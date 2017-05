Felix Schütz: „Hätten Kanada schlagen können“

Saisonbilanz des Eishockey-Nationalspielers

von Wolfgang Krzizok schließen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist vorbei. Für den Erdinger Nationalspieler Felix Schütz ist jetzt erst einmal Urlaub angesagt. Bei einem Redaktionsbesuch blickt er auf die Saison und auf die Heim-WM zurück.

Erding – Auf die Frage, ob er „ein Mann für gewisse Tore“ sei, muss Felix Schütz schmunzeln. Der 29-jährige Eishockey-Profi hat nämlich in der abgelaufenen Saison zwei ganz wichtige Treffer erzielt. Den ersten von vier Wochen im entscheidenden Playdown-Spiel seines Clubs Rögle BK, als er in der Verlängerung zuschlug und so dem Team den Klassenerhalt in der ersten schwedischen Liga sicherte. Den zweiten im letzten WM-Gruppenspiel, als er mit dem 3:3 gegen Lettland 30 Sekunden vor Schluss die Chancen der deutschen Mannschaft aufs Viertelfinale am Leben erhielt. Im Penaltyschießen wurde dann der Einzug unter die letzten Acht perfekt gemacht, wo allerdings gegen Kanada Endstation war.

„Bei mir ist es bei der WM am Anfang nicht so gut gelaufen“, bekennt Schütz. „Ich bin diesmal langsamer in Schwung gekommen.“ Sechs Spiele lang blieb er torlos, bis die Partie gegen Lettland kam. Da griff er zu einem psychologischen Trick und steckte seinen Schläger in die Mülltonne. „Das machen in Amerika viele, wenn sie lange nicht erfolgreich waren“, erzählt er. „Da hoffst du dann, dass dir ein dreckiges Tor gelingt, die Amerikaner sagen ein Garbage-Goal.“ Ein Teamkollege in Schweden hatte dies auch gemacht, „und dann hat er gleich zwei Tore geschossen“. Es sei im Sport vieles Kopfsache. „Du musst einfach dran glauben, dann hilft es auch.“ Und gegen Lettland hatte es geholfen.

Im Viertelfinale gegen Kanada war jedoch beim 1:2 Endstation. „Alle sagen, dass wir keine Chance hatten und die Kanadier viel stärker waren, aber ich sehe das anders“, meint der 29-Jährige. „Wir waren einfach nicht so gut, im ersten Drittel sogar richtig schlecht.“ Allein, dass bis zum Schluss „die Möglichkeit auf den Ausgleich da war, egal, ob verdient oder nicht, sagt mir, dass die Chance aufs Halbfinale da gewesen wäre“. Das Fazit des Erdingers: „Wir hätten von Anfang viel aggressiver spielen müssen, aber vielleicht war es auch eine Kraft-Geschichte.“

Kritik übt Schütz an der Stimmung in der Lanxess-Arena. „Die ersten Spiele war es der absolute Wahnsinn, da war schon beim Warm up die Hölle los, aber beim Viertelfinale war es total still.“ Wohl auch deshalb, weil die Fans nicht im Voraus planen konnten, weil ja vorher nicht klar war, wo die deutsche Mannschaft spielen würde. So hätten sich viele das Viertelfinale aus organisatorischen Gründen wohl geschenkt. Dazu seien noch hohe Ticket-Preise gekommen mit über 100 Euro. „Natürlich waren über 16 000 Menschen da, aber es waren halt fast keine Fans mehr da, sondern nur noch Zuschauer“, weiß Schütz. „Der Funke ist nicht übergesprungen, das war vielleicht auch ein Grund, warum wir unsere beste Leistung nicht abrufen konnten.“

Natürlich sei er nach dem Ausscheiden maßlos enttäuscht gewesen, sagt der 29-Jährige, „denn ich behaupte, dass wir die Kanadier hätten schlagen können.“ Aber wenn er so auf die gesamte Heim-WM zurückblicke, „dann bin ich schon zufrieden“. Allerdings ist er im Moment etwas skeptisch, wenn er nach vorne blickt. „Wenn Spieler wie Dennis Seidenberg oder Christian Ehrhoff mal aufhören, dann reißt das eine große Lücke.“ Weltmeister Schweden könne zum Beispiel aus einem Fundus von rund 90 NHL-Spielern auswählen. Alleine die sechs Verteidiger, die bei der WM waren, seien in der NHL Superstars. „Wir in Deutschland haben nur fünf NHL-Spieler“, stellt der Erdinger mit Bedauern fest. Im Moment verfüge die Nationalmannschaft über etwa 30 Spieler, die auf internationalem Level konkurrenzfähig seien. „Du brauchst aber so zwischen 60 und 70, dann kannst du auch ins Halbfinale kommen.“ Daher müsse das Ziel der deutschen Nachwuchsarbeit sein, viel mehr gute Spieler auszubilden.

Wie es bei ihm persönlich weitergeht, das stehe im Moment noch nicht fest. Zunächst bleibt er mindestens einen Monat in seiner Heimatstadt Erding. „Tennis spielen, beim Inline-Hockey mitmachen, einfach den Kopf frei kriegen nach einer anstrengenden Saison“, erzählt Schütz. „Aber es ist gut möglich, dass ich nächste Saison in Schweden bleibe“ – und er dort weiterhin die wichtigen Tore für Rögle BK schießt. „Ehrlich gesagt, wäre es mir lieber, in einer Saison 20 Tore zu schießen, als nur zehn, auch wenn das eine oder andere wichtige dabei ist“, meint Schütz grinsend.