Maxi Dallinger: Flugstreik, Erkältung, Bronzemedaille

Von: Dieter Priglmeir

Konzentriert: Im Einzel verpasste Maxi Dallinger mit Luftgewehr und Kleinkaliber das Finale. © Privat

Die Erlebnisse des Lengdorfer Sportschützen vor und während des Weltcups in Kairo.

Lengdorf/Kairo – Es ist fast schon das zweites Wohnzimmer von Maxi Dallinger: die Sportschützenanlage von Kairo. Nach Weltcup und WM im vergangenen Jahr war der Lengdorfer wieder hier. Sightseeing war aufgrund des Streiks am Münchner Airport („Deshalb sind wir einen Tag später, also am Trainingstag angereist“), diesmal schon rein zeitlich nicht möglich. So galt der Fokus ganz dem Sport, und da sei er sehr zufrieden, sagt Dallinger – auch wenn es für eine Finalteilnahme im Einzel nicht gereicht habe.

So war sein erster Auftritt auch gleich der sportliche Höhepunkt. Im Luftgewehr-Mixed gewann der 26-Jährige gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Lisa Müller die Bronzemedaille. Dallinger freut sein gute Quali-Ergebnis von 316,3 – „das ist im Schnitt deutlich höher als 10,5“. Im Kleinen Finale, so Dallinger, „waren die ersten Schüsse noch ein wenig holprig, aber das ist in einem Finale ganz normal“.

Im Mixed holte sich Maxi Dallinger mit Lisa Müller die Bronzemedaille. © privat

Im Luftgewehr-Einzel fehlten Dallinger dann ganze 0,8 Ringe fürs Finale. Ärgerlich? „Ich gehöre nicht zu denen, die über jeden einzelnen Schuss nochmal nachdenken“, meint der Lengdorfer. Insgesamt sei eh nur ein einziger Neuner dabei gewesen. „Im Endeffekt ist es die Summe aller Schüsse.“ Zu analysieren sei aber schon, warum er in jeder Serie stark angefangen und dann nachgelassen habe. Aber deswegen habe er keine schlaflose Nacht.

Da war schon eher die Erkältung störend, die ihn während der Weltcuptage begleitet und speziell bei seinem letzten Wettkampf zugeschlagen hat. Kleinkaliber-Dreistellung, nur Platz 24, deutlich am Finale vorbei. „Kein Beinbruch“, sagt der Landespolizist. „Wir haben die Kleinkalibersaison ja jetzt erst so richtig begonnen. Die Technik stimmt, die Basis ist gelegt.“ Allerdings seien die Bedingungen mit dem oft und schnell drehenden Wind sehr schwierig. „Da musst du schon ganz genau auf die Windfahne schauen. Da machen Kleinigkeiten den Unterschied, ob 10 oder 9,9.“ Rang 24 sei okay, bringen ihm weitere Weltcup-Punkte, „und jetzt weiß ich, dass ich auf dem Höhepunkt einer Erkältung 581 Ringe schießen kann“.

Wie geht’s weiter? „Jetzt ist mal zwei, drei Tage nichts“, sagt Dallinger. Er freue sich, nach sechs Wochen auch mal wieder im eigenen Bett schlafen zu dürfen. Danach bittet der Deutsche Schützenbund seine Elite zum Lehrgang. In Wiesbaden bereitet sich der DSB-Kader auf die Luftgewehr-EM in Tallinn vor. Dallinger wird dort gemeinsam mit den formstarken David Koenders und Maxi Ulbrich starten mit „maximal guten Aussichten und einen Eimer voll Vorfreude“.

Beim nächsten Weltcup in Lima wird er allerdings nicht starten – auch sonst kein Deutscher. Für Peru gibt es derzeit vom Außenministerium eine Reisewarnung.