Franz Hornof hält den Schwaiger Sieg fest

LANDESLIGA Beim 1:0 in Grünwald meistert der Torwart kurz vor Schluss einen Elfmeter

Von Rainer Hellinger schließen

Einen weiteren Dreier hat der FC Schwaig eingefahren - allerdings mit Glück.

Schwaig – Am Freitagabend hat der FC Schwaig eine hart umkämpfte Partie beim TSV Grünwald knapp und etwas glücklich 1:0 gewonnen und damit weiterhin den dritten Platz gefestigt. Trainer Ben Held sollte dabei Recht behalten mit seiner Vorhersage, dass es einer sehr guten Leistung bedarf, um gegen die formstarken Gastgeber aus dem Münchner Nobelvorort bestehen zu können.

Schwaigs Coach baute wie angekündigt sein Team um, brachte für Markus Straßer, dem er nach den harten Wochen eine kleine Pause gönnen wollte, Mateus Hones. Held nahm ebenso auf der Bank Platz, für ihn rückte Nils Wölken in die Startelf. Eine gute Entscheidung, denn beide spielten stark.

Schwaig begann schwungvoll und suchte wie üblich sein Heil in der Offensive. Es dauerte nur fünf Minuten, bis Raffi Ascher nach einer Ecke von Mateus Hones aus acht Metern Entfernung frei zum Kopfball kam und Torwart Leopold Bayerschmidt zu einer Glanzparade zwang. Zwei Minuten später eine fast identische Situation. Wieder schlug Manuel Hones eine Ecke gefühlvoll von der rechten Seite, und dieses Mal stieg Wölken zum Kopfball hoch. Der Schwaiger Anhang hatte schon den Torschrei auf den Lippen, aber die Kugel strich knapp drüber.

Nach 20 Minuten kamen die Gastgeber besser in die Partie. Dimitrios Vourtsis schaltete nach einer missglückten Rückgabe eines Schwaiger Verteidigers am schnellsten und kam aus 14 Metern halblinker Position zum Schuss, scheiterte aber am bärenstarken Torwart Franz Hornof. Kurze Zeit später verletzte sich Innenverteidiger Daniel Stich, und Schwaig musste umstellen. Wölken rückte zurück in die Innenverteidigung, Mario Simak in die defensivere Mittelfeldrolle, Manuel Hones auf die Simak-Position und der eingewechselte Ricardo Maier auf den rechten Flügel.

Schwaig hatte nun Probleme. Grünwald spielte sehr variabel, neben langen Diagonalbällen streute das technisch starke Mittelfeld auch immer wieder tolle Pässe in die Schnittstellen der Abwehr ein. So kam die Elf von Trainer Florian De Prato zu zwei richtig guten Chancen. Zunächst wurde der pfeilschnelle Jordi Woudstra von Attila Arkadas auf die Reise geschickt, doch Hornof parierte den Schuss aus 15 Metern glänzend. Drei Minuten später jagte Dimitrios Vourtsis die Kugel freistehend aus sieben Metern über die Latte. Da hatte Schwaig mächtig Glück, denn obwohl beide Chancen stark abseitsverdächtig waren, blieb die Fahne des Linienrichters unten, und die Tore hätten gezählt.

Jetzt waren die Gäste wieder am Zug. Leon Roth bediente Ascher, der zunächst seinen Gegenspieler überlupfte, der folgende Schuss aber gerade noch von einem Verteidiger abgeblockt wurde. So ging es beim Stand von 0:0 in die Pause – für Schwaig schmeichelhaft, denn Grünwald hätte sich durchaus eine Führung verdient gehabt.

Nach dem Wechsel kam Schwaig wieder besser in die Partie. In der 50. Minute setzte sich Roth auf der linken Seite durch, aber seinen tollen Schuss aus 16 Metern fischte Torwart Bayerschmidt aus dem rechten Winkel. Ein paar Minuten später passte Simak auf Ascher, dessen Schuss aus zehn Metern links am Tor vorbei ging.

In der 69. Minute fiel das Tor des Tages: Ascher ließ ein schönes Zuspiel gekonnt abtropfen, und Sturmpartner Vincent Sommer jagte den Ball aus 16 Metern in die Maschen. Grünwald drückte jetzt und kam in der 72. Minute zu einer weiteren Chance. Jordi Woustras Schuss stellte aber für Hornof keine größere Bedrohung dar. Die größte Chance auf den Ausgleich hatten die Gastgeber in der 88. Minute: Schiedsrichter Florian Braunsperger entschied nach einem Laufduell zwischen Roth und dem eingewechselten Markus Kreuzeder auf Elfmeter für Grünwald. Doch Hornof hielt den von Kapitän Tobias Schröglmann getretenen Strafstoß. Damit war der Sieg der Held-Elf besiegelt.