

Dann brachte Filippetti noch einmal Simon Eibl (52.). Kaum drei Minuten auf dem Platz, verwertete Eibl in seinem letzten Berglerner Spiel einen Querpass von Thomas Schmidt zur 3:2-Führung (55.). Klettham war noch am Jubeln, es kam die Nachricht vom Dortmunder 0:2, da hatte niemand ein Auge auf Luis Bigalke, der schnell schaltete und postwendend zum 3:3 ausglich (56.). Emir Hadzikic machte dann wiederum das 4:3 für Klettham (67.).

Dann brachte Filippetti Michael Bauer (67.), der ebenfalls zum letzten Mal im Berglerner Trikot auflief – und seinem Team mit einem verwandelten Elfmeter einen Punkt rettete (85.). „Und zwar rotzfrech à la Panenka“, meinte Filippetti stolz über die Art von Antonin Panenka, den Ball locker in die Mitte zu chippen. RWK-Akteur Karamatic sah wegen Meckerns die Ampelkarte (84.).

FC Hohenpolding 1:1 VfB Hallbergmoos II

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang den Gästen durch Julian Gebhard die Führung. Er tankte sich durch und schloss zum 1:0 ab (65.). Mit drei Punkten hätte der VfB die Klasse gehalten. Und lange Zeit sah es auch danach aus. Doch eine Flanke von Michael Schuster kam zu Martin Neudecker, der auf Maximilian Nitzl verlängerte.

Nitzl traf zum späten Ausgleich (91.), rettete damit den Platzherren einen Zähler – und Ottenhofen den Klassenerhalt. FCH-Trainer Dimi Petkos war zufrieden: „Hauptsache nicht verloren.“

DJK Ottenhofen 0:4 SC Moosen

„Ich hab’ im Geiste schon die Aufstellung für die Relegation gemacht. Und dann kam die Nachricht vom 1:1 in Hohenpolding. Wir waren erleichtert wie nach einem Champions-League-Sieg. So etwas hab’ ich noch nie erlebt. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist.“ Fertig mit der (Fußball-)Welt war DJK-Trainer Hans Bruckmeier.

Die Vorzeichen in seinem letzten Spiel als Coach waren alles andere als gut. Nach der frühen SCM-Führung durch Felix Daumoser (9.) verletzte sich wenig später Martin Widhopf. Daumoser legte das 2:0 per Freistoß nach (27.). „Vermeidbare Tore haben zum 0:2 geführt“, sagte Bruckmeier.

Die DJK hatte kaum eine Chance gegen den SC Moosen. Trotzdem haben sie den Klassenerhalt sicher. © GÜH

Und nachdem Maxi „Hegga“ Bauer nach einem schönen Spielzug über die Seite und Pass nach innen die Kugel volley zum 3:0 versenkte (51.), war der DJK klar, dass es ohne Schützenhilfe von Hohenpolding nicht mehr gehen wird. Johannes Körbl machte noch das 4:0 für Moosen (61.), doch nach der Info aus Hohenpolding war diese Niederlage nur noch Makulatur. „Statt mir noch Gedanken über die Relegation zu machen, buche ich jetzt sofort Urlaub“, sagte Bruckmeier erleichtert.

FC Finsing II 1:4 FC Forstern

„Finsing hat uns absolut nichts geschenkt. Aber am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg. Der Wille war da, und das war das Entscheidende“, freute sich Forsterns Trainer Jürgen Kasper über den Klassenerhalt, den sein Team aus eigener Kraft schaffte. Die Gäste kamen gut ins Spiel. Andreas Freiwald hatte wieder einmal einen glänzenden Tag erwischt. Er lief alleine vors Finsinger Tor und schob den Ball an Keeper Tobias Forchhammer vorbei zum schnellen 1:0 ins Netz (9.).

Eine Ecke verwertete Tobias Keserü zum 2:0 (54.). Im Gegenzug verwandelte Luca Kleiner einen indirekten Freistoß aus 18 Metern zum Finsinger Anschlusstreffer (57.). Dann wurde es noch einmal hektisch und eng. Doch ein Doppelschlag von Freiwald (74./78.) machte den Forsterner 4:1-Erfolg am Ende perfekt. (Daniela Oldach)