Spielbetrieb läuft wieder, Jubiläum naht

Auch der Chef ist unter den Geehrten (vorne, v. l.): Robert Angermaier, Irene Altmann, Loni Metzger, FCL-Vorsitzender Thomas Obermaier, (Mitte, v. l.) Helga Moestl, Rosa Klenner, BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber, Vizebürgermeister Phlipp Greimel, (hinten, v. l.) Heinz Huber, Franz Hofer und Johann Haas. Personalmangel bei den Stockschützen Große Nachfrage beim Kinderturnen © Anne Huber

Es geht wieder aufwärts beim FC Lengdorf.

Lengdorf – Nach eingeschränktem Sportbetrieb in den Abteilungen und mäßigen Erfolgen bei den Spielern der Herrenmannschaften ist wieder Land in Sicht. Und mit der 75-Jahr-Feier steht 2023 ein Jubiläum an. Über inzwischen nahezu normale Vereinsaktivitäten berichteten in der Jahreshauptversammlung im Lengdorfer Sportheim FCL-Chef Thomas Obermaier und die Leiter der sieben Abteilungen.

Obwohl der Hauptverein laut Kassenbericht von Anneliese Obermaier finanziell gut aufgestellt ist, hätten die Ausgaben in Höhe von 15 000 Euro für eine neue Hebepumpe „schon a bissl wehgetan“, sagte Thomas Obermaier. Handlungsbedarf sah er beim Schutz des Vereinsheims vor Hochwasser, mit dem man bereits zwei Mal zu kämpfen hatte. Auch für das Vereinsheim, das bereits 25 Jahre alt sei, müsse man sich „langsam etwas überlegen“.

Erfreulich sei die Teilnahme von Vereinsmitglied Yannik Angenend an den Olympischen Winterspielen gewesen. „Es macht schon stolz, wenn man ihn im Fernsehen sieht oder FC Lengdorf in der Zeitung liest“, sagte der Vorsitzende, hinter dem 950 Mitglieder, davon 319 Kinder und Jugendliche, stehen.

Normalität herrscht wieder bei der Damengymnastik. Drei Kurse mit insgesamt 104 Teilnehmerinnen bietet die Abteilung pro Woche an. „Während Corona hat uns der Sport sehr gefehlt, der als Ausgleich eigentlich dringend nötig gewesen wäre“, sagte Jane Müller. Damit die Geselligkeit nicht auf der Strecke bleibt, sind Wanderung, Sommerfest und Weihnachtsfeier geplant. Die Abteilungsleiterin, die in der Gemeindeverwaltung tätig ist, war während der Corona-Hochphasen Bindeglied zwischen Verein und Rathaus und für die Hygienekonzepte zuständig.

„Zwei heftige Jahre liegen hinter der Abteilung Wintersport“, sagte Abteilungsleiterin Claudia Heindl. So habe man die Saison 2020 komplett ausfallen lassen müssen. Durchgeführt habe man 2021 die Zwergerlkurse, weil sie mit eigener Anreise in kleinen Gruppen stattfinden konnten. Vier Tage konnten sich auf diese Weise 33 Fünf- und Sechsjährige im Skifahren üben. Auch zwei Skitouren konnten nach einem Online-Theorieabend durchgeführt werden. Ausgerichtet hat die Wintersportabteilung auch die Münchner Meisterschaft im Rennlauf am Sudelfeld. „Wir hoffen alle, dass der nächste Winter besser wird“, fasste Heindl die Stimmung in der Abteilung zusammen.

Kurz war der Bericht von Norbert Fluhe von den Stockschützen. Wegen der Lockdowns und den Einschränkungen der letzten beiden Jahre finde erst heuer wieder einen Meisterschaft statt, sagte er. „Wir haben mit Personalmangel in der Abteilung zu kämpfen, unsere Leute werden immer älter“, warb er für seine Sparte.

Finanziell unbeschadet geht die Tennisabteilung aus der Pandemie hervor. Weil man aber im Herbst 2020 alle sportlichen Aktivitäten habe einstellen müssen, seien 20 Mitglieder ausgetreten, erklärte Abteilungsleiter Bernhard Eichner. Dafür würden derzeit 55 Kinder regelmäßig trainieren, die „jede Menge Spaß haben“. Besonders erfreulich sei, dass die Kindermannschaft Midcourt U 10 bereits zwei Spiele gewonnen habe. Zum Abschluss der Saison, in der die Damenmannschaft einen gesicherten Mittelfeldplatz erzielen konnte, wird ein Grillfest mit Spielen für Kinder und Eltern veranstaltet.

Da lange Zeit weder Spiele noch Feiern hätten stattfinden können, habe Corona für die Fußballabteilung finanzielle Folgen, erläuterte Dietmar Fischer. Auf sportlichem Gebiet sah er bei beiden Herrenmannschaften „Luft nach oben“. Beide Teams seien schlecht gestartet und hätten in der Tabelle weit hinten gelegen. Über den Winter hätten die Spieler der zweiten Mannschaft an ihrer Fitness gearbeitet. Beide Teams hätten die Saison im Mittelfeld abgeschlossen. Fischer hofft, dass sich beide Mannschaften nach dem Saisonstart im August nach oben arbeiten könnten.

Erfolgreich sei die Damenmannschaft gewesen, die in der Spielgemeinschaft mit St. Wolfgang „einen tollen dritten Platz“ erzielen konnte. Von Anzahl und Qualität in Ordnung seien die Jugendmannschaften. Höhepunkte im Kinder- und Jugendfußball seien Sparkassenpokal und Merkur CUP gewesen.

Große Nachfrage herrscht beim Kinderturnen, über das Simone Meszner berichtete. Wegen eines Hochwasserschadens in der Turnhalle habe man allerdings das wöchentliche Kinderturnen und das Mutter-Kind-Turnen, das wegen des großen Andrangs alle zwei Wochen im Wechsel stattfinde, frühzeitig abbrechen müssen, erklärte sie. „Die Kinder mögen Kinderturnen machen“, sagte Meszner, die zusammen mit Sandra Lutz und Claudia Fischer dringend neue Helfer sucht. „Die Kinder machen unsere Vereine voll“, sagte auch BLSV-Kreischef Martin Weber. An sein Grußwort schloss sich die Ehrung von insgesamt 60 Mitgliedern an.

Ehrungen

50 Jahre: Irene Altmann, Robert Angermaier, Josef Bachmaier, Maria Hibler, Rosa Kellner, Loni Metzger, Helga Moestl, Erna Mühlbauer, Edeltraud Osterloher, Renate Osterloher, Erna Schweiger, Georg Thaler.

60 Jahre: Johann Haas, Franz Hofer, Heinz Huber, Thomas Obermaier

VON ANNE HUBER