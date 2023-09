Erdinger Feinarbeit mit Faust und Fuß

Von: Dieter Priglmeir

Die Erdinger Staffel (v. l.): Reza Rezaei, Linda Baiersdorfer, Bashar Radwan, Artem Holubov, Emma Winter, Paul Kästner, Ajoub Maruf und Tatjana Obermeier. Auf dem Bild fehlen die beiden weiteren Kämpfer Nico Radde und Anton Holler. © Christian Riedel / fotografie-ri

Erst hart, dann herzlich: Die Erdings Kickbox-Staffel und ihr Duell mit ihren neuen Freunden aus Polen.

Erding – Gorzów Wielkopolski liegt etwa 80 Kilometer nordöstlich von Frankfurt/Oder. Siebeneinhalb Stunden Autofahrt hat die polnische Staffel hinter sich. Und dann auch noch den ersten Herbstfestbesuch ihres Lebens. Tags drauf sollen sie schon vor 10 Uhr morgens gedehnt, aufgewärmt und topfit auf der Matte stehen. Geht das?

„Eine Nacht reicht für die Regeneration“, sagt Rafal Baginski und fügt lachend hinzu: „Alkohol gab es sowieso nur für uns Trainer.“ Der Coach ist zufrieden. Dabei hat soeben seine mit WM-Teilnehmern gespickte Kickbox-Staffel von KS Dragon Gorzów Wielkopolski den Vergleichskampf gegen den KBV Erding 8:12 verloren. „Nach dem Sommer-Urlaub hat zwar noch nicht alles wie gewünscht geklappt. Aber es waren schöne Kämpfe, und die Atmosphäre hier in Erding ist einmalig. So etwas haben meine Leute noch nie erlebt.“

Blenden wir den Tag um gut drei Stunden zurück. 9.45 Uhr: Draußen dösen die Schausteller noch vor sich hin, die Buden sind noch dicht. Drinnen aber sind die rund 500 Zuschauer bereit, um das Weißbräuzelt „in einen magischen Ort“ zu verwandeln.

So jedenfalls formuliert es Karl-Heinz Klupp, Vorsitzender des Kickboxverein (KBV) Erding und Moderator des Vormittags. Vielleicht greift er da ein bisserl hoch in die Schublade, aber er darf das, denn er ist der Impressario, der Organisator, Vordenker und heute auch der Mann am Mikrofon. Außerdem geben ihm Leute Recht, die sich auskennen. Wie zum Beispiel Rudi Brunnbauer, der Vorsitzende der Bayerischen Amateur Kickbox-Union (BAKU). Unsere Frage: Sport vor Biertischen und mit Masskrügen zuprostenden Zuschauern – hat das nicht was von Kirmesboxen? Brunnbauer beantwortet das mit der Qualität der Sportler („Auch die Polen haben einige aus ihrem Landeskader dabei“) – und mit der Klasse der Zuschauer. „Erding hat ein sehr fachkundiges Publikum. Das ist seit Jahren so.“ So sieht das auch Julia Irmen, mehrfache Profi-Weltmeisterin. „Ich würde jetzt auch nicht in einem Bierzelt irgendwo in Berlin kämpfen, aber Erding ist einfach kampfsportbegeistert. Und das spürst du als Sportlerin auch.“

Tatsächlich haben auch die Zuschauer das Gespür, dass Reza Rezaei (bis 63,5 kg) erst mal reinkommen muss in den Auftaktkampf gegen Sebastian Podejko. Die erste Runde geht der Erdinger recht defensiv an, um dann im zweiten Durchgang eine gewaltige Rechte ins Ziel zu bringen. Er gewinnt vorzeitig, aber damit war zu rechnen. „Da haben dann doch drei Kilo gefehlt“, meint Klupp zum wacker kämpfenden polnischen Gegner.

Der folgende Kampf bereitet dann Erdings Trainer Peter Lutzny die größte Freude, denn Linda Baiersdorfer (70 kg) bezwingt die Worldcup-Siegerin Amelia Nawrocka, obwohl diese nicht nur die größere Reichweite, sondern auch den besseren Start hat. „Zweite Hand, Lisa“, fordert der Erdinger Trainer mehr Variantenreichtum. Die Erdingerin hört das, verschafft ihrer Gegnerin in Runde zwei eine blutige Nase und holt sich mit einem furiosen Start in der Schlussrunde das, was Klupp am Ende einen „ganz, ganz dünnen Punktevorsprung“ nennt.

Klar ist dagegen die Angelegenheit im Duell der 71-Kilo-Kämpfer. Der polnische WM-Starter David Omelanowicz deckt den Erdinger Bashar Radwan von Beginn an mit Kicks und Schlägen ein, so dass Kampfrichter Johannes Wolf – einst selbst ein 57-Kilo-Kämpfer von Gottes Gnaden (Zitat Klupp) – in Runde zwei abbricht.

„Dünn wie ein Zwirnsfaden“, nennt Klupp die 2:1-Entscheidung zugunsten Kacper Wajrack gegen den Erdinger Artem Holubov – zwei von Beginn an ungestüm angreifende junge 67-Kilo-Boxer, die Ende der dritten Runde diesem Tempo Tribut zollen müssen und mächtig in den Seilen hängen. Trainer Lutzny ist nicht ganz glücklich mit dem Kampfrichter-Urteil, „aber da sieht man auch gut, dass wir keineswegs eine Heimjury haben“.

Eine Meinung, die auch sein polnischer Kollege teilt. „Alle Wertungen gingen so in Ordnung“, meint Baginski hinterher. Und Klupp ist es auch recht, denn so bleibt der Vergleichskampf spannend. Zwischenstand 4:4.

Sonntagvormittag in Erding: Rund 500 Zuschauer wollen sich den internationalen Kickbox-Vergleich nicht entgehen lassen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Richtig laut wird es, als Emma Winter in den Ring steigt. Ihr Fight mit Julia Marciniak hat etwas vom Fechten. Beide belauern sich, landen mit Faust und Fuß gezielte Treffer – und das bis zur letzten Sekunde der dritten Runde. Ein Kampfrichter sieht die 65-Kilo-Kämpferin aus Hohenpolding vorne, zwei sehen ein Unentschieden. Die Mehrheit entscheidet, also Remis. Die beiden jungen Frauen fallen sich in die Arme und lächeln.

Jetzt ist Paul Kästner dran, und unten ist Julia Irmen on fire. „Spann’ die Rechte nicht so!“, ruft sie dem Erdinger zu. „Locker lassen!“ Später erklärt sie lachend: „Du hast bei Pauls Muskelspannung schon gefühlt eine Minute vorher gesehen, wohin er die Rechte haben will.“ Es ist aber gut gegangen, der 81-Kilo-Mann gewinnt gegen Kamil Mataczynski mit 3:0 Richterstimmen, weil er einen furiosen Endspurt hinlegt. Weltmeisterin Irmen freut dies ganz besonders, weil ihr ehemaliger Trainingspartner und jetziger Arbeitskollege eine langwierige Verletzung hinter sich hat.

Eingesteckt und ausgeteilt: Linda Baiersdorfer (l.) holte sich letztlich doch den Sieg. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nachdem Kästner freie Gelenkkörper aus dem Ellbogen entfernt worden waren, bereitete er sich nur mit Schattenboxen auf den Herbstfestkampf vor. Körperlich ist er topfit. „Das war reine Kopfsache“, meint Irmen, die sich alle zehn Kämpfe ganz genau ansieht.

Die Qualität der Kämpfe? „Eine Mischung aus allem“, meint sie. „Es waren ja auch noch Leute dabei, die erst einmal Erfahrungen sammeln müssen.“ Kästner habe ihr am besten gefallen, „und Tati Obermeier“. Der 30-Jährigen traue sie – wie auch Emma Winter – eine Profi-Karriere zu. „Tati kämpft auf Weltniveau und ist extrem ehrgeizig. Das sind perfekte Voraussetzungen.“

Auch Trainer Lutzny ist begeistert von Tatjana Obermeiers Sieg gegen Alicja Baginska. „Da hat Tati eine richtige Duftmarke gesetzt“, meint der Coach und lobt die Vizeweltmeisterin für ihren Fleiß. „Sie trainiert zehnmal pro Woche.“

Und dann – das einzige Mal an diesem Vormittag – reißt Lutzny die Arme so richtig hoch: Als Nico Radde (67 kg) noch den Kampf gegen Marek Szczepanski rumreißt. „Beide haben von Anfang an brutal Gas gegeben. Ich habe Nico gesagt, dass er sich noch mehr trauen soll. Und dann hat er so viele Kicks und Kopftreffer gelandet. Eine wirklich starke Vorstellung.“

10:8 steht es vor dem letzten Duell, denn zuvor hat Ajoub Marub gegen Damian Jadroch das 87-Kilo-Duell verloren. Mit einem Sieg hätte Polens Schwergewichtler (über 91 kg) Aleksander Jakobowski noch das Remis retten können, doch Erdings einziger Gastkämpfer Anton Holler lässt das nicht zu und sichert mit einer 3:0-Wertung den 12:8-Erfolg des KBV Erding ab.

Fachmänner und Freunde: die Trainer Rafal Baginski und Peter Lutzny (v. l.) © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Umarmungen der Kämpfer danach sind herzlich. „Wir haben hier gute Freunde gewonnen“, sagt Polens Coach Baginski. Ob er denn gern wieder kommen würde? „So schnell wie möglich“, sagt er. Einige der Athletinnen und Athleten werden sich aber bereits bei der WM in Portugal wieder treffen. „Außerdem feiert unser Verein 2024 sein 20-jähriges Bestehen. Wir würden uns über Besuch aus Erding freuen“, meint der Coach. Lutzny schließt das keinesfalls aus. „Wenn das zeitlich passt, machen wir das. Denn das war doch heute eine Riesenshow, die alle Kämpfer geboten haben.“

Die Ergebnisse

-63 kg: Sebastian Podejko (KS Dragon) - Reza Rezaei (Erding) 0:2; -70 kg: Amelia Nawrocka - Linda Baiersdorfer 0:2; -71 kg: Dawid Omelanowicz - Basgar Radwan 2:0; -67 kg Junior: Kacper Wajrak - Arem Holubov 2:0; -65 kg: Julia Marciniak - Emma Winter 1:1; Kamil Mataczynski - Paul Kästner 0:2; -86 kg: Damina Jedrocha - Ayoub Maruf 2:0; -52 kg Alicja Baginska - Tatjana Obermeier 0:2; -67 kg: Marek Szczepanski - Nico Radde 1:1; +91 kg: Aleksander Jakubowski - Anton Holler 0:2. Endstand: KS Dragon Gorzow Wielkopolski - KBV Erding 8:12