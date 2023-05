Showdown um Meisterschaft am letzten Spieltag: Hörgersdorf und Fraunberg siegen

Von: Dieter Priglmeir

Die Fraunberger bleiben an der Tabellenspitze. Am letzten Spieltag gibt es dann das Topspiel gegen Hörgersdorf.

Hörgersdorf bleibt an Fraunberg dran und lässt es auf das Duell am letzten Spieltag ankommen. Dem SC Moosen gelingt die Überraschung gegen TSV Dorfen.

TSV Wartenberg 2 2 FC Lengdorf 2 1

Bastian Tietz brachte den TSV mit einem Heber früh in Führung (14.). Sehenswert war der Freistoßtreffer von Niklas Unterreitmeier aus 20 Metern halblinker Position (63.). Mit der ersten Lengdorfer Torchance gelang Raffaele Greco per Flachschuss aus zehn Metern den Anschlusstreffer (83.). Gästekeeper Marcel Strohmeier sah in der Nachspielzeit die rote Karte, weil er vor dem anstürmenden Lukas Schmidmüller außerhalb des Strafraums mit der Hand geklärt hatte.

FC Hörgersdorf 11 BSG Taufkirchen 2 0

Die motivierenden Worte von Jürgen Klopp im Rahmen der Sportgala (wir berichteten) machten dem FCH offenbar Beine. Besonders gut aufgeletgt zeigte sich Daniel „Fisch“ Karpfinger, der gleich fünfmal traf. Martin Stöckl, Sebastian Walter (beide 2), Georg Strohmeier und der eingewechselte Johannes Stürzer per Kracher aus 16 Metern beteiligten sich ebenfalls am fröhlichen Scheibenschießen gegen harmlose Vilstaler.

FCH-Spielertrainer Felix Stocklauser lobte die Fairness der Gegner: „Wenn wir 0:11 verlieren würden, könnte es schon passieren, dass mal jemand die Grätsche auspackt.“ So aber lief alles reibungslos, und alle FCH-Kicker sind fit fürs Aufstiegsfinale in Fraunberg.

SC Moosen 2 1 TSV Dorfen 2 2

Die letzte halbe Stunde rannte die SC-Reserve vergeblich an, „richtige Chancen waren aber da nicht dabei“, meinte Dorfens Spielertrainer Niklas Jensen. Er selbst hatte mit einer Freistoßflanke an den zweiten Pfosten die Führung vorbereitet, die Ben Kopetz per Kopf besorgte (11.).

Vor dem 2:0 schickte er Niklas Luers auf die Reise, der allein vor Keeper Simon Hinterwimmer die Nerven behielt (45.). In der 57. Minute nahm Dorfens Torwart Markus Braun einen Rückpass mit der Hand auf. Den indirekten Freistoß verwertete Ron Ducke im vierten Versuch (57.). Danach verteidigte der Gast die Führung.

SpVgg Langenpreising 0 FC Fraunberg 2

Hausaufgabe erledigt, Tabellenführung verteidigt. „Ein verdienter Sieg. Fraunberg war läuferisch und kämpferisch überlegen. Wir haben uns gewehrt, haben uns nicht ergeben“, sagt Langenpreisings Sportlicher Leiter Rainer Schmidmüller. Josef Pfoser stand nach einem weiten Pass allein vor SpVgg-Keeper Max Gabriel, der den ersten Schuss abwehrte, gegen den zweiten Ball aber machtlos war (20.).

Thomas Schmied machte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze alles klar (77.). Jetzt kommt es am Samstag zum Aufstiegsfinale. Ein Remis gegen Hörgersdorf – und Fraunberg wäre in der Kreisklasse.

FC Inning 2 TSV Grüntegernbach 1

Ein Spiel der Kategorie „zache Angelegenheit“, wie FCI- Spielertrainer Manuel Hahn meinte. Christian Schwarzenbeck hatte die Gäste in Führung gebracht (28.). Kurz vor der Pause bediente Darijo Cancar Kilian Holzmann, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und zum Ausgleich traf. In der 81. Minute legte Matthias Lex für Antonio Cosic quer, der aus 18 Metern den Siegtreffer besorgte.

FSV Steinkirchen 4 SG Reichenkirchen 2

SG-Spielertrainer Robert Lex ärgert sich über eine „unnötige Niederlage“. Steinkirchens Führungstreffer durch Max Mühlhuber (10.) sei durch einen fragwürdigen Elfmeter gefallen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß glich Lex aus (17.). Michael Scharf traf nach einer Flanke von Andi Pfanzelt zur Führung der Gäste (26.), die im zweiten Durchganz zwei Alutreffer hatten, ehe Mühlhuber mit einem weiteren Elfmeter ausglich (61.).

Dann leisten sich die Reichenkirchener zwei individuelle Fehler, die Philipp Utz (78.) und Ibrahim Krraki (89.) bestraften. (Dieter Priglmeir)