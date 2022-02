Finne bleibt ein Gladiator

Von: Wolfgang Krzizok

Unterschrift drunter: Gladiators-Pressesprecher David Whitney (r.) freut sich über die Vertragsverlängerung des finnischen Verteidigers Roni Rukajärvi. © Wolfgang Krzizok

Die Bayernliga-Runde ist zwar noch in vollem Gange, doch die Erding Gladiators schmieden bereits am Kader für die neue Saison.

Erding – Erster Baustein ist Roni Rukajärvi. Der 28-jährige Finne, der erst im Herbst zur Mannschaft gestoßen war, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

„Wir wollten unseren Nummer-eins-Verteidiger, der für mich der beste Verteidiger der Bayernliga ist, gerne behalten“, betonte Gladiators-Pressesprecher David Whitney bei der Vertragsunterzeichnung. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Leistung, vor allem, wie er sich gesteigert hat.“ Rukajärvi habe durchaus stark begonnen, aber noch einmal einen Leistungssprung gemacht. Besonders seine Schlagschüsse von der blauen Linie sind gefürchtet, was im Powerplay eine echte „Waffe“ ist.

Nach dem langfristigen Ausfall von Sebastian Schwarz, der sich zu Saisonbeginn die Achillessehne gerissen hatte, „haben wir uns aktiv nach einem Ersatz umgeschaut, denn wir mussten ihn ersetzen“, sagte Whitney. Rukajärvi hatte in der Saison davor beim ESC Kempten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und war vereinslos. „Da haben wir es mit dem Roni probiert und waren beziehungsweise sind sehr zufrieden.“ Der Pressesprecher ergänzte: „Wir wollten zuerst die Kontingentstelle besetzen, um hier Planungssicherheit zu haben. Und bevor wir uns in der neuen Saison auf einen neuen Kontingentspieler einlassen, wollten wir mit dem Roni verlängern, denn wir wissen, was wir an ihm haben.“

Für den Finnen, der zusammen mit seiner Frau und einem neun Monate alten Buben in Erding wohnt, war es keine Frage, bei den Gladiators zu verlängern. „Ich bin glücklich hier in Erding, meine Familie ist glücklich“, stellte der 28-Jährige fest. „Ich sehe hier viele gute Sachen, und ich denke, hier kann man was aufbauen.“

Das sei ein wichtiger Punkt, meinte Whitney, „denn Roni ist ein Führungsspieler, von dem gerade die Jungen profitieren können“.