Afri-Cola-Gläser, Stammtisch, Schänke – alles versteigert

Fc Langengeisling – Abriss des alten Vereinsheims

Der FC Langengeisling versteigerte am Freitag das gesamte Inventar aus dem abrissbereiten Vereinsheim.

Langengeisling– „Schatz, ich habe eine Bier-Schänke gekauft“ – wer bitte überrascht seine Liebste nicht gern mit so einem Satz? Die Chance war da, denn der FC Langengeisling versteigerte am Freitag das gesamte Inventar aus dem abrissbereiten Vereinsheim. Alles kam unter den Hammer – auch das, was noch niet- und nagelfest war.

Die Schänke (und da gehört auch die Kühlung dazu) war erst vor knapp 15 Jahren eingebaut worden und dürfte schon mal einen fünfstelligen Betrag wert gewesen sein. Sie war quasi das Herzstück der Versteigerung. Eine Herzensangelegenheit also, aber kommt das zuhause auch wirklich gut an?

Die Reaktion daheim darauf wäre vermutlich irgendwas zwischen „Oh schön, aber hätte nicht ein Kunstblumen-Gesteck auch als Erinnerung gereicht?“ und „Ja spinnst du, wo soll denn die hin?“ gewesen. Und da im einen Keller schon die Tischtennisplatte steht und in den anderen Dinge, die zwar ähnlich selten benutzt werden wie eine Schänke, aber deutlich kleiner sind, durfte sich ein anderer über das Schnäppchen freuen.

Johann Hackl ließ sich von 500 auf 600 Euro noch nach oben handeln, dann war er stolzer Besitzer einer Wirtshaus-Theke. „Darf ich überhaupt so ein Angebot abgeben?“, fragte er. Da aber offenbar die derzeitige Nachfrage nach Wirtshaus-Schänken nicht sooo groß ist, hatte niemand etwas dagegen. Fast niemand. FCL-Chef Sepp Kaiser feilschte noch ein wenig. „700?“ „600!“ „650?“ „600 und Schluss!“

„Abbauen und abtransportieren musst du sie aber selber“, sagte Auktionator Norbert Geupel, der zwar einerseits etwas enttäuscht war, dass er mit dem Anfangsgebot von 2000 Euro niemanden locken konnte. Er ist ja aber auch Vizechef des FC Langengeisling und wusste: Alles musste raus. Im neuen Vereinsheim, das 2019 oder 2020 stehen soll, ist dafür kein Platz. Das galt auch für die Eckbank am Stammtisch, für die er gern 100 Euro gehabt hätte. „Ohne Personal“, wie Elke Uhlschmid, FCL-Legende und Stammtisch-Mitglied, klarstellte. Sie hatte die Lacher auf ihrer Seite. Geupel nahm das ebenfalls mit Humor, wie die Tatsache, dass sich nur 50 Euro erlösen ließen.

So ging’s weiter: zehn Euro pro Wirtshausstuhl, einen Fuffziger pro Tisch, die Drei-Meter-Eckbank für 150 Euro. Bierkrüge mit Zinndeckel. Wein-Römer, Aschenbecher, Afri-Cola-Gläser, Lampenschirme – auch diese Kleinteile waren mehr oder weniger schnell weg und gingen ausschließlich an Geislinger und/oder FCL-Mitglieder.

So dürften alle zufrieden sein: Der Verein hat sich nicht nur die Entsorgung gespart, sondern gut 1600 Euro eingenommen. Und das fast 50 Jahre alte Vereinsheim wird nun an verschiedenen Stätten im Ort weiterleben. Zum Beispiel in jenem eingangs erwähnten Haus an der Alten Römerstraße, wo jetzt zwei Wirtshausstühle und drei Krügerl im Keller stehen und nicht jene Schänke, die einen besseren Ort gefunden haben dürfte als jenen, wo ohnehin fast nur Alkoholfreies getrunken wird.