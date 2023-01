Fehlstart kostet SpVgg das Halbfinale

Auch wenn Maximilian Geiger hier zu Fall kommt, und Hannes Inninger (2. v. l.) den Schongauer Angreifer nicht mehr stoppen kann, ging Altenerding gegen den späteren Halbfinalisten als 1:0-Sieger vom Platz. © Andreas Heilmaier

Die U17-Kicker der SpVgg Altenerding zeigten beim „Hallen-Bezirksfinale Dahoam“ eine starke Leistung und unterstrichen, dass sie im Konzert der Großen durchaus eine Rolle spielen können.

Altenerding – Allerdings fehlte letztendlich ein Zähler für den Halbfinaleinzug, wobei das Aus in der Vorrunden durchaus vermeidbar war.

So startete Altenerding mit einer bitteren 0:1-Niederlage gegen den SC Fürstenfeldbruck ins Turnier, und im weiteren Verlauf des Wettbewerbes sollte sich zeigen, dass diese Pleite von entscheidender Bedeutung war. Lange Zeit sah es danach aus, als könne man den favorisierten Bruckern ein torloses Remis abtrotzen, aber 14 Sekunden vor dem Ende gelang dem SC das Siegtor. Dieser Treffer beeinflusste dann den Ausgang der Gruppe A maßgeblich, denn, wie sich später herausstellen sollte, wäre bei einem Remis Altenerding anstatt des TSV Schongau im Halbfinale gestanden.

In der zweiten Partie gegen den SE Freising brachten die Gastgeber dann aber die ersten Zähler auf die Habenseite. Anfangs tat die SpVgg etwas zu wenig und hatte Glück, dass sie bei einem Freisinger Pfostentreffer von Sabbona Kder nicht in Rückstand geriet. Aber dieser Alu-Treffer wirkte auf die Aldinger/Krause-Elf wie ein Weckruf, denn anschließend wurde sie aktiver – und mit dem Führungstreffer von Maximilian Geiger belohnt. Anschließend drängte der SEF auf den Ausgleich, doch die Altenerdinger Abwehr ließ nur wenig zu. Kurz vor dem Ende war es Gentian Hote vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen, sodass Altenerding zu diesem Zeitpunkt noch aussichtsreich im Rennen blieb.

Doch im anschließenden Vergleich gegen den Landesligisten SV Planegg-Krailling rückte die Vorschlussrunde nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage in weite Ferne. Ärgerlich war das Gegentor, denn bei einem Einkick war die Abwehr unaufmerksam, sodass ein SVP-Angreifer vor dem Tor zu viel Platz hatte und das Leder aus kurzer Entfernung zum entscheidenden Treffer ins Netz bugsierte. In der Schlussphase wurde Torhüter Gabriel Schönfelder dann in die Offensive beordert, doch dieser Schachzug brachte keinen zählbaren Erfolg mehr.

Dies führte dazu, dass die Veilchen im Kampf um einen Platz im Halbfinale auf fremde Hilfe angewiesen waren. Allerdings blieb die Unterstützung aus, denn schon im nächsten Match setzte sich der TSV Schongau gegen den SE Freising 3:1 durch, und dadurch war der Kreisklassist um vier Punkte enteilt und von der SpVgg nicht mehr einzuholen.

Altenerdings Trainer Florian Aldinger haderte mit dem Verlauf. „Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Jungs sehr zufrieden, und vor dem Turnier hätte ich Platz drei in der Gruppe unterschrieben, aber wenn man so knapp scheitert, ist es doch ärgerlich“.

Aber trotz allem zeigten die Gastgeber im abschließenden Spiel gegen den TSV Schongau eine sehr gute Einstellung und schenkten dem bereits feststehenden Halbfinalisten nichts. In diesem Match hatten dann die Veilchen das bessere Ende für sich, und 90 Sekunden vor dem Ende glückte Nick-Luis Polsfuss der 1:0-Siegtreffer, sodass sich die Lila-Weißen versöhnlich aus der Meisterschaft verabschiedeten.

Den Titel holte sich der FC Deisenhofen, der sich im Endspiel gegen die DJK Ingolstadt 2:1 durchsetzte. Beide Vereine vertreten den Bezirk Oberbayern beim bayerischen Hallenfinale, das am Samstag, 28. Januar, in Deggendorf über die Bühne gehen wird.

Ergebnisse

Gruppe A

SV Planegg-K. - SE Freising 3:0

Altenerding - Fürstenfeldbr. 0:1

TSV Schongau - SV Planegg 1:1

SE Freising - Altenerding 0:2

Fürstenfeldbr. - Schongau 0:1

SV Planegg - Altenerding 1:0

TSV Schongau - SE Freising 3:1

Fürstenfeldbr. - SV Planegg 0:3

Altenerding - Schongau 1:0

SE Freising - Fürstenfeldbruck 0:0

1. SV Planegg-Krailing 8:1 10

2. TSV Schongau 5:3 7

3. SpVgg Altenerding 3:2 6

4. SC Fürstenfeldbruck 1:4 4

5. SE Freising 1:8 1

Gruppe B

Deisenhofen - DJK Ingolstadt 0:2

Gilching - JFG Mangfalltal 0:1

1860 Rosenh. - Deisenhofen 0:2

DJK Ingolstadt - TSV Gilching 3:1

Mangfaltal - 1860 Rosenheim 1:1

Deisenhofen - TSV Gilching 1:0

1860 Rosenheim - Ingolstadt 3:0

JFG Mangfaltal - Deisenhofen 0:1

Gliching - 1860 Rosenheim 1:3

DJK Ingolstadt - TSV Gilching 2:0

1. DJK Ingolstadt 7:1 9

2. FC Deisenhofen 5:2 9

3. TSV 1860 Rosenheim 7:4 7

4. JFG Mangfalltal 3:5 4

5. Gilching-Argelsried 2:9 0

Halbfinale

Planegg - Deisenhofen 2:3 n.S.

Schongau - DJK Ingolstadt 0:2

Finale

Deisenhofen - DJK Ingolstadt 2:1