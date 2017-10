Cowboys zu stark für die Bulls

Flag Football

Ins Finale gestürmt, dort aber von den Munich Cowboys gebremst: Das war die Bilanz der Erdinger U 11-Bulls bei der bayerischen Meisterschaft im Flag Football.

Erding – Die vier besten bayerischen U 11-Teams im Flag Football hatten sich die Erdinger Stadion zum Finalturnier eingefunden. Für die Gastgeber blieb der zweite Platz hinter den Munich Cowboys. Dritter wurden die Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck vor der SG Anbsach Grizzlies/Franken Knights.

Im ersten Halbfinale hatten die Munich Cowboys die Fursty Razorbacks von Anfang an im Griff und gewannen klar mit 28:0 Punkten. Die Bulls hatten dann mit der SG aus Franken nur kurz vor der Pause Probleme, als sie auf 6:12 verkürzen konnten. In der zweiten Hälfte sah die SG kein Land mehr, und mit einem deutlichen 46:6 zogen die Bulls ins Finale ein.

Statistik

Touchdowns: Lars Jordan 3, Benedict Meister 2, Alexander Hartl 2. – 2 Point Conversion: Alexander Hartl 1. – Extrapunkt: Johann Wittenburg 1 und, Samuel Adams 1.

Das Spiel um Platz drei entschied Fürstenfeldbruck gegen die SG Ansbach/Rothenburg klar mit 50:0 Punkten für sich.

Im Finale wurden die Bulls von den Cowboys von Anfang an regelrecht überrannt. Ein Touchdown für die Bulls durch Johann Wittenburg ließ etwas Hoffnung im Erdinger Stadion aufkeimen. Zur Pause lagen die Bulls 6:27 hinten. Aber die von der Stärke der Cowboys sichtlich beeindruckten Flag Bulls fanden auch in der zweiten Hälfte nicht mehr in ihr Spiel und mussten sich am Ende deutlich 6:39 geschlagen geben.

von Marc Kröner