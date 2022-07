„Einen Punkt würde ich sofort unterschreiben“

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Was war das denn? Der Karlsfelder Christoph Traub (r.) beschwert sich, nachdem er von den beiden Schwaigern Ben Held (M.) und Hannes Empl zu Fall gebracht worden war. © Christian Riedel

Nur drei Tage nach dem Punktspielauftakt steht in der Landesliga schon der nächste Spieltag ins Haus.

Schwaig – Und der FC Schwaig hat heute Abend (Anpfiff 19.30 Uhr, Sportpark Isarau) mit dem FC Unterföhring den, zumindest auf dem Papier, schwersten Brocken zum Gegner.

Die Spiele der letzten Saison gegen den Vizemeister sind Schwaigs Spielertrainer Ben Held noch in Erinnerung, wenn auch nicht in allzu guter. 3:7 am 15. Spieltag im heimischen Sportpark und 2:5 am drittletzten Spieltag. Damit ist der FCU das zweite Team in der Liga neben Karlsfeld, gegen das in der vergangenen Spielzeit kein Sieg gelang. „Aus den zwölf Gegentreffern haben wir hoffentlich gelernt, denn je eine Halbzeit haben wir gegen diese Topmannschaft überragend dagegengehalten“.

Ein Topgegner war am Samstag auch Karlsfeld. Das 2:2 geht für Held „in Ordnung, und wir haben gezeigt, dass wir nach Rückständen immer zurückkommen können“. Von Nachwehen und somit verletzungsbedingten Ausfällen war ihm bis Montag nichts bekannt. Im Abschlusstraining „werden manche mehr und andere wieder weniger laufen“. Ist schon klar, wie er das meint, denn 20 Mann hatte sein Kader am Samstag umfasst, 15 waren mal mehr, mal weniger lang zum Einsatz gekommen. Was auffiel: Auf der Bank war kein Ersatztorhüter. „Bei Robin Schmid ist die Knochenhautentzündung aus der Vorsaison wieder aufgebrochen, und die muss er nun wirklich richtig ausheilen“, erklärt Held. Da heißt es jetzt improvisieren. Stefan Gröppmaier aus der Zweiten half letzte Saison aus, „aber mit Florian Fink haben wir einen Feldspieler, der auch ein guter Torhüter ist“, zeigt sich Held wenig besorgt.

Johannes Hornof wird zurück erwartet. Vom verletzten und erkrankten Quintett war Mario Simak noch fit geworden und auch zu einem Kurzeinsatz gekommen. Bei Hornof ist sich Held nicht sicher, ob es für Unterföhring schon reichen wird. Da mit Daniel Fichtlscherer, Daniel Stich und Maxi Buchauer drei Defensivleute bereits ausfallen, wird Held erneut in der Dreier-Abwehrkette auflaufen. „Diese Rolle liegt mir als Spielertrainer, denn da hab’ ich das Spiel vor mir und kann anders Kommandos geben“ sagt er über seine aus der Not erfundene neue Position.

„Dieses Topteam richtig ärgern, und das möglichst lang, und dann schauen wir, was rauskommt – und einen Punkt würde ich sofort unterschreiben“, meint Held im Hinblick auf Unterföhring. „Im Angriff waren sie letzte Saison bereits top, und jetzt haben sie auch die Abwehr qualitativ sehr gut ergänzt.“ Der Unterföhringer 4:0-Auftaktsieg in Grünwald war ein erstes Ausrufezeichen. Von den Neuen haben Atilla Arkadas und Sahin Bahadir (beide aus Ampfing) getroffen, zweimal war Ex-Drittligaspieler Maximilian Siebald erfolgreich.

FCS-Kader

F. Hornof; Jell, Neumann, Empl, Potoku, Simak, Fink, Wölken, Straßer, Maier, Hellinger, Roth, M. Hones, Bartl, L. Hones, Ascher, Sommer, Howlader, Held, Georgakos.