FC Schwaig trauert um den Rasenmäher-Wast

So kannte man ihn: Sebastian Neumaier (†) auf dem Sportplatz am Steuer des Rasenmähers.

Nachruf

Sebastian Neumaier auf dem Rasenmäher am Sportplatz. Dieses gewohnte Bild gibt es beim FC Schwaig künftig nicht mehr zu sehen. Der Gruber Wast ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Schwaig – „Der Gruber Wast is heid gstorbn“: Als diese Worte am 2. Weihnachtsfeiertag nach dem Gottesdienst in Schwaig die Runde machten, waren Ungläubigkeit und Entsetzen in den Gesichtern der Menschen zu sehen. Das konnte, ja durfte nicht sein. „I hob den Wast ja grod no gsegn“, war die meistgehörte Reaktion. Doch leider entsprach das traurige Gerücht der Wahrheit: Sebastian Neumaier, den alle wegen seines Hofnamens Gruber Wast nannten, war wirklich in den Morgenstunden des 26. Dezember zu Hause seinem Lungenleiden erlegen. Er wurde 70 Jahre alt. Ein Verlust, der sehr, sehr weh tut.

Geboren im Januar 1948, wuchs Neumaier auf dem elterlichen Gruber-Anwesen in Schwaig auf, übernahm nach dem frühen Tod seines Vaters zunächst den Hof, entschied sich dann aber mit knapp 35 Jahren anders und ging zum Vermessungsamt Freising, später dann Erding, wo er bis zu seiner Rente tätig war. Seine große Leidenschaft gehörte jedoch dem Fußball und der Musik. Bereits als Jugendlicher schloss er sich deshalb seinem lebenslangen Herzensverein FC Schwaig an und kickte zuerst bei den Schülern, später bei der ersten und zweiten Mannschaft.

Ein komplizierter Beinbruch zwang ihn jedoch zur Aufgabe seiner aktiven Laufbahn, und so half er seinem Club einfach immer da, wo er gebraucht wurde. Viele Jahre kümmerte er sich ehrenamtlich um die Rasenpflege der Sportplätze. Der Wast auf dem Rasenmäher war ein gewohntes Bild für die Schwaiger Bevölkerung. Und wenn er mal nicht mähte oder im Kirchenchor sang, sah man ihn mit seinem Auto (GW 88) durch Schwaig fahren, um nach dem Rechten zusehen.

Der Gruber Wast war nicht nur ein glühender Fan seines FC Schwaig, sondern auch ein Vereinsmitglied, wie man es sich nur wünschen kann: Er legte, wenn er irgendwo Probleme sah, den Finger in die Wunde, stand zu seiner Meinung, aber immer mit der Intention, den FC besser zu machen. So machte ihn sein Verein verdientermaßen zum Ehrenmitglied, was ihm sehr viel bedeutete.

Er verstand, wie wichtig der Verein für den durch die großen Umwälzungen des Flughafenbaus arg gebeutelten Ort Schwaig war. Durch die massenhafte Abwanderung alteingesessener Einwohner und das Hinzukommen zahlreicher Neubürger war der FC eine der wichtigsten Integrationsstellen – und der Wast kämpfte dafür. Er wollte zum einen seine Heimat bewahren und für die alten Traditionen einstehen, zum anderen aber auch Neuem eine Chance geben und so den Verein und den Ort für die Zukunft rüsten. Dafür kämpfte er mit großem Herzen. Allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand im vergangenen halben Jahr zusehends, bis er nun von seinem Leiden erlöst wurde.

„Lieber Wast, Dein FC Schwaig wird Dir ein immerwährendes Gedenken bereiten und vor allem Deine Ideale und Ideen weitertragen, wie es Dein Wunsch wäre. Du fehlst uns sehr“, schreibt der Verein. „Wir sind sehr stolz, einen langen gemeinsamen Weg mit Dir gegangen zu sein, und wissen, dass Du, wenn an den Sonntagen die Spiele unserer Mannschaften angepfiffen werden, von oben zuschauen und mitfiebern wirst. Ruhe in Frieden, Wast.“

RAINER HELLINGER