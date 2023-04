Finsings Co-Trainer ist heiß auf das „18-Punkte-Spiel“

So wie hier gegen Langengeisling wollen die Finsinger auch heute Abend gegen Waldperlach jubeln. © Christian Riedel / fotografie-ri

Jetzt gilt es für den FC Finsing in der Fußball-Bezirksliga Ost.

Finsing – Nach der einkalkulierten Niederlage am vergangenen Wochenende beim ESV Freilassing erwartet das Team von Trainer Bernd Häfele am heutigen Freitagabend um 19 Uhr den SV Waldperlach, der in der Tabelle nur drei Punkte besser dasteht.

„Wir brauchen einen Sieg, alles andere zählt nicht“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda. 25 Punkte hat der SV Waldperlach derzeit auf dem Konto und rangiert damit knapp über dem Abstiegs-Relegationsrang. Das Team von Trainer Florian Kopp hat allerdings eine Partie weniger bestritten als Finsing, da zuletzt das Spiel gegen Tabellenführer TSV Kastl aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse abgesagt werden musste. „Das könnte für uns ein kleiner Vorteil sein, weil Waldperlach dadurch etwas aus dem Rhythmus gekommen sein könnte. Das sollten wir ausnutzen“, erklärt Gasda.

Insgesamt hat der SV Waldperlach eine relativ junge Mannschaft, die ziemlich ausgeglichen besetzt ist. Bester Torschütze der Münchner ist Luca Mancusi, der auf elf Treffer kommt. Der erfahrene Efrem Yohannes hat auch schon sechs Mal ins Schwarze getroffen. „Waldperlach hat eine sehr kompakte Mannschaft, die ziemlich modernen Fußball spielt“, weiß Finsings Co-Trainer. „Spielerisch ist das keine schlechte Mannschaft, die auf den Außenpositionen relativ hoch steht. Wir erhoffen uns dadurch Räume, die wir bespielen können. Unterm Strich wird das sicherlich ein gutes Bezirksligaspiel auf Augenhöhe“, kündigt Gasda an.

Erfreulich bei den Gastgebern ist, dass Marko Batljan seinen Bänderriss im Sprunggelenk auskuriert hat und in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Entwarnung gibt es bei Florian Hölzl, der zuletzt Probleme mit einer Muskelverhärtung hatte, und auch Tom Simml, der in Freilassing einen Schlag abbekommen hatte, ist wieder fit für die Partie heute.

„Für uns ist das ein 18-Punkte-Spiel, auch wenn es so etwas nicht gibt“, stellt Gasda schmunzelnd fest. „Das ist eine Partie, mit der wir eine schwierige Saison retten können. Ich hoffe, das ist allen Spielern klar. Umgekehrt können wir wahrscheinlich für die Kreisliga planen, wenn wir gegen Waldperlach verlieren sollten“, ist sich Gasda bewusst, der noch einmal ausdrücklich betont: „Wenn alle ihre Leistung auf den Platz bringen, werden wir das Spiel gewinnen. Wenn nicht, kriegen wir wieder eine Watschn. Aber wir spielen daheim. Und daheim sind wir schon eine Macht.“ MICHAEL BUCHHOLZ

FCF-Kader

Strunk (Schröder); Batljan, Fleischmann, Gasda, Schäfer, Rickhoff, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Tholl, Huber, Fuchs