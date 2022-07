Erster Coup gegen Karlsfeld?

Von: Helmut Findelsberger

Zur Mannschaft des Jahres gewählt wurde der FCS von den Lesern unserer Zeitung. Das Bild entstand bei der Gala. © Dominik Findelsberger

Es geht wieder los: An diesem Samstagnachmittag starten die Sportfreunde des FC Schwaig um 16 Uhr gegen Eintracht Karlsfeld in ihre zweite Saison in der Fußball-Landesliga Südost.

Schwaig – Das Auftaktprogramm hat es für den letztjährigen Aufsteiger wahrlich in sich. Der in der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga gescheiterte Vize der letzten Saison, der FC Unterföhring, ist kommenden Dienstag auf seiner Anlage der nächste happige Gegner. „Spielen musst du gegen alle einmal, und nach dem dritten Spieltag können wir mal eine Saisonprognose wagen“, meint Schwaigs Spielertrainer Ben Held. Gegner Nummer drei ist dann am kommenden Freitag der ASV Dachau.

Held ist eh der Typ, für den „ein Glas immer mehr als nur halbvoll ist“. So ist von ihm trotz einiger Ausfälle zu hören, „dass wir personell fast aus dem Vollen schöpfen können“. Daniel Stich und Maximilian Buchauer sind nach Verletzungen aus der vergangenen Saison noch nicht einsatzfähig, Daniel Fichtlscherer hat sich in der Saisonvorbereitung einen Fingerbruch zugezogen, „was dem so gefühlt alle halben Jahre passiert“, meint Held kopfschüttelnd. Johannes Hornof und Mario Simak sind nach überstandenen Corona-Infektionen fraglich.

„Gegen Karlsfeld haben wir noch nicht gewonnen“, erinnert sich Pressesprecher und FCS-Urgestein Rainer Hellinger. Dies gelang den Sportfreunden in ihrer Premierensaison mit dem sensationellen dritten Tabellenplatz nur noch gegen den souveränen Meister Erlbach und Vize Unterföhring nicht. Mit einem Punkt wäre Hellinger also zum Saisonstart auch nicht unzufrieden, „denn immerhin sind in unserer von Haus aus offensiv getakteten Truppe diejenigen, die etwas mehr für die Defensive zuständig sind, nicht einsatzfähig oder sehr fraglich“.

Groß verändert hat sich der Schwaiger Kader im Vergleich zum Vorjahr nicht. Lupenreine Neuzugänge sind Tobias Bartl fürs Mittelfeld und Simon Georgakos für den Angriff. Der 27-jährige Bartl kam in der Sommerpause vom FC Moosinning. Dort hat er – nach vier Jahren Bezirksliga mit dem FC Erding – zwei Saisonen Bezirksliga und eine in der Landesliga gespielt. „Ich habe ihn bis dahin nicht gekannt, und er hat mich bisher sehr positiv überrascht“, sagt Held.

Der 19-jährige Georgakos kam aus der Bayernliga-U 19 des FC Ismaning, nachdem er bis zur U 17 dem Altenerdinger Nachwuchs angehört hatte. „Er hat ganz gute Ansätze, aber man merkt ihm schon noch an, dass er bisher nur im Nachwuchs gespielt hat“, sagt Held über ihn.

Torhüter Robin Schmid kam bereits in der Winterpause vom Bezirksligisten TSV Eching und absolvierte noch vier Spiele bei Schwaig 2 in der B-Klasse. Der 21-Jährige hatte bis 2019 Altenerdings Nachwuchsschule durchlaufen.

Mit im Kader stehen auch der 22-jährige Luca Nikas und Shahin-Nadem Howlader (21) – auch zwei Neue aus der Winterpause. Beide haben in Hallbergmoos im Nachwuchs sowie in zweiter und dritter Mannschaft gespielt. In der Frühjahrsrunde standen sie bereits für Schwaig 2 auf dem Platz.

Abgänge gab es bei den Sportfreunden in der Sommerpause keine. Kevin Holzner als Spielertrainer nach Vilsheim und Torhüter Patrik Heilmair zum Ligakonkurrenten Freising hatten Schwaig bereits in der Winterpause verlassen.

Karlsfeld war vergangene Saison am zweiten Spieltag der erste Heimgegner. Die Duelle mit diesem Topteam, das die letzten beiden Spielzeiten die Ränge vier und drei belegte, geben ganz gut die Entwicklung des FC Schwaig wieder. Nach der 0:3-Niederlage früh in der Saison gab Spielertrainer Held zu, „dass wir als Aufsteiger Lehrgeld bezahlt haben“. Anfang November sah man sich zum Rückspiel in Karlsfeld. Da war eben dieser Held mit dem 2:2 beim Hinrunden-Zweiten sowas von unzufrieden. Er selbst hatte kurz vor Schluss die Riesenmöglichkeit zum vorentscheidenden 3:1-Treffer „verzockt“.

Karlsfeld kommt nach verkorkster Rückrunde und dennoch Rang vier mit sechs Neuzugängen, und fast alle sind gestandene Landesligaspieler. Vier Jahre bildeten Jochen Jaschke (40) und Sebastian Stangl (39) das Trainer-Duo. Nun ist der 39-jährige Ugur Alkan, als Spieler unter anderem in Pipinsried aktiv und zuletzt Sportlicher Leiter beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau, der neue Chef-Anweiser. Der 31-jährige Dominik Schäffer ist weiterhin spielender Co-Trainer. Karlsfelds Sportlicher Leiter Robin Kömmling meinte zu den Neuzugängen, wie etwa dem 23-jährigen Garching-Rückkehrer Kubilay Celik, „dass wir uns nicht nur verstärken, sondern auch verjüngen wollten“.

FCS-Kader

F. Hornof, Schmid; Jell, Neumann, Empl, Potoku, Nikas, Fink, Wölken, Straßer, Maier, Hellinger, Roth, M. Hones, Bartl, L. Hones, Ascher, Sommer, Howlader, Held, Georgakos, J. Hornof, Simak