Fernduell der Mittelgewichtler

Von: Wolfgang Krzizok

Simon Zachenhuber kämpft in Eggenstein bei Karlsruhe. © Norbert Zachenhuber

Zwei Orte, zwei Erdinger Boxer: Am Samstagabend geht es rund.

Erding – Hin- und hergerissen werden die Boxfans im Landkreis am morgigen Samstagabend sein und diverse Livestreams durchforsten, sofern sie nicht selbst vor Ort sein können. Quasi zur gleichen Zeit steigen nämlich die beiden Erdinger Mittelgewichts-Profis an verschiedenen Orten in den Ring: Uwel Hernandez in Göppingen und Simon Zachenhuber in Eggenstein bei Karlsruhe.

Eigentlich hätte Zachenhuber bei der Boxnacht in Wangen gegen Deniz Altz antreten sollen, die jedoch abgesagt werden musste. „Von den drei Hauptkämpfern sind zwei krank geworden, nur ich bin noch gesund“, erzählt der 24-Jährige. Timo Schwarzkopf und Altin Zogaj haben sich eine schlimme Grippe eingefangen und können nicht antreten. „Da ist es richtig einsam um mich geworden“, meint Zachenhuber schmunzelnd. Sind doch Schwarzkopf und Zogaj seine Trainingspartner, die ebenfalls von Coach Conny Mittermeier betreut werden.

„Ich wollte unbedingt boxen und freue mich, dass es meine Agentur P2M geschafft hat, mir das zu ermöglichen“, berichtet Zachenhuber. Eine Option war Göppingen, die zweite Eggenstein bei Karlsruhe, wo der Münchner Promoter Alexander Petkovic einen Kampfabend ausrichtet und sofort zugegriffen hat.

Zweimal hat Zachenhuber schon in der altehrwürdigen Halle in Eggenstein geboxt. Es wird dort der letzte Kampfabend sein, denn die in die Jahre gekommene Halle wird kommendes Jahr abgerissen.

Zachenhubers Gegner, der 22-jährige Altz aus Neustadt an der Weinstraße, hat 18 Profikämpfe hinter sich, davon zwölf gewonnen. „Ich bin gespannt auf ihn und habe ihn mir natürlich schon angeschaut“, erzählt der Erdinger. „Und ich werde meine besten Waffen einsetzen: meine Führhand und meine körperliche Robustheit.“ Der sogenannte Prestige Fight ist angesetzt auf acht Runden.

Uwel Hernandez tritt in Göppingen an. © Privat

Auf zehn Runden angesetzt ist der Kampf von Super-Mittelgewichtler (-76,2 Kilo) Uwel Hernandez, der in Göppingen gegen den 45-jährigen Gusmyr Perdomo antritt. „Den kennt man, der hat einen Namen“, weiß der 30-jährige Erdinger. „Er ist die Nummer eins in Venezuela und hat auch schon um die WBA-Weltmeisterschaft geboxt.“ Es ist der zweite Hauptkampf des Abends.

Den Hauptkampf bestreitet der 52-jährige Firat Arslan, der auch Veranstalter der Boxnacht ist, gegen den Brasilianer Jackson Dos Santos. Arslan möchte sich mit einem Sieg noch einmal für einen WM-Kampf empfehlen.

Für Hernandez, der sich im Boxwerk München vorbereitet hat, ist es „der erste Kampf gegen einen Rechtsausleger“. Er habe sich einige Videos von Perdomo angeschaut und habe Respekt. „Er ist ein sehr erfahrener Mann, aber er hat auch schon ein gewisses Alter“, meint der Erdinger, der die Brustverletzung aus seinem letzten Kampf auskuriert hat. „Es war ein Muskelfaserriss, aber es ist Gott sei Dank alles wieder gut“, berichtet er. Ebenso wie bei Zachenhuber ist es auch für Hernandez kein Titelkampf, sondern ein Prestige Fight, bei dem es darum geht, sich in der Rangliste weiter nach oben zu arbeiten.

Zachenhuber ist froh, dass er heuer doch noch seinen fünften Kampf bestreiten kann. Der Ortswechsel belastet ihn nicht sonderlich. „Gott sei Dank bleibt der Gegner gleich“, meint der 24-Jährige. „Und im Ring geht es immer gleich zu, egal wo er steht.“